Из Казани — в Раифский монастырь!

Посетить старинный монастырский комплекс и насладиться окружающими его идиллическими пейзажами

Приглашаю отправиться в крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии.

Вы насладитесь царящей в нем атмосферой спокойствия и умиротворения, прикоснетесь к святыням древних храмов и оцените живописное Раифское озеро.

Понаблюдаете за вальяжными котами и узнаете от монахов рецепт приготовления местного хлеба.
Из Казани — в Раифский монастырь!
Из Казани — в Раифский монастырь!
Из Казани — в Раифский монастырь!
Из Казани — в Раифский монастырь!
Из Казани — в Раифский монастырь!
Из Казани — в Раифский монастырь!
Из Казани — в Раифский монастырь!

Что вас ожидает

История и духовное наследие

Территория Раифского монастырского комплекса впечатлит вас своей ухоженностью: здесь мы посетим Троицкий собор и храм Грузинской иконы Божией Матери, где находится главная святыня обители. Вы увидите церковь, от которой произошло название монастыря. Не спеша спуститесь к Раифскому озеру, полюбуетесь окружающим его сосновым лесом и раскроете тайну безмолвных лягушек.

Занимательные факты и легенды

Мы продегустируем ароматный монастырский хлеб на афонской закваске и познакомимся с монахами, участвующими в его приготовлении. Я расскажу о судьбе отшельника Филарета и о том, почему в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии трижды полыхал пожар. Объясню, зачем местные жители построили двухэтажный дом для кошек и какую часовню освятил сам патриарх.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • По желанию мы зайдем в монастырское кафе. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Аида
Аида
Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. Более 5 лет живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. С радостью поделюсь интересными историями и сделаю все, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
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