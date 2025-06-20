Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда тепло и комфортно для водных прогулок. В эти месяцы можно насладиться полным маршрутом, включая теплоход. В апреле и октябре погода может быть переменчивой, но это также хорошие месяцы для посещения, если вы предпочитаете меньшее количество туристов. В зимние месяцы экскурсия возможна, но без водной прогулки.

На этой увлекательной экскурсии вы отправитесь в будущее, посетив Иннополис - город высоких технологий. Затем погрузитесь в историю на острове-городе Свияжск, основанном Иваном Грозным. Завершите путешествие у Вселенского храма, где

в одном месте собраны символы всех мировых религий. Это идеальная возможность для любителей истории и архитектуры. Водная прогулка на теплоходе добавит особую атмосферу вашему путешествию. Забронируйте тур и откройте для себя новые грани Казани

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Описание водной прогулки

Город будущего Иннополис

Вы прогуляетесь по одному из самых необычных городов России. На часовой прогулке осмотрите снаружи его основные объекты и узнаете об истории проекта. Гид также расскажет об особенностях образования в школе при университете, особой экономической зоне, курьерах-роботах и многом другом.

Вселенский храм. Мы проведём внешний осмотр во время нашей короткой остановки (15 минут). По дороге к храму вас ждёт увлекательный рассказ гида о грандиозной идее этого места — объединить в одном архитектурном шедевре символы всех мировых религий.

Старинный остров Свияжск

На двухчасовой пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей древнего острова-града и увидите его знаковые церкви — Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского, а также архитектурную доминанту Свияжска — собор «Всех скорбящих Радость». Затем у вас будет 30 минут свободного времени.

Водная прогулка в тёплый сезон

В летнее время и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами. В случае непогоды вернётесь в татарскую столицу на автобусе. Подробнее о прогулке в организационных деталях.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: трансфер, услуги гида, посещение Иннополиса, Свияжска и Вселенского храма

Поездка в одну сторону пройдёт на большом туристическом автобусе (для группы от 18 чел.) или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (для группы до 18 чел.). Обратно на автобусе + на теплоходе в конце пути

В высокий туристический сезон на популярных экскурсиях и объектах бывает много людей, пожалуйста, будьте к этому готовы

Рассадка в автобусе свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места

При наборе группы от 25 чел. предоставим радиогиды

Пообедать можно во время перерыва на территории Свияжска. Средний чек — 400 ₽/чел.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Возвращение в город на автобусе (в случае отмены теплохода из-за погодных условий) — на полчаса раньше (в районе 17:30). Зависит от пробок

Каждому участнику, в том числе грудным детям, предоставляется отдельное место в автобусе. Если ребёнок ещё не может сидеть, обязательно наличие люльки или иного фиксирующего устройства, разрешённого ПДД , чтобы была возможность пристегнуться. Перевозка в автобусе детей на руках запрещена

, чтобы была возможность пристегнуться. Перевозка в автобусе детей на руках запрещена В автобус нельзя с любой едой. Напитки можно только герметично упакованные (в бутылке с крышкой — вода / сок / лимонад)

Мы не допускаем к экскурсии лиц в нетрезвом виде и не позволяем распитие спиртных напитков во время поездки

Посещение экскурсии с животными (даже маленькими) запрещено

Водная прогулка на теплоходе