7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Раифский монастырь и заповедные места Поволжья - из Казани
Отправьтесь в путешествие по заповедным местам Поволжья и узнайте историю Раифского монастыря. Ощутите единение с природой и прикоснитесь к святыням
Индивидуальная экскурсия в Раифский монастырь и заповедные места Поволжья предлагает уникальную возможность погрузиться в историю 17 века.
Посетители увидят чудотворный список Грузинской иконы Божьей Матери и прогуляются по живописному озеру, где обитают «молчаливые» лягушки. Экскурсия позволяет ощутить атмосферу единения с природой и прикоснуться к духовным святыням. Подходит для путешественников старше 16 лет, предлагается трансфер на арендованном автомобиле
Лучшее время для посещения Раифского монастыря и заповедных мест Поволжья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия будет более спокойной, но холод может ограничить время пребывания на улице. Однако даже в это время года можно насладиться уединением и тишиной заповедника.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Раифский монастырь
Храм Живоначальной Троицы
Святой Раифский источник
Описание экскурсии
Раифский монастырь
Я расскажу вам о периодах расцвета духовной жизни в обители, о страшных годах кровавых расправ и о возрождении монастыря. Вместе мы проследим, как из кельи отшельника Филарета появился величественный белокаменный ансамбль, который в советское время превратился в тюрьму, а в 90-е был восстановлен и возвращён Церкви. Вы увидите чудотворный список Грузинской Божией Матери, храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных, храм Живоначальной Троицы, Святой Раифский источник.
Волжско-Камский заповедник
Здесь всё пропитано умиротворением. Вы сами в этом убедитесь, когда прогуляетесь возле озера. Если повезёт — увидите бобров и «молчаливых» лягушек, которые не нарушают тишины на этой святой земле. Удивительно, но даже привозимые сюда из других мест жабы замолкают вблизи обители. Зимой вы можете искупаться в проруби, а летом — покататься на лодках по озеру.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле Lada для 1 путешественника. Гид-водитель — это небезопасно, поэтому для экскурсии арендуется автомобиль с водителем, чтобы гид не отвлекался на дорогу
Для аренды автомобиля в день подтверждения заказа необходимо перевести мне предоплату — 1000 ₽. Эта сумма не возвращается при отмене заказа с вашей стороны. После получения предоплаты я отправлю вам документ, подтверждающий бронирование автомобиля
Учитывая наполненность и сложность темы, экскурсия в Раифу рекомендуется путешественникам старше 16 лет. При выборе этой экскурсии учитывайте, что прогулка носит религиозный характер
Возможно провести экскурсию для большего количества путешественников за доплату: — для группы 2–3 человек на автомобилях Hyundai ix35 или Nissan Qashqai — 1500 ₽ — для группы 4–8 человек на автомобиле Hyundai Starex — 2500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6833 туристов
Мне не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружескую прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей Республики Татарстан.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Алёна
С Александром мы провели два прекрасных дня в Казани и ее окрестностях (Раифа и Свияжск). Если бы еще задержались в Казани, думаю, что и в эти дни нашли бы время читать дальшеуменьшить
для других его экскурсий. Для первого приезда экскурсии не были перегружены лишней информацией (именно в хорошем смысле), при этом в действительности необходимые нюансы не были упущены. Спасибо огромное! Если будем еще раз в Казани, надеюсь, что еще удастся встретиться и узнать еще больше об этом необычном городе.
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Б
Бэла
Сегодня посетили с Александром Раифский монастырь. Экскурссия была очень содержательная, интересная. Александр очень грамотно, увлечённо рассказывал. Организовано было очень хорошо, всё вовремя. А уж знание истории, умение грамотно связать одно событие с другим, объяснить почему так, а не иначе нас очень восхитило. Спасибо, Александр! В следующий раз только с Вами будем путешествовать!
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В
Владислав
Красивейшее место в окрестностях города. Очень красив и сам монастырь, и окружающая природа. Рассказ гида затрагивает и религиозные, и архитектурные, и исторические аспекты. Экскурсия не дальняя, проходит очень легко, без напряжения, рекомендуется на следующий день после какой-нибудь сложной и длительной поездки, как, например, было у нас - накануне ездили в Болгар 10 часов.
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С
Светлана
С Александром посетили Раифский монастырь вблизи Казани. В ходе экскурсии Александр подробно и качественно рассказал о всех особенностях монастыря, отдельно осмотрели прилегающую территорию заповедника, а также об истории взаимодействия различных религий на территории Татарстана. Александр прекрасный рассказчик и я всем рекомендую данную экскурсию.
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Елена
Спасибо большое Александру за прекрасно проведенный день в Раифском монастыре. Экскурсовод замечательно владеет материалом,подстраивается под интересы туристов, рассказывает живо,увлекательно. Маршрут построен так,что даже в -31 мы не замёрзли. Всем советую гида Александра, думаю,что и другие его экскурсии не менее интересны.
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О
Ольга
Огромная благодарность за очаровательную экскурсию Александру и нашему водителю! За встречу с тёплыми людми, любящими и знающими свой край. Экскурсия прошла на одном дыхании (не смотря на то, что матушке 80 лет). Удачи Вам в ваших добры начинаниях!
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