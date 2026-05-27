Казань — город с сильным купеческим прошлым, и эту сторону стоит изучить. Предлагаю сделать это в необычном формате: через макет города и авторскую настольную игру.
Так вы не просто познакомитесь с историей — а попробуете себя в роли купца: будете принимать решения, вести дела и проживать события, основанные на реальных фактах.
Описание экскурсии
Экскурсия проходит в формате камерной встречи и сочетает исторический экскурс, игру и отдых.
Сначала — знакомство с историческим макетом: вы увидите Казань в миниатюре и разберётесь, как жили и зарабатывали местные купцы. За 30 минут обсудим:
- как была устроена купеческая жизнь в Казани
- чем занимались купцы, как вели дела и выстраивали отношения
- какие события влияли на торговлю и благосостояние
Закрепить знания поможет авторская настольная игра: мы разместимся в уютном зале музея, нальём себе чаю со сладостями и начнём осваивать премудрости купеческой жизни:
- как и в известной экономической стратегии, вы начнёте с мелкого торговца, будете строить лавки и заводы
- можно создавать альянсы с другими игроками — но помните, только один станет самым успешным!
- все события по ходу игры основаны на реальных историях
- сюжет включает детали, которые редко звучат на классических экскурсиях
Организационные детали
- Игра рекомендована взрослым и детям 12+ (младшим будет сложно и непонятно)
- Максимальное количество участников — 5 человек
- Нам важно заранее знать состав вашей компании: дети, взрослые или смешанная группа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Красной улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 963 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас имеет историческое или культурологическое
