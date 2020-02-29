23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сказка на ночь

Наша первая остановка — театр кукол «Экият», что по-русски значит «сказка». Это замок с башенками, витыми колоннами, куполами, флюгерами, витражными окнами и скульптурой Маленького Принца перед входом. Вы погуляете по ухоженной территории вокруг театра и узнаете, где он располагался ранее и какой секрет хранит фундамент. Вместе мы найдем жар-птицу, звездочета, фею, царевну и Петрушку! После, заглянув в стилизованную деревеньку «Туган Авалым», отправимся в исторический район Казани — Старо-татарскую слободу. В этом районе вы прочувствуете национальный колорит и впечатлитесь усадьбами купцов и первой каменной мечетью Аль Марджани.

Ох уж эта мистика!

Мы выйдем к таинственному озеру Кабан, и я расскажу предание о ханских сокровищах, таящихся в нем. А еще поделюсь легендой о привидении Чернояровского Пассажа и магазина цветов. Чтобы понизить градус страха, пройдем под аркой влюбленных и пошутим у стен Казанской Альма-Матер.

Дворец благоденствия

Я познакомлю вас с площадью Свободы и объясню, почему президент Татарстана каждое утро делает отсюда снимок панорамы Казани. После чего из прошлого советской эпохи мы перенесемся в контрастное настоящее — к стенам дворца Земледельцев. Монументальный и роскошный экстерьер штаб-квартиры Министерства сельского хозяйства напомнит вам достопримечательности Парижа, Вены и Рима, а насыщенная архитектурная подсветка по-новому раскроет легендарное здание.

Другая Казань

На правом берегу реки Казанка вы познакомитесь с современной столицей Татарстана. Мы рассмотрим главный дворец бракосочетаний и найдем памятник «Он и Она». Вы поймете, что значат для жителей зиланты и барсы, узнаете, как возникло название нашего города. В финале вы увидите ледовую арену Татнефть, Дворец Водных Видов Спорта и стадион-трансформер Казань Арена. А еще разгадаете значение конструкции М на мосту Миллениум и удивитесь самолету ТУ-144.