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На экскурсии вы окажетесь в исторической части Казани.



Увидите первые каменные мечети города, заглянете в мастерские народного творчества, познакомитесь с бытом и культурой казанских татар, а также с национальными ремёслами.



Узнаете, почему со дна озера Кабан до сих пор не достали ханские сокровища и отчего каждая из мечетей имеет несколько названий.