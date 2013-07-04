Познакомьтесь с жителями Казани, которые с удовольствием расскажут самые смешные и веселые истории 📖 из жизни любимого города. На наших пеших прогулках мы отведем вас к лучшим городским достопримечательностям, покажем проверенные кафе, бары 🍹 и другие места, скрытые от глаз обычных туристов. Мы подготовили для вас два маршрута (красный и синий), которые чередуются через день. Увидеть расписание можно на фото.