В Раифский монастырь и Свияжск – экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «В Раифский монастырь и Свияжск» в Казани, цены от 2 160 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
144 отзыва
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400 за человека
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
317 отзывов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
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    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Организация экскурсии отличная. Автобус комфортный. Спасибо гиду Рустему за интересную и насыщенную экскурсию.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
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    поверьте, если ходите получить" Ангела", который Вам расскажет и покажет с любовью о своей Родине, то это самый правильный выбор!! Низкий поклон

  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять.
    Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулятьСпасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулятьСпасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья? Спасибо Наталье за чудесный день в окрестностях Казани! Вся
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    необходимая информация в увлекательном неформальном виде. Неторопливая приятная прогулка с интересным знающим человеком. Получилось познавательно и душевно. Никто никого не торопил, никто никуда не спешил. При этом успели посмотреть все, что заявлено в программе, плюс вдоволь налюбовались чудесными видами, погуляли по живописным местам, сделали красивые фото, купили отличные сувениры и поели вкусно и недорого.

    Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Экскурсия понравилась, насыщенная, интересная. Наталья прекрасный экскурсовод, приятно было слушать и общаться. Информации много, места красивые. Спасибо за отлично проведенное время!
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Очень понравился этот тур. Конечно, немного более масштабного храма всех религий я ожидала, но это не испортило впечатлений. Раифский монастырь просто
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    великолепен, там так тихо и спокойно. Отдельная благодарность монастырю за смотровую площадку. Поднимаешься и понимаешь, как прекрасна жизнь, которую нам дали! Спасибо организаторам и водителю, который шел четко по таймингу и несмотря на пробки мы вернулись вовремя в Казань.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В Раифский монастырь и Свияжск»

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Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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