Приглашаю отправиться в крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии. Вы насладитесь царящей в нем атмосферой спокойствия и умиротворения, прикоснетесь к святыням древних храмов и оцените живописное Раифское озеро. Понаблюдаете за вальяжными котами и узнаете от монахов рецепт приготовления местного хлеба.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и духовное наследие

Территория Раифского монастырского комплекса впечатлит вас своей ухоженностью: здесь мы посетим Троицкий собор и храм Грузинской иконы Божией Матери, где находится главная святыня обители. Вы увидите церковь, от которой произошло название монастыря. Не спеша спуститесь к Раифскому озеру, полюбуетесь окружающим его сосновым лесом и раскроете тайну безмолвных лягушек.

Занимательные факты и легенды

Мы продегустируем ароматный монастырский хлеб на афонской закваске и познакомимся с монахами, участвующими в его приготовлении. Я расскажу о судьбе отшельника Филарета и о том, почему в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии трижды полыхал пожар. Объясню, зачем местные жители построили двухэтажный дом для кошек и какую часовню освятил сам патриарх.

Организационные детали