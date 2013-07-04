Чтобы стать своим человеком в городе, мы предлагаем вам два маршрута: красный и синий.
Красный маршрут проходит по так называемой "русской части" города через самые популярные городские достопримечательности: от Городских часов на площади Тукая мы пройдем по пешеходной улице Баумана – аналогу московского Арбата, увидим аптеку Бренинга, колокольню Богоявленского собора, памятник Федору Шаляпину, великолепное здание Национального банка, поднимаемся к знаменитому Казанскому университету, пройдем по улице Кремлевской, где полюбуемся городскими пассажами конца XIX века, загадаем желание у памятника «Кот казанский» и выйдем к Казанскому Кремлю.
Синий маршрут также начинается от Городских часов. На этой экскурсии мы познакомимся с "татарской частью" города, которая поразит вас национальным колоритом. Мы спустимся вниз по улице Пушкина мимо сквера Габдуллы Тукая и полюбуемся на скульптурное изображение самого знаменитого национального поэта. Далее увидим Ак Барса – символ Республики Татарстан, выполненного в виде цветочной композиции, познакомимся с героем татарских сказок Шурале и с афишей театра им. Галиаскара Камала, насладимся красотой озера Кабан и прекрасными видами города, которые открываются с его берегов. Закончится наша экскурсия в Старо-Татарской слободе, где вы увидите не только одну из старейших мечетей в Европе, но и проникнетесь духом национального гостеприимства.
Познакомьтесь с жителями Казани, которые с удовольствием расскажут самые смешные и веселые истории 📖 из жизни любимого города. На наших пеших прогулках мы отведем вас к лучшим городским достопримечательностям, покажем проверенные кафе, бары 🍹 и другие места, скрытые от глаз обычных туристов. Мы подготовили для вас два маршрута (красный и синий), которые чередуются через день. Увидеть расписание можно на фото.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
личные расходы на еду и напитки
сувениры
скрытые и дополнительные платежи
Начало
🚩 Городские часы на площади Тукая
Место завершения
🏁 Вход в Казанский Кремль (красный маршрут) или в Старо-татарской слободе (синий маршрут).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.