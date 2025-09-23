Прогуляемся от площади 1 Мая до площади Свободы и познакомимся с историческом центром города. Пройдём по одной из первых улиц и той, что названа в честь легендарного математика. Увидим два парка, самый старый фонтан и пассажи. Я расскажу об истории двух площадей и объясню, какое значение они имеют для Казани.
Описание экскурсии
На площади 1 Мая вы увидите здание Гостиного двора, памятник поэту Мусе Джалилю и здание мэрии.
Гуляя по старинной улице Кремлёвской, рассмотрите два пассажа, здание почтамта, бывшую духовную семинарию и главный корпус Казанского федерального университета.
Свернём на улицу Лобачевского, где я расскажу об этом великом человеке.
Пройдёмся между двумя старинными парками и найдём цветочный магазин купца Квасникова, в котором до сих пор торгуют цветами.
Попадём на площадь Свободы, пройдя через Университетский сад и полюбовавшись первым фонтаном нашего города. Я покажу наш прославленный Оперный театр, здание Казанской ратуши и Большой концертный зал консерватории и расскажу их истории.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1531 туриста
Я гид по Казани, аккредитованный в Казанском кремле, также прошла российскую аккредитацию. Родилась и выросла в столице Татарстана на улице Кремлёвской, окончила геологический факультет Казанского федерального университета. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды. Будем рады встрече с вами!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия с Ниной оставила самые положительные впечатления. С самого начала было видно, что она искренне увлечена своим делом и прекрасно знает материал. Нина рассказывала не сухими фактами, а целыми историями
Нина
Ответ организатора:
Мариночка спасибо большое за такой прекрасный отзыв. Надеюсь что после Вашего подробного описания этой экскурсии ее начнут брать чаще. Ещё раз большое спасибо!
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