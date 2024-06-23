Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях

Прогуляться в мини-группе по Старо-Татарской слободе и узнать о традициях в прошлом и сейчас
На экскурсии вы окажетесь в исторической части Казани.

Увидите первые каменные мечети города, заглянете в мастерские народного творчества, познакомитесь с бытом и культурой казанских татар, а также с национальными ремёслами.

Узнаете, почему со дна озера Кабан до сих пор не достали ханские сокровища и отчего каждая из мечетей имеет несколько названий.
Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях
Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях
Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Резные домики в многоцветии — бывшие купеческие усадьбы.
  • Мечети 18 века — первые в Казани мечети из камня.
  • Самую маленькую улицу города и озеро Нижний кабан.
  • Мастерские народного творчества, где можно взглянуть на образцы татарской кожаной обуви и национальной одежды, посмотреть, как их изготавливают и какие инструменты используют в работе.
  • Торговые лавки, где можно купить татарские сувениры, чак-чак и другие товары народного промысла.

Гид расскажет:

  • Как формировалась и менялась Старо-Татарская слобода.
  • Когда там появились первые жители.
  • Чем они занимались и с какими трудностями сталкивались.
  • Как возникли первые каменные мечети в слободе.
  • Почему в Казани существовали 2 части города — русская и татарская.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 7 лет.
  • По возможности мы посетим мечеть (в момент намаза вход запрещён). Девушкам нужно иметь головные уборы, плечи должны быть прикрыты, обувь в мечети необходимо будет снять.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Дети до 12 лет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе озера Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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