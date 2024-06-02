Т Тамара Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом читать дальше ни от чего не зависили, двигались по маршруту в своем ритме. Информация представлена живо, интересно и согласно детскому восприятию. Спасибо 🙏🏻 Приехали на один вечер в Казань с свном 6ти лет. Эта экскурсия оказалась очень кстати: мы ни от кого и

К Ксения Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)

С Светлана Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией Интересная экскурсия, хорошая организация. Походить надо за полчаса, до "талого" как обычно ждать никого не будут)

Н Никита Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом Всё понравилось Детям было интересно

М Маргарита Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….

В Вероника Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом читать дальше слушаешь! Особенно, когда начинается сезон это очень удобно. Гид всегда найдётся, чтобы рассказать, в данном случае, о Казанском Кремле! Очень интересно по содержанию и всё понятно! Спасибо! Очень интересный формат экскурсии! Не нужно никого искать в городе, чтобы провели экскурсию, покупаешь её в аудио формате и идёшь

А Анна Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени Великолепная экскурсия!!! Это целый спектакль! Чудесный голос звучит в наушниках,не отпускающий внимание ни на минуту. Интересный маршрут. Уверена,что понравится всем,много интересного и нового узнала на этой экскурсии,хотя она не первая в этой локации. С удовольствием рекомендую всем!

Т Татьяна Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!

Н Наталья Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени Очень интересно, совершенно необычный и современный формат. Погружение в давние времена. Прекрасный рассказ и настоящий спектакль без халтуры! Нет экскурсионного занудства! Интересно будет и взрослым, и детям школьного возраста