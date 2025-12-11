Водная прогулка
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Свияжск - одно из древнейших мест в окрестностях Казани. Посетите монастыри, узнайте историю острова и насладитесь живописными видами
Начало: Удобное для гостей
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Казани на трамвае и метро
Прикоснуться к истории города и узнать о развитии общественного транспорта
14 дек в 11:30
15 дек в 11:30
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Билеты
Прошлое и настоящее Казани (на вашем авто)
Узнать и полюбить современный динамичный город с богатой историей
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
