Посетить знаменитые святыни столицы Татарстана
А также увидите локации, связанные с известными святыми земли Казанской — Гурием, Германом и Варсонофием.
янв
янв
янв
фев
фев
фев
фев
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|980 ₽
Описание
Что вас ожидает
Казанский кремль
- Мы начнём экскурсию от Спасской башни. Здесь раньше была церковь, освящённая в честь образа Спаса Нерукотворного.
- Посетим самое древнее каменное сооружение Казани — Благовещенский собор, где пребывает частица мощей первого архиепископа Казанского — Гурия
- Увидим место, где находились бывший Троице-Сергиев монастырь и одна из первых обителей Казани — Спасо-Преображенский мужской монастырь
- Посмотрим на остатки «пещерки» — часовни-склепа, где похоронены известные церковные деятели Казани
Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
Я покажу вам неприметную с виду обитель в самом центре современной Казани. Её основал в 16 веке преемник архиепископа Гурия на Казанской кафедре — архиепископ Герман. Частица мощей Германа пребывает во Введенской церкви монастыря.
Храм в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы
Познакомлю вас с историей старинной церкви, созданной в 18 веке для работников суконной мануфактуры. В 30-е годы 20 века она служила тюрьмой НКВД.
Казанский Богородицкий мужской монастырь
Эта древняя обитель основана на месте обретения одной из самых почитаемых икон России — Казанской иконы Божией Матери. Сейчас здесь находится чудотворный Ватиканский список с Казанской иконы, которому вы сможете поклониться.
Храм преподобного Сергия Радонежского (архиерейское подворье)
Восстановленный храм 19 века примечателен тем, что в нём хранится список с древней почитаемой иконы Божией Матери Паммакаристы. Его прислал Константинопольский патриарх Иоаким III в дар Казанскому монастырю вместо похищенной в 1904 году Казанской иконы.
Петропавловский собор
И конечно, мы посетим один из самых красивых соборов Казани в стиле барокко начала 18 века. Вы увидите уникальный 25-метровый иконостас и сможете поклониться мощам преподобных Ионы и Нектария Казанских чудотворцев, а также святителя Ефрема, который венчал на царство первого из династии Романовых — царя Михаила.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в кремль — 150 руб. /взрослый, 130 руб. /детский
- Мы будем посещать храмы, поэтому женщинам желательно взять с собой головные уборы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у кремля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.