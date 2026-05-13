Раифа — уникальное место, окружённое живописными лесами Волжско-Камского природного биозаповедника. Сам Раифский монастырь основан в 16 веке. Но эти края ещё в эпоху Средневековья считались святыми и почитаемыми древними марийцами-черемисами. Почему? Обо всём этом и многом другом расскажу вам на экскурсии.
Описание экскурсии
- До Раифы мы поедем по Кировскому району — старейшему в Казани, а затем по Горьковскому шоссе. Проедем три зоны леса — от широколиственного до непроходимого хвойного.
- Совершим экскурсию по комплексу Раифского монастыря — архитектурным памятникам 17–19 веков.
- Зайдём в соборный храм монастыря — церковь во имя Грузинской иконы Божьей Матери. Здесь хранится образ Грузинской иконы Божьей Матери — главная святыня Раифской обители.
- Увидим собор в честь Святой Живоначальной Троицы, церковь Веры, Надежды, Любови и Софии, церковь Святых Отцов, в Раифе и Синае избиенных, водосвятную часовню, монастырский приют и прочие объекты комплекса.
- Взглянем на старинную колокольню с надвратной церковью во имя Архангела Михаила — она возвышается над другими постройками и первой встречает всех гостей.
- Отдохнём у сердца Раифской обители — живописного озера. Насладимся его пейзажами и чистым свежим воздухом.
- Пригубим воду из освящённого источника. Её можно набрать и увезти с собой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном минивэне.
- При необходимости мы предоставим вам радиогиды.
- Дополнительно оплачиваются личные расходы — обед и прочее.
- Дорога до монастыря займёт 30–40 минут, экскурсия по комплексу — 2 часа.
- Экскурсия рассчитана на взрослых участников.
- Возможны варианты экскурсии с добавлением Свияжска, Иннополиса, Вселенского храма, обсерватории Энгельгардта.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Центрального стадиона
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 66 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории
Очень душевная и тёплая экскурсия!
Нас пятеро (17, 25, 25 и двое взрослых). Гид - прекрасный человек с богатым багажом знаний и неравнодушным подходом. За один день успели и Раифу, и
