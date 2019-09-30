7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с историей Раифского монастыря. Я расскажу вам о периодах расцвета духовной жизни в обители, о страшных годах кровавых расправ и о возрождении монастыря. Вместе мы проследим, как из кельи отшельника Филарета появился величественный белокаменный ансамбль, который в советское время превратился в тюрьму, а в 90-е был восстановлен и возвращен Церкви. Вы увидите уникальный чудотворный список Грузинской Божьей Матери, храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных, храм Живоначальной Троицы, Святой Раифский источник.

Девственная природа Волжско-Камского заповедника. Здесь все пропитано умиротворением и единением с природой. Вы сами в этом убедитесь, когда прогуляетесь возле озера. Если повезет – увидите бобров и «молчаливых» лягушек, которые не нарушают тишины на этой святой земле. Удивительно, но даже привозимые сюда жабы из других мест замолкают вблизи обители. Зимой вы сможете искупаться в проруби, а летом – покататься на лодках по озеру.