Казанский кремль сквозь века

Казанский кремль сквозь века
Казанский кремль сквозь века
Казанский кремль сквозь века
Казанский кремль сквозь века
Казанский кремль сквозь века
Казанский кремль сквозь века
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Мечеть Кул Шариф
  • Башня Сююмбике
  • Благовещенский собор
  • Панорама на город
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы окажетесь Внутри старинной крепости, на сегодняшний день являющейся музеем-заповедником "Казанский Кремль".
Возникнув, как небольшое военное укрепление Волжской Булгарии, Древняя Казань в своем развитии прошла путь до крупного торгового и ремесленного центра. Это подтверждается археологически.
В мечети Кул Шариф полюбуетесь на шамаили – настенные панно, выполненные арабской каллиграфией, разгадаете их значение.
Мы посетим старейший памятник православный истории и культуры - Благовещенский собор, постройки 16 века. Внутри я поведаю о чудесном обретения Казанской Иконы Божией Матери и покажу ход событий в старинных росписях на сводах храма. Обращу Ваше внимание на технику росписи – палех, воссоздать при реставрации мастерство палехского иконописца Н. Сафонова было непросто.
Сфотографироваться на фоне одной из падающих башен мира, архитектурного символа Казани - башни Сююмбике- обязательно!
В легенде и фактах опишу мастерство строителей, построивших семиярусную башню, и отвечу на самый популярный вопрос, почему башня падает.
Так же мы остановимся у руин ханского мавзолея и я приоткрой завесу мистических событий связанных с археологическими раскопками. И как в древние века ремесло применялось даже в захоронениях.
У парадной резиденции президента Республики Татарстан вы узнаете, с именем какого императора связано строительство этого дворца что находилось на этом месте во времена Ханской Казани.
На смотровой площадке, у подножия откуда открываются восхитительные виды на город, я расскажу вам о возникновении Казани, как города, легенду и покажу символ названия нашего города "Казан". Казань -передовой город с современными объектами, которые сразу же стали достопримечательностями.

Каждый день в 10.00,

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в Кремль 130р/чел
  • 100р/ льготный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Спасская Башня Казанского Кремля, ул. Кремлевская,1
Завершение: Тайницкая Башня Казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10.00,
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия предназначена для взрослых и детей - школьников старших классов.
  • Проведу экскурсию я или кто нибудь из моих коллег -гидов (Людмила,Ильнара, Анжелика)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Казанский Кремль 130р. /чел., 100р. /льготный
  • Дамам желательно иметь платок, будем заходить в действующие религиозные объекты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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