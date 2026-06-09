Невероятные виды, древняя история и фермерские вкусы (из Казани)
На «Метеоре» вы отправитесь в Камское Устье — туда, где Волга встречается с Камой.
Вас ждут панорамы с горы Лобач, фермерские сыры и хлеба, обед на свежем воздухе, музей Волжской Булгарии и прогулка по волжской Тоскане. Вы познакомитесь с историей этих мест, услышите о виноделии и поймаете особую атмосферу этого края.
Описание экскурсии
9:30 — отправление на «Метеоре» из Казани
Держим путь туда, где встречаются две великие реки — Волга и Кама.
11:00 — Камское Устье
Вы увидите знаменитое место, где Волга и Кама будто спорят, кто из них главнее. Узнаете, какую из них гидрологи считают более полноводной.
11:30 — подъём на гору Лобач
Это географическое чудо! Вы стоите на вершине, вокруг вода, а до противоположного берега 40 км — ощущение, что вы не на горе, а посреди моря.
12:30 — фермерская дегустация
На открытой веранде сыроварни вы попробуете камамбер, бри и другие сыры, мёд, деревенский хлеб и фермерское масло. Сыры здесь готовят по французским технологиям, а хлеб пекут по старым домашним рецептам.
13:00 — обед с видом на Волгу
Для вас — блюда, приготовленные на костре.
13:30 — краеведческий музей
Вы осмотрите экспозиции о Волжской Булгарии и скелет мамонта, а ещё сможете сфотографироваться в костюмах булгарских ханов 13 века.
14:45 — прогулка по винограднику
На берегах Волги делают вино — и виноградники тут очень похожи на маленькую Тоскану.
15:40–17:00 — возвращение в Казань на «Метеоре»
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе и «Метеоре», дегустации, обед, билет в музей
Фотосессия оплачивается дополнительно — цены уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Девятаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медиана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 1597 туристов
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами.
Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Ждём вас в Казани:)
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