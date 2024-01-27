3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Групповая экскурсия в Казани

Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости

5
1 отзыв
Приглашаем познакомиться с визитными карточками Казани: Кремлём и старинной пешеходной улицей Баумана.

Именно здесь сосредоточены основные достопримечательности города: мечети, православные храмы, дворцы и купеческие дома. Изюминкой экскурсии станет чаепитие с восточными сладостями в уютном кафе!
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Ближайшие даты:
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 170 ₽
Пенсионеры990 ₽
Дети от 7 до 14 лет990 ₽
Дети от 3 до 6 лет315 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Кремль. Вы посетите знаменитую мечеть Кул-Шариф и оцените великолепие её внутреннего убранства: уральский мрамор, иранские ковры, чешский хрусталь, майолик и витражи. Рассмотрите древний Благовещенский собор и «падающую башню». Подниметесь на смотровые площадки на кремлёвских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного. С высоты увидите и современные достопримечательности: дворец Земледельцев, фешенебельную набережную и ЗАГС в виде Чаши.

Татарское чаепитие. В уютном кафе вас угостят душистым чаем с национальными сладостями. Хозяева лично принимают гостей и с удовольствием рассказывают, что подаётся на стол и как готовятся блюда.

Прогулка по Казанскому Арбату. На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину. Познакомитесь с Казанским Котом и оцените здание Национального банка, где в годы Гражданской войны хранился золотой запас России.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Чаепитие и входные билеты включены в стоимость

ежедневно в 13:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у центрального входа в Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ж
27 янв 2024
Очень понравилось как Игорь рассказывает ✨ обязательно буду рекомендовать
Очень понравилось как Игорь рассказывает ✨ обязательно буду рекомендовать

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