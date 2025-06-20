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Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + Вселенский храм

На экскурсии вас ждёт уникальное путешествие от современного Иннополиса до исторического Свияжска и Вселенского храма. Узнайте больше о каждом месте
На этой увлекательной экскурсии вы отправитесь в будущее, посетив Иннополис - город высоких технологий. Затем погрузитесь в историю на острове-городе Свияжск, основанном Иваном Грозным. Завершите путешествие у Вселенского храма, где
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в одном месте собраны символы всех мировых религий. Это идеальная возможность для любителей истории и архитектуры. Водная прогулка на теплоходе добавит особую атмосферу вашему путешествию. Забронируйте тур и откройте для себя новые грани Казани

4.47
92 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🌆 Уникальный Иннополис
  • 🏰 Исторический Свияжск
  • ⛪ Вселенский храм
  • 🚢 Водная прогулка на теплоходе
  • 🚌 Комфортный трансфер
  • 🎓 Интересные рассказы гида

Лучшее время для посещения

янв
фев
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда тепло и комфортно для водных прогулок. В эти месяцы можно насладиться полным маршрутом, включая теплоход. В апреле и октябре погода может быть переменчивой, но это также хорошие месяцы для посещения, если вы предпочитаете меньшее количество туристов. В зимние месяцы экскурсия возможна, но без водной прогулки.
Сейчас июль — это идеальное время.
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + Вселенский храм
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + Вселенский храм
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + Вселенский храм
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Иннополис
  • Остров-град Свияжск
  • Вселенский храм
  • Собор «Всех скорбящих Радость»
  • Церковь Живоначальной Троицы
  • Церковь Николы Чудотворца
  • Церковь Сергия Радонежского

Описание водной прогулки

Город будущего Иннополис

Вы прогуляетесь по одному из самых необычных городов России. На часовой прогулке осмотрите снаружи его основные объекты и узнаете об истории проекта. Гид также расскажет об особенностях образования в школе при университете, особой экономической зоне, курьерах-роботах и многом другом.

Вселенский храм. Мы проведём внешний осмотр во время нашей короткой остановки (15 минут). По дороге к храму вас ждёт увлекательный рассказ гида о грандиозной идее этого места — объединить в одном архитектурном шедевре символы всех мировых религий.

Старинный остров Свияжск

На двухчасовой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей древнего острова-града и увидите его знаковые церкви — Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского, а также архитектурную доминанту Свияжска — собор «Всех скорбящих Радость». Затем у вас будет 30 минут свободного времени.

Водная прогулка в тёплый сезон

В летнее время и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами. В случае непогоды вернётесь в татарскую столицу на автобусе. Подробнее о прогулке в организационных деталях.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: трансфер, услуги гида, посещение Иннополиса, Свияжска и Вселенского храма
  • Поездка в одну сторону пройдёт на большом туристическом автобусе (для группы от 18 чел.) или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (для группы до 18 чел.). Обратно на автобусе + на теплоходе в конце пути
  • В высокий туристический сезон на популярных экскурсиях и объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте к этому готовы
  • Рассадка в автобусе свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места
  • При наборе группы от 25 чел. предоставим радиогиды
  • Пообедать можно во время перерыва на территории Свияжска. Средний чек — 400 ₽/чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Возвращение в город на автобусе (в случае отмены теплохода из-за погодных условий) — на полчаса раньше (в районе 17:30). Зависит от пробок
Обратите внимание!
  • Каждому участнику, в том числе грудным детям, предоставляется отдельное место в автобусе. Если ребёнок ещё не может сидеть, обязательно наличие люльки или иного фиксирующего устройства, разрешённого ПДД, чтобы была возможность пристегнуться. Перевозка в автобусе детей на руках запрещена
  • В автобус нельзя с любой едой. Напитки можно только герметично упакованные (в бутылке с крышкой — вода / сок / лимонад)
  • Мы не допускаем к экскурсии лиц в нетрезвом виде и не позволяем распитие спиртных напитков во время поездки
  • Посещение экскурсии с животными (даже маленькими) запрещено

Водная прогулка на теплоходе

  • стоимость билета — 300 ₽ за чел.
  • проходит только в летний сезон — примерно с мая по середину сентября и при хороших погодных условиях, которые определяет руководство речного порта и МЧС
  • на борту с вами будут другие отдыхающие и желающие переправиться на другой берег помимо группы. Их бывает много, пожалуйста, будьте к этому готовы
  • водная прогулка начинается в порту Верхнего Услона и длится 40 минут. До порта группа едет на автобусе
  • прогулка проходит на рейсовом двухпалубном теплоходе 80-х годов типа ОМ «Москва» (вместимость до 160 чел.)

ежедневно в 08:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный1980 ₽
Школьники1890 ₽
Студенты1890 ₽
Пенсионеры, ветераны1890 ₽
Инвалиды1890 ₽
Дети до 7 лет включительноБесплатно
Многодетные1890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив Казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 92 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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О
20 июн 2025
Людмила экскурсовод - сумбурно рассказывала. В иннополисе не организовала осмотр объектов, хотя был целый час. Самостоятельно зашли в технопарк и посмотрели зоны, зашли в университет, посмотрели со входа, и спустились в подз переход посмотрели картины
Артём
Артём
Ответ организатора:
Здравствуйте!!!
Благодарим вас за ваш отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями о нашей экскурсии.
Мы искренне сожалеем, что экскурсия не
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оправдала ваших ожиданий. Ваши замечания о сумбурности рассказа экскурсовода Людмилы и недостаточной организации осмотра объектов в Иннополисе будут переданы нашей команде для анализа. Мы стремимся обеспечить нашим клиентам интересные и информативные экскурсии, и ваше мнение поможет нам улучшить качество обслуживания.
Мы рады, что у вас была возможность самостоятельно исследовать технопарк и университет, но понимаем, что организованный осмотр мог бы сделать ваш опыт более насыщенным. Мы обязательно учтем ваши комментарии при планировании будущих экскурсий.

Е
15 июн 2025
Была заявлена программа Иннополис -Свияжск. В Иннополисе экскурсия - час. По факту, провезли по Иннополису, минут за 15 не больше объехали город, не выходили из автобуса, да был дождь, но не проливной, практически ничего не увидели. С такой программой, можно было вообще не заезжать в Иннополис и не брать за такой проезд по городу деньги, как экскурсию
Т
10 июн 2025
изначально покупалась другая экскурсия, за день позвонили, сообщили, что группа не набралась,согласилась на другую. Очень большая группа, не все успевают идти(одному есть, другому пить, третий ищет туалет), ждем…
Экскурсовод отличные, водитель прекрасный.
Екатерина
14 мая 2025
6 мая 2025г. были с сыном на экскурсии в Казани "Иннополис +остров-град Свияжск". Экскурсия нам очень понравилась. Особенно хочу отметить нашего гида-экскурсовода! Очень профессиональный специалист, рассказывала очень интересно. Поездка прошла на "одном дыхании" -))) Погуляли по Свияжску, по Иннополису, дети поиграли с роботами, еще и на катере прокатились по Свияге! Спасибо за такую классную поездку!!!
Руслан
5 мая 2025
Подача информации нудная и скучная. Не заинтересовал экскурсовод нас (хотя нас было 24 человека). Иннополис - просто современный город, где инновации??? Свяжск - можно так построить свой рассказ, что было бы интересно всем, а не только старшему поколению. Школьникам - не рекомендую.
Артём
Артём
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь. Нам очень важно знать мнение наших туристов, чтобы постоянно совершенствовать качество наших экскурсий.
Приносим извинения, если
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подача информации показалась вам нудной и скучной. Мы обязательно учтём ваши замечания и постараемся сделать рассказ более динамичным и интересным для всех возрастных групп. Ваша критика по поводу освещения Иннополиса и Свияжска поможет нам улучшить сценарии и сделать экскурсии более увлекательными и познавательными.

С
4 мая 2025
Сама экскурсия хорошая; автобус комфортный; несмотря на 1 мая, было много свободных мест, поэтому можно было расположиться с дополнительным комфортом. Самый неприятный момент был – то, что приложение показало, что
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предоплата не прошла, причём банк показал списание; служба поддержки Трипстера ответила, что сами не знают, прошла оплата или нет, и надо ждать, причём сколько – тоже не особо понятно. И всё это вечером накануне раннего выезда в праздничный день, когда уже другие агентства закрываются. Оплата всё же прошла минут через 40, но это время мы были в подвешенном состоянии. Я не уверен, что ещё раз захочу что-либо покупать через этот сервис. В описании экскурсси было написано, что при отмене возвращения на теплоходе, будут возвращены 300 рублей, но эти деньги возвращали очень неохотно, пытаясь объяснить, что навигация ещё не началась, а описание экскурсии написано для периода навигации, а позднее уже на самой экскурсии мы увидели, что навигация прекрасно началась и теплоходы уже ходят.

Фролова
1 мая 2025
Замечательная экскурсия. Особенно хочется отметить экскурсовода Гузель.
Остались очень довольны, получили массу положительных впечатлений. Побольше бы таких экскурсоводов как Гузель!
Замечательная экскурсия. Особенно хочется отметить экскурсовода Гузель.Замечательная экскурсия. Особенно хочется отметить экскурсовода Гузель.Замечательная экскурсия. Особенно хочется отметить экскурсовода Гузель.Замечательная экскурсия. Особенно хочется отметить экскурсовода Гузель.Замечательная экскурсия. Особенно хочется отметить экскурсовода Гузель.
Анна
5 фев 2025
День был насыщенным, оказались в двух мирах) советую на 100%! С дочкой 6 лет время пролетело с утра до вечера как одно мгновение! ❤️
День был насыщенным, оказались в двух мирах) советую на 100%! С дочкой 6 лет время пролетело с утра до вечера как одно мгновение! ❤️День был насыщенным, оказались в двух мирах) советую на 100%! С дочкой 6 лет время пролетело с утра до вечера как одно мгновение! ❤️День был насыщенным, оказались в двух мирах) советую на 100%! С дочкой 6 лет время пролетело с утра до вечера как одно мгновение! ❤️День был насыщенным, оказались в двух мирах) советую на 100%! С дочкой 6 лет время пролетело с утра до вечера как одно мгновение! ❤️День был насыщенным, оказались в двух мирах) советую на 100%! С дочкой 6 лет время пролетело с утра до вечера как одно мгновение! ❤️
Илья
6 ноя 2024
Экскурсия прошла хорошо, проблем не было. Единственное - в Свяжске не пускают группы в храм с фресками XVI века, поэтому лучше оторваться от группы и осмотреть их самостоятельно
Экскурсия прошла хорошо, проблем не было. Единственное - в Свяжске не пускают группы в храм сЭкскурсия прошла хорошо, проблем не было. Единственное - в Свяжске не пускают группы в храм сЭкскурсия прошла хорошо, проблем не было. Единственное - в Свяжске не пускают группы в храм сЭкскурсия прошла хорошо, проблем не было. Единственное - в Свяжске не пускают группы в храм сЭкскурсия прошла хорошо, проблем не было. Единственное - в Свяжске не пускают группы в храм с
И
28 сен 2024
Все было очень круто и супер интересно. Спасибо большое гиду Елене все подробно рассказала, показала и на вопросы ответила. 100% советую поехать
Татьяна
24 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. На Иннополис стоит взглянуть, времени достаточно, но, особенно хорош Свияжск! Приехали мы давольно рано, всё успели посмотреть благодаря нашему гиду Елене.
Место это особенное, дух истории, старых времен
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сохранился, храмы обязательно посетите! Энергетика места зашкаливает! Соватую посетить. Музей истории оригинален, небольшой, но уютный, плюс 3и корпуса во дворе. Достаточно много мест для перекуса или обеда, сувениры, напитки. Чудесный вид со всех сторон. Обязательно сьездите!

Экскурсия очень понравилась. На Иннополис стоит взглянуть, времени достаточно, но, особенно хорош Свияжск! Приехали мы давольноЭкскурсия очень понравилась. На Иннополис стоит взглянуть, времени достаточно, но, особенно хорош Свияжск! Приехали мы давольноЭкскурсия очень понравилась. На Иннополис стоит взглянуть, времени достаточно, но, особенно хорош Свияжск! Приехали мы давольноЭкскурсия очень понравилась. На Иннополис стоит взглянуть, времени достаточно, но, особенно хорош Свияжск! Приехали мы давольно
К
11 сен 2024
Потрясающая экскурсия и гид довольно таки интресенно рассказывала
С
11 сен 2024
Отличный маршрут! Всё успели посмотреть. Гид Елена замечательная!
Отличный маршрут! Всё успели посмотреть. Гид Елена замечательная!Отличный маршрут! Всё успели посмотреть. Гид Елена замечательная!Отличный маршрут! Всё успели посмотреть. Гид Елена замечательная!
Марина
11 сен 2024
Фантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись в Казань. С погодой нам очень повезло. Дата экскурсии 6.09.2024
Всем рекомендую именно этого гида, фото прилагаю
Ещё есть Ирина Сергеевна тоже потрясающий гид!!!
Фантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись вФантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись вФантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись вФантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись вФантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись вФантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись вФантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись вФантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись вФантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись вФантастическая экскурсия с потрясающей Еленой. Очень интересный рассказ, все посмотрели, везде заглянули, на теплоходе вернулись в
Ю
6 сен 2024
Отличный маршрут: можно посмотреть сразу Иннополис и Свияжск, это здорово, а обратно вернуться на кораблике особенно приятно.
Но на этом плюсы заканчиваются.
Организатор бог знает зачем попросил нас приехать к месту отправления
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за 35 минут до начала экскурсии, в итоге все 30 минут мы стояли у закрытого киоска, продавец киоска сам опаздывал. После того, как мы сели в автобус, нам принесли аудиогиды, у некоторых людей аудиогиды не работали, организатору пришлось идти за другими. Суммарно время ожидания начала экскурсии в результате составило больше часа.
Возможно, нам не очень повезло с экскурсоводом: у нее своеобразные интонации подачи информации и сам рассказ сопровождался регулярными восхвалениями первого и текущего глав Татарстана, что порядком надоедало. Особенно покоробило, когда экскурсовод сделала замечание разговариющим в автобусе туристам, как будто учитель отчитал невнимательных учеников. Я понимаю, как может мешать беседа, но точно эту ситуацию можно было разрешить по-другому.
В иннополисе на осмотр первого этажа технопарка, который целиком можно обойти за 10 мин + 10 мин на кофе и туалет, но при этом там остановка была на 30 минут, можно было бы добавить это время к Свияжску.
Свияжск - интересное и красивое место, Иннополис неоднозначное, но заехать туда ненадолго точно стоит. Дорога назад на кораблике - очень живописная. Маршрут рекомендую, а с экскурсией и организацией, надеюсь, вам повезет больше

Осторожно: так так корабль назад отходит в конкретное время, экскурсия ограничена. Если возникают пробки в дороге (нам сказали, что это происходит часто), экскурсионное время никак не компенсировать

Отличный маршрут: можно посмотреть сразу Иннополис и Свияжск, это здорово, а обратно вернуться на кораблике особенно приятно.Отличный маршрут: можно посмотреть сразу Иннополис и Свияжск, это здорово, а обратно вернуться на кораблике особенно приятно.Отличный маршрут: можно посмотреть сразу Иннополис и Свияжск, это здорово, а обратно вернуться на кораблике особенно приятно.
Артём
Артём
Ответ организатора:
Здравствуйте! Контролер действительно, к сожалению, опоздал из за пробок в городе в этот день, но экскурсия отправилась позже лишь на
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10 минут, не больше, мы имеем возможность это проверить. Сожалеем, что программа Вас не устроила. Приглашаем Вас посетить другие наши экскурсии! Уверены, Вы найдёте для себя что то особенное.

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