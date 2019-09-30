7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Раифский монастырь и заповедные места Поволжья

Трагическая история духовной жизни страны на примере одной обители

Александр
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Александр – ваш гид
Мы отправимся в заповедные места, где в 17 веке был основан Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Вы погрузитесь в трагическую историю обители, увидите чудотворный список Грузинской иконы Божьей Матери, ощутите особую атмосферу единения с природой, прогуляетесь по живописному озеру, где обитают “молчаливые” лягушки – чудо, с которым встречается любой, кто приезжает в Раифу.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 9 человек
Встреча Ваш отель
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья

Что вас ожидает

Знакомство с историей Раифского монастыря. Я расскажу вам о периодах расцвета духовной жизни в обители, о страшных годах кровавых расправ и о возрождении монастыря. Вместе мы проследим, как из кельи отшельника Филарета появился величественный белокаменный ансамбль, который в советское время превратился в тюрьму, а в 90-е был восстановлен и возвращен Церкви. Вы увидите уникальный чудотворный список Грузинской Божьей Матери, храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных, храм Живоначальной Троицы, Святой Раифский источник.

Девственная природа Волжско-Камского заповедника. Здесь все пропитано умиротворением и единением с природой. Вы сами в этом убедитесь, когда прогуляетесь возле озера. Если повезет – увидите бобров и «молчаливых» лягушек, которые не нарушают тишины на этой святой земле. Удивительно, но даже привозимые сюда жабы из других мест замолкают вблизи обители. Зимой вы сможете искупаться в проруби, а летом – покататься на лодках по озеру.

Организационные детали

  • В стоимость не включены транспортные расходы. Мы можем поехать на вашем авто или на арендованном – для группы 1-9 человек 2250 рублей.
  • Учитывая наполненность и сложность темы, экскурсия в Раифу рекомендуется детям-подросткам старше 16 лет.
  • Купание в проруби в зимний период и катание на лодках по озеру летом обговариваются заблаговременно и оплачиваются отдельно.
  • Не допускается нахождение на территории монастыря в состоянии алкогольного или иного опьянения. Гид вправе отменить экскурсию при несоблюдении данного условия!
  • При выборе данного направления учитывайте, что прогулка носит более религиозный характер.
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Экскурсия интересная, познавательная. Удобный трансфер.
12 июня 2019
СПАСИБО, АЛЕКСАНДР ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК И ХОРОШИЙ ГИД, ИНТЕРЕСНО И МНОГО РАССКАЗЫВАЛ, ПОРАЗИЛ НАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ САМ РАИФСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
ПОЕЗДКА ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАНА И БЫЛО ОЧЕНЬ КОМФОРТНО.
19 апреля 2019
Очень понравилось, материал в доступной форме, все по-делу, Экскурсия прошла легко и интересно, очень хочется посетить и другие места Казани с Александром.
20 июля 2018
Были с Александром на двух экскурсиях Кремль в Казани и остров Свияжск+Раифовский монастырь Очень понравилось Александр великолепный рассказчик провел по всем местам и рассказал много интересного Всем рекомендую
28 марта 2018
Огромная благодарность за очаровательную экскурсию Александру и нашему водителю! За встречу с тёплыми людми, любящими и знающими свой край. Экскурсия прошла на одном дыхании ( не смотря на то, что матушке 80 лет). Удачи Вам в ваших добры начинаниях!
7 ноября 2017
все очень понравилось, мы обязательно приедем в Казань еще раз и в том числе благодаря интересной экскурсии
31 июля 2017
С Александром мы провели два прекрасных дня в Казани и ее окрестностях (Раифа и Свияжск). Если бы еще задержались в Казани, думаю, что и в эти дни нашли бы время для других его экскурсий. Для первого приезда экскурсии не были перегружены лишней информацией (именно в хорошем смысле), при этом в действительности необходимые нюансы не были упущены. Спасибо огромное! Если будем еще раз в Казани, надеюсь, что еще удастся встретиться и узнать еще больше об этом необычном городе.

Александр проводит ещё 7 экскурсий

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