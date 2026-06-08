Показать всё
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
За горизонт Казани: речной экспресс к Храму всех религий
По Волге - от заброшенного острова-водозабора до Печищенского разреза (без гида)
Начало: У яхт-клуба «Локомотив»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9975 ₽
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)
Покататься на лошадях, увидеть заброшенный храм 18 века и отдохнуть на пикнике с видом на Каму
Начало: На ул. Марселя Салимжанова
Завтра в 09:00
21 июн в 09:00
от 17 000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
На каяках - к острову Монте-Кристо
Увидеть заброшенный водозабор и полюбоваться закатом в необычной точке Казани
Начало: На улице Брюсова
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
2300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Замечательная речная прогулка! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Заказала экскурсию на день рождения и не прогадала) день был полон интересного, необычного и веселого: и лошади (замечательная конеферма кстати!),
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Казани в категории "Заброшенные места"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Заброшенные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2026
Сейчас в Казани в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 17 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с заброшенными местами Казани. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности