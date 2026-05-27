Казань — город с сильным купеческим прошлым, и эту сторону стоит изучить. Предлагаю сделать это в необычном формате: через макет города и авторскую настольную игру. Так вы не просто познакомитесь с историей — а попробуете себя в роли купца: будете принимать решения, вести дела и проживать события, основанные на реальных фактах.

Описание экскурсии

Экскурсия проходит в формате камерной встречи и сочетает исторический экскурс, игру и отдых.

Сначала — знакомство с историческим макетом: вы увидите Казань в миниатюре и разберётесь, как жили и зарабатывали местные купцы. За 30 минут обсудим:

как была устроена купеческая жизнь в Казани

чем занимались купцы, как вели дела и выстраивали отношения

какие события влияли на торговлю и благосостояние

Закрепить знания поможет авторская настольная игра: мы разместимся в уютном зале музея, нальём себе чаю со сладостями и начнём осваивать премудрости купеческой жизни:

как и в известной экономической стратегии, вы начнёте с мелкого торговца, будете строить лавки и заводы

можно создавать альянсы с другими игроками — но помните, только один станет самым успешным!

все события по ходу игры основаны на реальных историях

сюжет включает детали, которые редко звучат на классических экскурсиях

