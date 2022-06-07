во вторник, пятницу и субботу в 09:00

Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе

Доплыть до острова-града, обойти старинные церкви и побывать в крупнейшем мужском монастыре

4
6 отзывов
Эта экскурсия объединила главные церковные достопримечательности окрестностей Казани.

По Волге вы с комфортом доберетесь до Свияжска, наслаждаясь пейзажами вдоль реки.

В славном острове-граде погрузитесь в прошлое, а в Раифском монастыре проникнитесь веками намоленной атмосферой и услышите о чудесах знаменитой иконы.
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Душевные русские пейзажи

Двухчасовая прогулка до острова будет насыщена родными волжскими пейзажами. А помимо красивой природы вы увидите посёлок Верхний Услон, отыщете на поросших лесом склонах Свияжскую Макарьевскую пустынь и рассмотрите Храм всех религий, словно сошедший с картинки детской книжки — пёстрый и причудливый.

Остров-град на «круглой горе»

Подплывая к Свияжску, вы сможете наблюдать силуэты церквей и монастырей, не зря град зовут православным центром Поволжья. Прогулка по острову охватит:

  • Успенский монастырь, на территории которого раньше была политическая тюрьма. Здесь вы увидите памятник жертвам репрессий, а также услышите историю святыни от нашего профессионального гида.
  • Бывший женский Иоанно—Предтеченский монастырь. Мы осмотрим две церкви — Живоначальной Троицы и Сергия Радонежского. Первая из них — единственная сохранившаяся постройка 16 в. со времён правления Ивана Грозного.
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — самый молодой, но от этого не менее величественный пятиглавый храм. Убранство святыни впечатлит четырёхъярусным иконостасом и расписными фресками-сюжетами из жития Богоматери.
  • Рождественскую площадь — главную площадь города и по совместительству излюбленное место народных гуляний.

Кроме того, вы посетите комплексы Конный Двор и Ленивый Торжок, а также со смотровой площадки полюбуетесь видом на Свияжский залив, Макарьевскую Пустынь и церковь Константина и Елены.

Обитель на берегу озера

После на автобусе мы направимся к Раифскому Богородицкому монастырю, основателем которого стал инок Филарет. Вы посетите церкви и соборы монастыря и сможете приложиться к его главной святыне — чудотворному Грузинскому образу пресвятой Богородицы. Наберете воды из святого источника и послушаете «неквакающих лягушек». А гид расскажет о становлении обители и об особенностях архитектурного ансамбля.

Организационные детали

  • Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала: оплатить экскурсию можно онлайн либо у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены билеты на теплоход «Казань-Свияжск, входные билеты в Свияжск и проезд на комфортабельном автобусе «Свияжск-Раифа-Казань»
  • Билеты на теплоход для детей 5-6 лет — 130 руб.
  • По желанию вы можете приобрести радиогид (100 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Речном порту на улице Девятаева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, пятницу и субботу в 09:00

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