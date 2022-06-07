во вторник, пятницу и субботу в 09:00

Двухчасовая прогулка до острова будет насыщена родными волжскими пейзажами. А помимо красивой природы вы увидите посёлок Верхний Услон, отыщете на поросших лесом склонах Свияжскую Макарьевскую пустынь и рассмотрите Храм всех религий, словно сошедший с картинки детской книжки — пёстрый и причудливый.
Подплывая к Свияжску, вы сможете наблюдать силуэты церквей и монастырей, не зря град зовут православным центром Поволжья. Прогулка по острову охватит:
Кроме того, вы посетите комплексы Конный Двор и Ленивый Торжок, а также со смотровой площадки полюбуетесь видом на Свияжский залив, Макарьевскую Пустынь и церковь Константина и Елены.
После на автобусе мы направимся к Раифскому Богородицкому монастырю, основателем которого стал инок Филарет. Вы посетите церкви и соборы монастыря и сможете приложиться к его главной святыне — чудотворному Грузинскому образу пресвятой Богородицы. Наберете воды из святого источника и послушаете «неквакающих лягушек». А гид расскажет о становлении обители и об особенностях архитектурного ансамбля.