Памятник Шаляпину

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник Шаляпину» в Казани, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Казани
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
139 отзывов
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500 за человека
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Казань для детей: прогулка по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Казань для детей: прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Начало: Рядом с домом 33 по улице Баумана, возле скульптур...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 650 за всё до 10 чел.
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
6 июля в 13:30
9 июля в 13:30
50004 000 за всё до 6 чел.
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600 за всё до 6 чел.
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    Без сомнения рекомендую обращаться к экскурсоводу Рамилю. Было интересно и детям (10, 13,15 лет), и взрослым. Очень украсили общение сюрпризы и вкусняшки. Спасибо большое!
  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Добрый день! Пересмотрите маршрут, очень многое не увидели(например, детский кукольный театр). На след. день взяли экскурсию на 2-х этажном автобусе - досмотрели. Достаточно продолжительная по времени, устали. В целом отлично. Спасибо.
  • А
    Алена
    2 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2 часа прочувствовать историю Казани 🤗
    Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
    У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Казани
    Очень понравилась прогулка, грамотный и приятный экскурсовод. Два часа пролетели, как пять минут. Спасибо огромное всей команде Трипстера ❤️
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Казани
    Экскурсию проводила гид Ленара, очень приятная женщина, великолепно владеющая историей любимого города! Экскурсия прошла на одном дыхании, жаль, что не получилось попасть на второй маршрут- будет повод приехать ещё! Спасибо за Вашу работу!
  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Казани
    Мой второй опыт прогулки по городу с проектом "15.15" - первое знакомство с Казанью состоялось накануне, чудесная Ленара водила начал
    читать дальше

    Синему маршруту (Татарская Слобода). И именно первый супер-положительный опыт убедил меня взять и вторую экскурсию с проектом "15.15" по Синему маршруту. Гид Ляйсан - чудесная, милая, макстмвль

  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
    Спасибо Диане за квест игру, для детей 4-10 лет очень интересно: увидели старинную аптеку, экспонаты раритетных троллейбусов, прокатились в метро со станции «Суконная слобода», погуляли в деревне «Туган авылым»

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Памятник Шаляпину»

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  1. Ежедневная прогулка по Казани
  2. Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
  3. Казань для детей: прогулка по центру города
  4. Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
  5. Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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