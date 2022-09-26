Вы окажетесь Внутри старинной крепости, на сегодняшний день являющейся музеем-заповедником "Казанский Кремль".

Возникнув, как небольшое военное укрепление Волжской Булгарии, Древняя Казань в своем развитии прошла путь до крупного торгового и ремесленного центра. Это подтверждается археологически.

В мечети Кул Шариф полюбуетесь на шамаили – настенные панно, выполненные арабской каллиграфией, разгадаете их значение.

Мы посетим старейший памятник православный истории и культуры - Благовещенский собор, постройки 16 века. Внутри я поведаю о чудесном обретения Казанской Иконы Божией Матери и покажу ход событий в старинных росписях на сводах храма. Обращу Ваше внимание на технику росписи – палех, воссоздать при реставрации мастерство палехского иконописца Н. Сафонова было непросто.

Сфотографироваться на фоне одной из падающих башен мира, архитектурного символа Казани - башни Сююмбике- обязательно!

В легенде и фактах опишу мастерство строителей, построивших семиярусную башню, и отвечу на самый популярный вопрос, почему башня падает.

Так же мы остановимся у руин ханского мавзолея и я приоткрой завесу мистических событий связанных с археологическими раскопками. И как в древние века ремесло применялось даже в захоронениях.

У парадной резиденции президента Республики Татарстан вы узнаете, с именем какого императора связано строительство этого дворца что находилось на этом месте во времена Ханской Казани.

На смотровой площадке, у подножия откуда открываются восхитительные виды на город, я расскажу вам о возникновении Казани, как города, легенду и покажу символ названия нашего города "Казан". Казань -передовой город с современными объектами, которые сразу же стали достопримечательностями.