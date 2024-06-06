1 чел.
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скидка
10%
Групповая
8 часов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
- mmikhail6 июня 2024всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
- ЕЕвгения5 июня 2024Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
- ДДмитрий4 июня 2024Организация экскурсии отличная. Автобус комфортный. Спасибо гиду Рустему за интересную и насыщенную экскурсию.
- ААлександр3 июня 2024Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
- ВВиктория2 июня 2024Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять.
- ИИрина1 июня 2024Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
- ППолина22 мая 2024Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья? Спасибо Наталье за чудесный день в окрестностях Казани! Вся
- ООльга18 мая 2024Экскурсия понравилась, насыщенная, интересная. Наталья прекрасный экскурсовод, приятно было слушать и общаться. Информации много, места красивые. Спасибо за отлично проведенное время!
- ААнастасия16 мая 2024Очень понравился этот тур. Конечно, немного более масштабного храма всех религий я ожидала, но это не испортило впечатлений. Раифский монастырь просто
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В Раифский монастырь и Свияжск»
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