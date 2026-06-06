Голубые озёра известны своей кристальной прозрачностью и насыщенным бирюзовым оттенком. Во время экскурсии вы прогуляетесь по территории заповедника, увидите Большое и Малое Голубые озёра, лесные родники и водопад. Гид расскажет о происхождении озёр, их минеральном составе, лечебных свойствах воды и легендах, которые местные жители передают из поколения в поколение.

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Описание экскурсии

Большое Голубое озеро

Вы увидите самый известный водоём природного комплекса и узнаете, почему его вода кажется удивительно голубой. Благодаря высокой прозрачности дно просматривается даже на значительной глубине, создавая необычный оптический эффект. При этом глубина озера местами достигает 18 метров.

Малое Голубое озеро

Ещё один природный памятник комплекса с прозрачной водой и характерным лазурным оттенком. Здесь будет предусмотрено свободное время для отдыха и купания.

Большой водопад

Небольшая прогулка приведёт нас к живописному водопаду, который особенно эффектно смотрится на фоне окружающего леса. Это одно из самых фотогеничных мест маршрута.

Уникальная экосистема

Вы узнаете, почему в озёрах практически нет рыбы, чем отличается местная вода от обычной речной и какие редкие виды животных встречаются в заповеднике. Если повезёт, сможете увидеть краснокнижного водяного скорпиона — одного из самых необычных обитателей этих мест.

Организационные детали