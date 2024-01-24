Во время пешей прогулки по центру Казани вы побываете в старинных православных храмах и обителях. Познакомитесь с историей самого знаменитого образа города — Казанской иконы Божией Матери. А также увидите локации, связанные с известными святыми земли Казанской — Гурием, Германом и Варсонофием.

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Описание

Что вас ожидает

Казанский кремль

Мы начнём экскурсию от Спасской башни. Здесь раньше была церковь, освящённая в честь образа Спаса Нерукотворного.

Посетим самое древнее каменное сооружение Казани — Благовещенский собор, где пребывает частица мощей первого архиепископа Казанского — Гурия

Увидим место, где находились бывший Троице-Сергиев монастырь и одна из первых обителей Казани — Спасо-Преображенский мужской монастырь

Посмотрим на остатки «пещерки» — часовни-склепа, где похоронены известные церковные деятели Казани

Иоанно-Предтеченский мужской монастырь

Я покажу вам неприметную с виду обитель в самом центре современной Казани. Её основал в 16 веке преемник архиепископа Гурия на Казанской кафедре — архиепископ Герман. Частица мощей Германа пребывает во Введенской церкви монастыря.

Храм в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы

Познакомлю вас с историей старинной церкви, созданной в 18 веке для работников суконной мануфактуры. В 30-е годы 20 века она служила тюрьмой НКВД.

Казанский Богородицкий мужской монастырь

Эта древняя обитель основана на месте обретения одной из самых почитаемых икон России — Казанской иконы Божией Матери. Сейчас здесь находится чудотворный Ватиканский список с Казанской иконы, которому вы сможете поклониться.

Храм преподобного Сергия Радонежского (архиерейское подворье)

Восстановленный храм 19 века примечателен тем, что в нём хранится список с древней почитаемой иконы Божией Матери Паммакаристы. Его прислал Константинопольский патриарх Иоаким III в дар Казанскому монастырю вместо похищенной в 1904 году Казанской иконы.

Петропавловский собор

И конечно, мы посетим один из самых красивых соборов Казани в стиле барокко начала 18 века. Вы увидите уникальный 25-метровый иконостас и сможете поклониться мощам преподобных Ионы и Нектария Казанских чудотворцев, а также святителя Ефрема, который венчал на царство первого из династии Романовых — царя Михаила.

Организационные детали