На «Метеоре» вы отправитесь в Камское Устье — туда, где Волга встречается с Камой. Вас ждут панорамы с горы Лобач, фермерские сыры и хлеба, обед на свежем воздухе, музей Волжской Булгарии и прогулка по волжской Тоскане. Вы познакомитесь с историей этих мест, услышите о виноделии и поймаете особую атмосферу этого края.

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Описание экскурсии

9:30 — отправление на «Метеоре» из Казани

Держим путь туда, где встречаются две великие реки — Волга и Кама.

11:00 — Камское Устье

Вы увидите знаменитое место, где Волга и Кама будто спорят, кто из них главнее. Узнаете, какую из них гидрологи считают более полноводной.

11:30 — подъём на гору Лобач

Это географическое чудо! Вы стоите на вершине, вокруг вода, а до противоположного берега 40 км — ощущение, что вы не на горе, а посреди моря.

12:30 — фермерская дегустация

На открытой веранде сыроварни вы попробуете камамбер, бри и другие сыры, мёд, деревенский хлеб и фермерское масло. Сыры здесь готовят по французским технологиям, а хлеб пекут по старым домашним рецептам.

13:00 — обед с видом на Волгу

Для вас — блюда, приготовленные на костре.

13:30 — краеведческий музей

Вы осмотрите экспозиции о Волжской Булгарии и скелет мамонта, а ещё сможете сфотографироваться в костюмах булгарских ханов 13 века.

14:45 — прогулка по винограднику

На берегах Волги делают вино — и виноградники тут очень похожи на маленькую Тоскану.

15:40–17:00 — возвращение в Казань на «Метеоре»

Организационные детали