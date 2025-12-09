Чтобы за один день заглянуть в прошлое и будущее Татарстана, приглашаю отправиться в знаменитые пригороды Казани. Вы посетите христианские святыни и арт-объект, который объединяет верующих всего мира. Побываете в IT-кластере и в старинном городе-крепости. И увидите, как из многообразия рождается целостный образ региона.
Описание экскурсии
Остров-град Свияжск и память о временах Ивана Грозного
- Вы осмотрите Успенский собор — шедевр псковского зодчества
- Увидите Никольскую трапезную церковь — первое каменное здание Казанского края
- Прогуляетесь по территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря, где собраны церкви разных эпох
- Увидите купеческие усадьбы, земскую больницу, казармы и другие постройки 19 века, которые сохранили атмосферу старого города
Раифский Богородицкий мужской монастырь — удивительное место среди озёр и соснового леса, где даже лягушки не квакают — вы выясните почему.
Иннополис — город будущего — мы пройдём по современному технологическому центру, который считается символом новых достижений Татарстана.
Вселенский храм — Храм всех религий — необычный арт-объект на берегу Волги, символ единства вер и культур.
Вы услышите:
- как зарождалось православие в Казанском крае
- какие монастыри появились первыми
- кто приезжал на служение в созданной казанской епархии
- как устроена жизнь в «умном» городе
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или Lada Granta с кондиционером. По запросу поставлю детское кресло или бустер
- Переезды из Казани и между локациями — по 30–40 минут. Последовательность и продолжительность пребывания в каждой из точек маршрута — по договорённости с учётом ваших пожеланий
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: остров-град Свияжск — 150 ₽ за чел., смотровые площадки — 100–150 ₽ за чел., Храм всех религий — 250 ₽ за чел. (по желанию)
- Обед не входит в стоимость — 300–1000 ₽ за чел. в зависимости от заведения
- Для посещения религиозных мест девушкам и женщинам необходимы платки и длинные юбки
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 769 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
