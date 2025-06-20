6 причин купить эту прогулку
- 🌆 Уникальный Иннополис
- 🏰 Исторический Свияжск
- ⛪ Вселенский храм
- 🚢 Водная прогулка на теплоходе
- 🚌 Комфортный трансфер
- 🎓 Интересные рассказы гида
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Иннополис
- Остров-град Свияжск
- Вселенский храм
- Собор «Всех скорбящих Радость»
- Церковь Живоначальной Троицы
- Церковь Николы Чудотворца
- Церковь Сергия Радонежского
Описание водной прогулки
Город будущего Иннополис
Вы прогуляетесь по одному из самых необычных городов России. На часовой прогулке осмотрите снаружи его основные объекты и узнаете об истории проекта. Гид также расскажет об особенностях образования в школе при университете, особой экономической зоне, курьерах-роботах и многом другом.
Вселенский храм. Мы проведём внешний осмотр во время нашей короткой остановки (15 минут). По дороге к храму вас ждёт увлекательный рассказ гида о грандиозной идее этого места — объединить в одном архитектурном шедевре символы всех мировых религий.
Старинный остров Свияжск
На двухчасовой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей древнего острова-града и увидите его знаковые церкви — Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского, а также архитектурную доминанту Свияжска — собор «Всех скорбящих Радость». Затем у вас будет 30 минут свободного времени.
Водная прогулка в тёплый сезон
В летнее время и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами. В случае непогоды вернётесь в татарскую столицу на автобусе. Подробнее о прогулке в организационных деталях.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: трансфер, услуги гида, посещение Иннополиса, Свияжска и Вселенского храма
- Поездка в одну сторону пройдёт на большом туристическом автобусе (для группы от 18 чел.) или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (для группы до 18 чел.). Обратно на автобусе + на теплоходе в конце пути
- В высокий туристический сезон на популярных экскурсиях и объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте к этому готовы
- Рассадка в автобусе свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места
- При наборе группы от 25 чел. предоставим радиогиды
- Пообедать можно во время перерыва на территории Свияжска. Средний чек — 400 ₽/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Возвращение в город на автобусе (в случае отмены теплохода из-за погодных условий) — на полчаса раньше (в районе 17:30). Зависит от пробок
- Каждому участнику, в том числе грудным детям, предоставляется отдельное место в автобусе. Если ребёнок ещё не может сидеть, обязательно наличие люльки или иного фиксирующего устройства, разрешённого ПДД, чтобы была возможность пристегнуться. Перевозка в автобусе детей на руках запрещена
- В автобус нельзя с любой едой. Напитки можно только герметично упакованные (в бутылке с крышкой — вода / сок / лимонад)
- Мы не допускаем к экскурсии лиц в нетрезвом виде и не позволяем распитие спиртных напитков во время поездки
- Посещение экскурсии с животными (даже маленькими) запрещено
Водная прогулка на теплоходе
- стоимость билета — 300 ₽ за чел.
- проходит только в летний сезон — примерно с мая по середину сентября и при хороших погодных условиях, которые определяет руководство речного порта и МЧС
- на борту с вами будут другие отдыхающие и желающие переправиться на другой берег помимо группы. Их бывает много, пожалуйста, будьте к этому готовы
- водная прогулка начинается в порту Верхнего Услона и длится 40 минут. До порта группа едет на автобусе
- прогулка проходит на рейсовом двухпалубном теплоходе 80-х годов типа ОМ «Москва» (вместимость до 160 чел.)
ежедневно в 08:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1980 ₽
|Школьники
|1890 ₽
|Студенты
|1890 ₽
|Пенсионеры, ветераны
|1890 ₽
|Инвалиды
|1890 ₽
|Дети до 7 лет включительно
|Бесплатно
|Многодетные
|1890 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Благодарим вас за ваш отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями о нашей экскурсии.
Мы искренне сожалеем, что экскурсия не
Экскурсовод отличные, водитель прекрасный.
Приносим извинения, если
Остались очень довольны, получили массу положительных впечатлений. Побольше бы таких экскурсоводов как Гузель!
Место это особенное, дух истории, старых времен
Всем рекомендую именно этого гида, фото прилагаю
Ещё есть Ирина Сергеевна тоже потрясающий гид!!!
Но на этом плюсы заканчиваются.
Организатор бог знает зачем попросил нас приехать к месту отправления