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Казань брал! Стань своим человеком в городе

4.6
19 отзывов
Казань В.
Казань В. – Гид из Казани
Приглашаем вас отправится в увлекательное путешествие по центру Казани и познакомится с местными жителями, которые с удовольствием расскажут самые смешные и веселые истории 📖 из жизни любимого города.

На нашей пешей прогулке 👣 мы отведем вас к лучшим городским достопримечательностям, покажем проверенные кафе, бары 🍹 и другие места, скрытые от глаз обычных туристов.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 900 ₽ за человека

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Казань брал! Стань своим человеком в городе
Казань брал! Стань своим человеком в городе

Что вы увидите

  • Чтобы стать своим человеком в городе, мы предлагаем вам два маршрута: красный и синий.
  • Красный маршрут проходит по так называемой "русской части" города через самые популярные городские достопримечательности: от Городских часов на площади Тукая мы пройдем по пешеходной улице Баумана – аналогу московского Арбата, увидим аптеку Бренинга, колокольню Богоявленского собора, памятник Федору Шаляпину, великолепное здание Национального банка, поднимаемся к знаменитому Казанскому университету, пройдем по улице Кремлевской, где полюбуемся городскими пассажами конца XIX века, загадаем желание у памятника «Кот казанский» и выйдем к Казанскому Кремлю.
  • Синий маршрут также начинается от Городских часов. На этой экскурсии мы познакомимся с "татарской частью" города, которая поразит вас национальным колоритом. Мы спустимся вниз по улице Пушкина мимо сквера Габдуллы Тукая и полюбуемся на скульптурное изображение самого знаменитого национального поэта. Далее увидим Ак Барса – символ Республики Татарстан, выполненного в виде цветочной композиции, познакомимся с героем татарских сказок Шурале и с афишей театра им. Галиаскара Камала, насладимся красотой озера Кабан и прекрасными видами города, которые открываются с его берегов. Закончится наша экскурсия в Старо-Татарской слободе, где вы увидите не только одну из старейших мечетей в Европе, но и проникнетесь духом национального гостеприимства.
Познакомьтесь с жителями Казани, которые с удовольствием расскажут самые смешные и веселые истории 📖 из жизни любимого города. На наших пеших прогулках мы отведем вас к лучшим городским достопримечательностям, покажем проверенные кафе, бары 🍹 и другие места, скрытые от глаз обычных туристов. Мы подготовили для вас два маршрута (красный и синий), которые чередуются через день. Увидеть расписание можно на фото.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • личные расходы на еду и напитки
  • сувениры
  • скрытые и дополнительные платежи
Начало
🚩 Городские часы на площади Тукая
Место завершения
🏁 Вход в Казанский Кремль (красный маршрут) или в Старо-татарской слободе (синий маршрут).
Казань брал! Стань своим человеком в городе
Казань брал! Стань своим человеком в городе
Казань брал! Стань своим человеком в городе
Казань брал! Стань своим человеком в городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Казань В.
Казань В.
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19 отзывов оставили туристы

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