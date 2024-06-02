Аудиогиды и аудиоэкскурсии Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Аудиогиды» в Казани, цены от 1 043 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
219 отзывов
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
«Слушать, чувствовать, переживать… На нашей нестандартной экскурсии вы останетесь с городом наедине: наденете 3D наушники и станете участниками аудиоспектакля»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 200 за человека
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
🚶 Пешая
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
«Надев наушники и погрузившись в сюжет аудиоспектакля, вы станете полноценным участником событий»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440 за человека
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
🚶 Пешая
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
8 отзывов
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
«Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043 за всё до 4 чел.
Один час историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час 6 минут
110 отзывов
Истории и волшебство Казанского Кремля: аудиоэкскурсия с Фаролеро
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казанскому Кремлю с легендарным фонарщиком Фаролеро. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: Дворец Земледельцев
«Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, Вы отправитесь в путь»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
30 отзывов
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
«А фоном будет рассказ аудиогида о прошлом, современности и природе мест на маршруте»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
  2. Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
  3. Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
  4. Один час историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю
  5. Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Аудиогиды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 043 до 2 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 376 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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