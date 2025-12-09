Чтобы за один день заглянуть в прошлое и будущее Татарстана, приглашаю отправиться в знаменитые пригороды Казани. Вы посетите христианские святыни и арт-объект, который объединяет верующих всего мира. Побываете в IT-кластере и в старинном городе-крепости. И увидите, как из многообразия рождается целостный образ региона.

Остров-град Свияжск и память о временах Ивана Грозного

Вы осмотрите Успенский собор — шедевр псковского зодчества

Увидите Никольскую трапезную церковь — первое каменное здание Казанского края

Прогуляетесь по территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря, где собраны церкви разных эпох

Увидите купеческие усадьбы, земскую больницу, казармы и другие постройки 19 века, которые сохранили атмосферу старого города

Раифский Богородицкий мужской монастырь — удивительное место среди озёр и соснового леса, где даже лягушки не квакают — вы выясните почему.

Иннополис — город будущего — мы пройдём по современному технологическому центру, который считается символом новых достижений Татарстана.

Вселенский храм — Храм всех религий — необычный арт-объект на берегу Волги, символ единства вер и культур.

как зарождалось православие в Казанском крае

какие монастыри появились первыми

кто приезжал на служение в созданной казанской епархии

как устроена жизнь в «умном» городе

