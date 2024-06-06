1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500₽ за человека
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казань для детей: прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Начало: Рядом с домом 33 по улице Баумана, возле скульптур...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 650₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
6 июля в 13:30
9 июля в 13:30
50004 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ИИрина6 июня 2024Без сомнения рекомендую обращаться к экскурсоводу Рамилю. Было интересно и детям (10, 13,15 лет), и взрослым. Очень украсили общение сюрпризы и вкусняшки. Спасибо большое!
- ЛЛюдмила4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
- ЕЕлена4 июня 2024Добрый день! Пересмотрите маршрут, очень многое не увидели(например, детский кукольный театр). На след. день взяли экскурсию на 2-х этажном автобусе - досмотрели. Достаточно продолжительная по времени, устали. В целом отлично. Спасибо.
- ААлена2 июня 2024Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2 часа прочувствовать историю Казани 🤗
- ЕЕкатерина1 июня 2024У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
- ССветлана28 мая 2024Очень понравилась прогулка, грамотный и приятный экскурсовод. Два часа пролетели, как пять минут. Спасибо огромное всей команде Трипстера ❤️
- ААнна26 мая 2024Экскурсию проводила гид Ленара, очень приятная женщина, великолепно владеющая историей любимого города! Экскурсия прошла на одном дыхании, жаль, что не получилось попасть на второй маршрут- будет повод приехать ещё! Спасибо за Вашу работу!
- ЮЮлия9 мая 2024Мой второй опыт прогулки по городу с проектом "15.15" - первое знакомство с Казанью состоялось накануне, чудесная Ленара водила начал
- ААнна2 мая 2024Спасибо Диане за квест игру, для детей 4-10 лет очень интересно: увидели старинную аптеку, экспонаты раритетных троллейбусов, прокатились в метро со станции «Суконная слобода», погуляли в деревне «Туган авылым»
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Памятник Шаляпину»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Памятник Шаляпину" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 500 до 6 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 964 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Памятник Шаляпину», 964 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август