Приглашаем познакомиться с визитными карточками Казани: Кремлём и старинной пешеходной улицей Баумана. Именно здесь сосредоточены основные достопримечательности города: мечети, православные храмы, дворцы и купеческие дома. Изюминкой экскурсии станет чаепитие с восточными сладостями в уютном кафе!

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Кремль. Вы посетите знаменитую мечеть Кул-Шариф и оцените великолепие её внутреннего убранства: уральский мрамор, иранские ковры, чешский хрусталь, майолик и витражи. Рассмотрите древний Благовещенский собор и «падающую башню». Подниметесь на смотровые площадки на кремлёвских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного. С высоты увидите и современные достопримечательности: дворец Земледельцев, фешенебельную набережную и ЗАГС в виде Чаши.

Татарское чаепитие. В уютном кафе вас угостят душистым чаем с национальными сладостями. Хозяева лично принимают гостей и с удовольствием рассказывают, что подаётся на стол и как готовятся блюда.

Прогулка по Казанскому Арбату. На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину. Познакомитесь с Казанским Котом и оцените здание Национального банка, где в годы Гражданской войны хранился золотой запас России.

Организационные детали