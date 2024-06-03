1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККалерия3 июня 2024Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
- ТТатьяна2 июня 2024С нами была отличный гид Марина! Спасибо ей за терпение и понимание по отношению к подросткам, за интересную экскурсию, которая нам очень понравилась
- ИИрина1 июня 2024Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
- ЮЮрий27 мая 2024Отлично, нам очень понравилось, гид Марина очень доброжелательная, рассказывает всё подробно,на все вопросы отвечает развёрнуто, новая машина, отличный водитель Марат.
- ТТатьяна22 мая 2024Понравилось! Особенно Свияжск 🫶 Светлана молодец! С большой любовью все показала и рассказала. Спасибо!
- ППолина22 мая 2024Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья? Спасибо Наталье за чудесный день в окрестностях Казани! Вся
- ТТатьяна22 мая 2024Елена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендую Елену!!! Спасибо!!!
- ППавел19 мая 2024Очень понравился сервис данной компании! Елена интересно и завлекающее рассказывала историю Казани, возила нас на машине, в багажнике были зонтики,
- ИИнна18 мая 2024Великолепная экскурсия! Спасибо большое Елене за её обширные знания и профессионализм! Много интересной и познавательной информации, объекты экскурсии разнообразны, поэтому
- ООльга18 мая 2024Экскурсия понравилась, насыщенная, интересная. Наталья прекрасный экскурсовод, приятно было слушать и общаться. Информации много, места красивые. Спасибо за отлично проведенное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В Свияжск и Иннополис»
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