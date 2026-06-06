Голубые озёра и водопад: автобусное путешествие из Казани
Отдохнуть среди источников с удивительно прозрачной водой, которая не замерзает даже зимой
Голубые озёра известны своей кристальной прозрачностью и насыщенным бирюзовым оттенком.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по территории заповедника, увидите Большое и Малое Голубые озёра, лесные родники и водопад.
Гид расскажет о происхождении озёр, их минеральном составе, лечебных свойствах воды и легендах, которые местные жители передают из поколения в поколение.
Описание экскурсии
Большое Голубое озеро
Вы увидите самый известный водоём природного комплекса и узнаете, почему его вода кажется удивительно голубой. Благодаря высокой прозрачности дно просматривается даже на значительной глубине, создавая необычный оптический эффект. При этом глубина озера местами достигает 18 метров.
Малое Голубое озеро
Ещё один природный памятник комплекса с прозрачной водой и характерным лазурным оттенком. Здесь будет предусмотрено свободное время для отдыха и купания.
Большой водопад
Небольшая прогулка приведёт нас к живописному водопаду, который особенно эффектно смотрится на фоне окружающего леса. Это одно из самых фотогеничных мест маршрута.
Уникальная экосистема
Вы узнаете, почему в озёрах практически нет рыбы, чем отличается местная вода от обычной речной и какие редкие виды животных встречаются в заповеднике. Если повезёт, сможете увидеть краснокнижного водяного скорпиона — одного из самых необычных обитателей этих мест.
Организационные детали
Едем на туристическом автобусе. В маршруте есть и пешеходная часть (не более 2 км)
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 14:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети до 7 лет
Бесплатно
Стандартный
1600 ₽
Студенты
1500 ₽
Пенсионеры
1500 ₽
Дети до 12 лет
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 249 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными.
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