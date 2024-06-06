читать дальше

не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.