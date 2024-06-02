1 чел.
По популярности
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
«Слушать, чувствовать, переживать… На нашей нестандартной экскурсии вы останетесь с городом наедине: наденете 3D наушники и станете участниками аудиоспектакля»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
«Надев наушники и погрузившись в сюжет аудиоспектакля, вы станете полноценным участником событий»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
«Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час 6 минут
Истории и волшебство Казанского Кремля: аудиоэкскурсия с Фаролеро
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казанскому Кремлю с легендарным фонарщиком Фаролеро. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: Дворец Земледельцев
«Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, Вы отправитесь в путь»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
«А фоном будет рассказ аудиогида о прошлом, современности и природе мест на маршруте»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара2 июня 2024Приехали на один вечер в Казань с свном 6ти лет. Эта экскурсия оказалась очень кстати: мы ни от кого и
- ККсения22 мая 2024Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)
- ССветлана22 мая 2024Интересная экскурсия, хорошая организация. Походить надо за полчаса, до "талого" как обычно ждать никого не будут)
- ННикита20 мая 2024Всё понравилось Детям было интересно
- ММаргарита20 мая 2024Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….
- ВВероника20 мая 2024Очень интересный формат экскурсии! Не нужно никого искать в городе, чтобы провели экскурсию, покупаешь её в аудио формате и идёшь
- ААнна15 мая 2024Великолепная экскурсия!!! Это целый спектакль! Чудесный голос звучит в наушниках,не отпускающий внимание ни на минуту. Интересный маршрут. Уверена,что понравится всем,много интересного и нового узнала на этой экскурсии,хотя она не первая в этой локации. С удовольствием рекомендую всем!
- ТТатьяна11 мая 2024Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!
- ННаталья28 апреля 2024Очень интересно, совершенно необычный и современный формат. Погружение в давние времена. Прекрасный рассказ и настоящий спектакль без халтуры! Нет экскурсионного занудства! Интересно будет и взрослым, и детям школьного возраста
- ССтанислав28 апреля 2024Все просто отлично, всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Аудиогиды»
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