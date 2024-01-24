Казань православная (в мини-группе)
Групповая экскурсия в Казани

Посетить знаменитые святыни столицы Татарстана

Во время пешей прогулки по центру Казани вы побываете в старинных православных храмах и обителях. Познакомитесь с историей самого знаменитого образа города — Казанской иконы Божией Матери.

А также увидите локации, связанные с известными святыми земли Казанской — Гурием, Германом и Варсонофием.
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
Казань православная (в мини-группе)
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Казанский кремль

  • Мы начнём экскурсию от Спасской башни. Здесь раньше была церковь, освящённая в честь образа Спаса Нерукотворного.
  • Посетим самое древнее каменное сооружение Казани — Благовещенский собор, где пребывает частица мощей первого архиепископа Казанского — Гурия
  • Увидим место, где находились бывший Троице-Сергиев монастырь и одна из первых обителей Казани — Спасо-Преображенский мужской монастырь
  • Посмотрим на остатки «пещерки» — часовни-склепа, где похоронены известные церковные деятели Казани

Иоанно-Предтеченский мужской монастырь

Я покажу вам неприметную с виду обитель в самом центре современной Казани. Её основал в 16 веке преемник архиепископа Гурия на Казанской кафедре — архиепископ Герман. Частица мощей Германа пребывает во Введенской церкви монастыря.

Храм в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы

Познакомлю вас с историей старинной церкви, созданной в 18 веке для работников суконной мануфактуры. В 30-е годы 20 века она служила тюрьмой НКВД.

Казанский Богородицкий мужской монастырь

Эта древняя обитель основана на месте обретения одной из самых почитаемых икон России — Казанской иконы Божией Матери. Сейчас здесь находится чудотворный Ватиканский список с Казанской иконы, которому вы сможете поклониться.

Храм преподобного Сергия Радонежского (архиерейское подворье)

Восстановленный храм 19 века примечателен тем, что в нём хранится список с древней почитаемой иконы Божией Матери Паммакаристы. Его прислал Константинопольский патриарх Иоаким III в дар Казанскому монастырю вместо похищенной в 1904 году Казанской иконы.

Петропавловский собор

И конечно, мы посетим один из самых красивых соборов Казани в стиле барокко начала 18 века. Вы увидите уникальный 25-метровый иконостас и сможете поклониться мощам преподобных Ионы и Нектария Казанских чудотворцев, а также святителя Ефрема, который венчал на царство первого из династии Романовых — царя Михаила.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в кремль — 150 руб. /взрослый, 130 руб. /детский
  • Мы будем посещать храмы, поэтому женщинам желательно взять с собой головные уборы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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