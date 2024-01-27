Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Именно здесь сосредоточены основные достопримечательности города: мечети, православные храмы, дворцы и купеческие дома. Изюминкой экскурсии станет чаепитие с восточными сладостями в уютном кафе!
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 170 ₽
|Пенсионеры
|990 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|990 ₽
|Дети от 3 до 6 лет
|315 ₽
Описание
Что вас ожидает
Кремль. Вы посетите знаменитую мечеть Кул-Шариф и оцените великолепие её внутреннего убранства: уральский мрамор, иранские ковры, чешский хрусталь, майолик и витражи. Рассмотрите древний Благовещенский собор и «падающую башню». Подниметесь на смотровые площадки на кремлёвских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного. С высоты увидите и современные достопримечательности: дворец Земледельцев, фешенебельную набережную и ЗАГС в виде Чаши.
Татарское чаепитие. В уютном кафе вас угостят душистым чаем с национальными сладостями. Хозяева лично принимают гостей и с удовольствием рассказывают, что подаётся на стол и как готовятся блюда.
Прогулка по Казанскому Арбату. На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину. Познакомитесь с Казанским Котом и оцените здание Национального банка, где в годы Гражданской войны хранился золотой запас России.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Чаепитие и входные билеты включены в стоимость
ежедневно в 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у центрального входа в Кремль
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.