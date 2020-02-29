23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Загадочная Казань после заката

Погрузиться в легенды опустевшей столицы и увидеть город в огнях подсветки

Чингиз
Задать вопрос
Чингиз – ваш гид
Авто-пешеходная экскурсия по местам городских легенд откроет другую Казань: величественную, притихшую и полную секретов.

Вас заворожат живописные виды, страшные предания взбудоражат ум.

А фоном для ваших открытий станут Дворец земледельцев, Старо-татарская слобода и другие достопримечательности.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии23 отзыва
4.78
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката

Что вас ожидает

Сказка на ночь
Наша первая остановка — театр кукол «Экият», что по-русски значит «сказка». Это замок с башенками, витыми колоннами, куполами, флюгерами, витражными окнами и скульптурой Маленького Принца перед входом. Вы погуляете по ухоженной территории вокруг театра и узнаете, где он располагался ранее и какой секрет хранит фундамент. Вместе мы найдем жар-птицу, звездочета, фею, царевну и Петрушку! После, заглянув в стилизованную деревеньку «Туган Авалым», отправимся в исторический район Казани — Старо-татарскую слободу. В этом районе вы прочувствуете национальный колорит и впечатлитесь усадьбами купцов и первой каменной мечетью Аль Марджани.

Ох уж эта мистика!
Мы выйдем к таинственному озеру Кабан, и я расскажу предание о ханских сокровищах, таящихся в нем. А еще поделюсь легендой о привидении Чернояровского Пассажа и магазина цветов. Чтобы понизить градус страха, пройдем под аркой влюбленных и пошутим у стен Казанской Альма-Матер.

Дворец благоденствия
Я познакомлю вас с площадью Свободы и объясню, почему президент Татарстана каждое утро делает отсюда снимок панорамы Казани. После чего из прошлого советской эпохи мы перенесемся в контрастное настоящее — к стенам дворца Земледельцев. Монументальный и роскошный экстерьер штаб-квартиры Министерства сельского хозяйства напомнит вам достопримечательности Парижа, Вены и Рима, а насыщенная архитектурная подсветка по-новому раскроет легендарное здание.

Другая Казань
На правом берегу реки Казанка вы познакомитесь с современной столицей Татарстана. Мы рассмотрим главный дворец бракосочетаний и найдем памятник «Он и Она». Вы поймете, что значат для жителей зиланты и барсы, узнаете, как возникло название нашего города. В финале вы увидите ледовую арену Татнефть, Дворец Водных Видов Спорта и стадион-трансформер Казань Арена. А еще разгадаете значение конструкции М на мосту Миллениум и удивитесь самолету ТУ-144.

Организационные детали

  • По желанию экскурсию можно проводить и в дневное время
  • Трансфер на минивэне включен в стоимость
  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно
  • Есть детское кресло и бустер
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката
Загадочная Казань после заката

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Чингиз
Чингиз
Меня зовут Чингиз, вырос и живу в Казани, имею высшее образование КГЭУ. Моя деятельность связана с туризмом, и уже несколько лет я провожу интересные индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле минивэн. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами моего любимого города! Также организую трансфер из аэропорта и поездки за пределы Казани.
Напишите мне

23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Мы с мужем были на этой экскурсии в середине дня, а не вечером, т.к. хотели получить общее представление о городе. Чингиз показал нам основные знаковые места Казани , обозначил исторические вехи развития города, рассказал о выдающихся людях, сыгравших заметную роль в культуре и судьбе России, не пропустил и современные тенденции в развитии Казани.
Это была наша первая экскурсия по приезде в Казань, и в последующие наши походы по достопримечательностям нам часто упоминали те или иные места, которые Чингиз нам уже показал ранее. Подача информации легкая и корректная, в общем не сухой исторический очерк, а живое и теплое повествование от дружелюбного рассказчика. Спасибо Чингизу!
12 февраля 2020
Всем привет) хочу рассказать о своём опыте, экскурсия была интересной!)
Для 1го дня знакомства с Казанью крутой вариант.
После экскурсии понятно куда можно сходить самостоятельно. Естественная манера общения Чингиза, его рассказы, истории и легенды погружают в саму историю Казани и возникает чувство, что ты не на экскурсии, а с давним другом. Впечатления только положительные, рекомендую)
24 января 2020
Все прошло на одном дыхание, много интересных мест показано, много всего рассказано, очень интересно было
7 января 2020
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Чингиз. Все было отлично организовано, интересно рассказано. Буду рекомендовать своим знакомым и друзьям.
9 декабря 2019
3 декабря мы бронировали индивидуальную экскурсию "Мистика ночной Казани" стоимостью 2560рубл ей за два часа. Нас встретил приветливый гид Чингиз. Через полчаса общения стало понятно, что наш гид не владеет глубиной темы, так как несколько раз не мог ответить на наши вопросы, да и легенд и мистики мы так и не услышали. Кроме того забывал информацию, касающуюся исторических фактов и это его самого вводило в неловкость. Постоянно ссылался на свою жену, которая предложила ему перебраться из водителей в экскурсоводы. Может быть его сопровождение и подойдёт для детей, но не для взрослых людей. Нужно честно отрабатывать свою зарплату, а не заманивать гостей замечательного города интересными темами экскурсий. А народ в Казани замечательный. Мы многое узнали от совсем незнакомых людей. Спасибо им!!!
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Было ощущение, что мы приехали в гости к нашему старому другу, который при этом знает историю города, а также некоторые интересные "мистические" моменты. Не затянуто, информации много, всегда по существу. Если когда-нибудь буду в Казани еще раз, обязательно поинтересуюсь другими экскурсиями с участием Чингиза.
3 ноября 2019
Гиду стоит быть более профессиональным. Не выпячивать что он недавно занимается этим видом деятельности. При этом гид очень внимателен, приятен как человек. Именно это заставило поставить несколько завышенную оценку за экскурсию
3 ноября 2019
Замечательный гид, легко и интересно поведал основные факты о третьей столице России. Все остались довольны.
1 ноября 2019
Чингиз любит Казань, любит свою работу, это чувствовалось и было приятно. Экскурсия была душевная. Мам авиакомпания переносила и отменяла рейс и Чингиз каждый раз был готов изменить время начала экскурсии на удобное нам, за что ему тоже спасибо. Желаем Чингизу и дальше развиваться в этом направлении и новых интересных маршрутов!
8 октября 2019
Гид прекрасно знает город, может ответить на любой вопрос, хотя по ходу экскурсии и так подаётся много материала в интересной форме
Чингиз очень весёлый и заинтересован экскурсией) Очень понравилось
Ещё 13 отзывов

Чингиз проводит ещё 1 экскурсию

Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях КазаниГолубые озёра — живописный уголок в окрестностях КазаниГолубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
От 3000 за экскурсию
2.5 часа
17 отзывов
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Экскурсия по Кремлю, прогулка по набережной у Дворца земледельцев и чай с чак-чаком — это ещё не всё, чем можно заняться в Казани! Предлагаю вам отправиться к знаменитым Голубым озёрам. Вы узнаете, почему они никогда не замерзают, окунётесь в прозрачную воду и откроете факты и легенды природного чуда.

Обзорные экскурсии в Казани

Обзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
560 за человека
4 часа
112 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и узнать городские легенды
Приглашаем познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны на насыщенной автобусной экскурсии. Вы погрузитесь в многовековую историю и эклектичную архитектуру, увидите старинные улицы и площади, узнаете местные легенды и посетите главные здания Кремля. Казань покорит вас яркими красками, разнообразием и органичным сочетанием прошлого и современности.
Вечерняя Казань вчера и сегодняВечерняя Казань вчера и сегодняВечерняя Казань вчера и сегодня
скидка20%
3575 ₽
2860 за экскурсию
2 часа
23 отзыва
Познакомиться с самыми яркими визитными карточками столицы Татарстана на автомобильной экскурсии
Приглашаю в экспресс-путешествие по самобытной Казани. Вы объедете главные памятники старины и взглянете на современные символы города. Узнаете, где искать несметные сокровища ханов, познакомитесь с исконным бытом татар, услышите о личностях, прославивших город, и прикоснетесь к тайнам знаменитой иконы Казанской Божьей Матери.
Казань: первая встречаКазань: первая встречаКазань: первая встреча
3900 за экскурсию
2 часа
83 отзыва
Узнать главное о третьей столице на обзорной прогулке с посещением Кремля
Красивый город с богатым прошлым: помимо такого стандартного «титула» в Казани вас ждёт гармоничное слияние культур и религий. Вы побываете в Казанском Кремле, где соседствуют шпили православного Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф: изучите их архитектуру и узнаете историю города. Полюбуетесь открывающимися здесь видами, а после прикоснётесь к чудотворной Казанской иконе и прогуляетесь по улице Баумана с её старинными зданиями и купеческими сюжетами.
Большое знакомство с КазаньюБольшое знакомство с КазаньюБольшое знакомство с Казанью
500 за человека
3.5 часа
8 отзывов
Узнать город на автобусной экскурсии, побывать в Кремле и мечети Кул-Шариф и ощутить местный колорит
Остроконечные минареты, купола соборов, татарские сказания, яркие деревянные дома — на экскурсии вам откроются главные символы Казани. Вы проедете по старинным районам и узнаете об истоках третьей столицы, заглянете в музей-магазин Казанского Кота, полюбуетесь интерьерами мечети Кул-Шариф и панорамой города, увидите татарскую деревню и даже «приютите» сироту казанскую.
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусеОбзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусеОбзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
500 за человека
2 часа
71 отзыв
Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке
Насыщенная экскурсия по ночной Казани — блестящей и загадочной — откроет перед вами совершенно другую сторону города! Вы увидите главные достопримечательности в мерцающей подсветке, вдохновитесь вечерними панорамами Казани и, конечно, погрузитесь ее в прошлое. Сказочные фасады дворца «Чаша» и театра кукол «Экият», дремлющие улочки Татарской слободы, оживленные площади и сумрачные набережные — после захода солнца вы в полной мере прочувствуете все контрасты татарской столицы.
Символы Казани и Храм всех религийСимволы Казани и Храм всех религийСимволы Казани и Храм всех религий
скидка15%
3529 ₽
3000 за экскурсию
2.5 часа
10 отзывов
Емкое и насыщенное путешествие по историческим и современным памятникам города
За два часа вы осмотрите ключевые достопримечательности города, узнаете, какие традиции чтят татары и как был устроен их быт в прошлом, познакомитесь с историей старейшего кукольного театра и университета, подарившего плеяду прославленных ученых. А также откроете авторскую концепцию Храма всех религий и услышите о культовой реликвии Казани.

Выбирайте и другие экскурсии в Казани

Для детейВ другой городНочныеРаифский монастырьМузеи и искусствоЕлабугаНеобычные маршрутыНа автомобилеКазанский КремльКул-ШарифСтарая КазаньГастрономическиеХрам Всех РелигийФотосессииВсеОбзорныеБолгарМастер-классыЗа городомТуган АвылымЗимойСтаро-Татарская слободаВечерниеНа автобусеГолубые озераИндивидуальныеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНа велосипедеСвияжскИннополисГрупповыеКвесты