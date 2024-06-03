В Свияжск и Иннополис – экскурсии в Казани

Найдено 7 экскурсий в категории «В Свияжск и Иннополис» в Казани, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
111 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600 за всё до 8 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Калерия
    3 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
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    которое заранее было оговорено (никого мы не бегали не искали и не было задержек), проводила к автобусу, раздала наушники, проверила их работоспособность и передала нас экскурсоводу. Автобу был большой, комфортабельный (группа получилась по итогу из 19 человек), работал кондиционер. Экскурсовод, Вера Валерьевна, очень тактичная, вежливая, рассказывала очень интересно. Время экскурсии, а это 7,5 часов, прошло очень быстро и не было желания, что бы она поскорее закончилась, как это зачастую бывает. На обратном пути (на причале Свияжска перед теплоходом) нас вновь встретила девушка, представитель агенства. Мы увидели и услышали много интересного, не торопились, успели всё запланированное. По самим посещённым местам. . Иннополис вау-эффекта не вызвал: да интересно, потому что он уникален все-таки и не на каждом углу встретишь беспилотные машины и робота-доставщика, но не не более того. Свияжск очень атмосферное место, на него стоит посмотреть. Прогулка на теплоходе - приятное завершение насыщенного дня: смотришь на природу, воду за бортом и релаксируешь.

    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
    С нами была отличный гид Марина! Спасибо ей за терпение и понимание по отношению к подросткам, за интересную экскурсию, которая нам очень понравилась
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
    Отлично, нам очень понравилось, гид Марина очень доброжелательная, рассказывает всё подробно,на все вопросы отвечает развёрнуто, новая машина, отличный водитель Марат.
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
    Понравилось! Особенно Свияжск 🫶 Светлана молодец! С большой любовью все показала и рассказала. Спасибо!
  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья? Спасибо Наталье за чудесный день в окрестностях Казани! Вся
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    необходимая информация в увлекательном неформальном виде. Неторопливая приятная прогулка с интересным знающим человеком. Получилось познавательно и душевно. Никто никого не торопил, никто никуда не спешил. При этом успели посмотреть все, что заявлено в программе, плюс вдоволь налюбовались чудесными видами, погуляли по живописным местам, сделали красивые фото, купили отличные сувениры и поели вкусно и недорого.

    Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
    Елена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендую Елену!!! Спасибо!!!
    Елена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендуюЕлена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендуюЕлена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендую
  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
    Очень понравился сервис данной компании! Елена интересно и завлекающее рассказывала историю Казани, возила нас на машине, в багажнике были зонтики,
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    теплая одежда и вода для туристов! Вот это уровень! И конечно отдельная благодарность Елене за очень познавательную, удивительную экскурсию! А и ещё отдельным бонусом оказалось, что Елена замечательно фотографирует! Спасибо! Всё было отлично!

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое Елене за её обширные знания и профессионализм! Много интересной и познавательной информации, объекты экскурсии разнообразны, поэтому
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    не возникает ощущения усталости. Посещение каждого осталось в памяти, как будто побывали в длительном многодневном путешествии. Елена очень позитивный, чуткий и интересный человек, экскурсовод с глубоким знанием истории, с которым приятно и комфортно путешествовать. Как водитель добавлю, что безопасное уверенное вождение Елены и поездка на комфортном автомобиле также играют немаловажную роль. Еще раз, огромное спасибо Елене за такую чудесную экскурсию! С благодарностью за прекрасно проведенный нами день 3 мая, Инна, Ирина и Олег!

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Экскурсия понравилась, насыщенная, интересная. Наталья прекрасный экскурсовод, приятно было слушать и общаться. Информации много, места красивые. Спасибо за отлично проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В Свияжск и Иннополис»

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  1. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
  2. 3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
  3. Иннополис и Свияжск за 1 день
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  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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