7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия в Раифский монастырь и заповедные места Поволжья предлагает уникальную возможность погрузиться в историю 17 века.



Посетители увидят чудотворный список Грузинской иконы Божьей Матери и прогуляются по живописному озеру, где обитают «молчаливые» лягушки. Экскурсия позволяет ощутить атмосферу единения с природой и прикоснуться к духовным святыням. Подходит для путешественников старше 16 лет, предлагается трансфер на арендованном автомобиле

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Раифского монастыря и заповедных мест Поволжья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет более спокойной, но холод может ограничить время пребывания на улице. Однако даже в это время года можно насладиться уединением и тишиной заповедника.

Сейчас август — это идеальное время.