Приглашаю отправиться в крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии.
Вы насладитесь царящей в нем атмосферой спокойствия и умиротворения, прикоснетесь к святыням древних храмов и оцените живописное Раифское озеро. Понаблюдаете за вальяжными котами и узнаете от монахов рецепт приготовления местного хлеба.
Вы насладитесь царящей в нем атмосферой спокойствия и умиротворения, прикоснетесь к святыням древних храмов и оцените живописное Раифское озеро. Понаблюдаете за вальяжными котами и узнаете от монахов рецепт приготовления местного хлеба.
Описание экскурсии
История и духовное наследие
Территория Раифского монастырского комплекса впечатлит вас своей ухоженностью: здесь мы посетим Троицкий собор и храм Грузинской иконы Божией Матери, где находится главная святыня обители. Вы увидите церковь, от которой произошло название монастыря. Не спеша спуститесь к Раифскому озеру, полюбуетесь окружающим его сосновым лесом и раскроете тайну безмолвных лягушек.
Занимательные факты и легенды
Мы продегустируем ароматный монастырский хлеб на афонской закваске и познакомимся с монахами, участвующими в его приготовлении. Я расскажу о судьбе отшельника Филарета и о том, почему в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии трижды полыхал пожар. Объясню, зачем местные жители построили двухэтажный дом для кошек и какую часовню освятил сам патриарх.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- По желанию мы зайдем в монастырское кафе. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 680 туристов
Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия, индивидуальный подход, учли все нажи пожелания, ответили на все вопросы. Рекомендуем!
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В
Хорошая экскурсия! Аида отличный организатор и очень позитивный человек
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А
В целом экскурсия понравилась, но вместо индивидуальной экскурсии мы получили к своей семье четырех посторонних участников. Без предупреждения и объяснений. Цена - как за индивидуальную. Неприятно.
Аида
Ответ организатора:
Дорогая Анна!
Я сожалею, что ваше впечатление от экскурсии оказалось неудовлетворительным. Я хотела бы объяснить, что я стараюсь предоставить клиентам максимально
Я сожалею, что ваше впечатление от экскурсии оказалось неудовлетворительным. Я хотела бы объяснить, что я стараюсь предоставить клиентам максимально
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