  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»

4.9
15 отзывов
Юлия Е.
Юлия Е. – Гид из Казани
Двухчасовой квест по историческому району Казани – Старо-Татарской слободе.

Известно, что лучший способ донести до детей информацию – превратить ее в игру.

Поэтому в процессе квеста участники будут разгадывать шифры и загадки.

И самостоятельно добывать интересные сведения об истории 📖 Казани.

А я им помогу! Мы поговорим о древнем Дербенте, о том, как выглядел Шурале.

Выясним, каких подарков ждали купеческие дочки.

Кстати, для вас после окончания экскурсии 🧭 тоже приготовлен сюрприз.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-24 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»

Что вы увидите

  • Театр им. Камала
  • памятник Шурале
  • дом Валибая
  • Учительская семинария
  • дом Апанаева
  • музей Габдуллы Тукая
  • Юнусовская площадь
  • дом Юнусовых-Апанаевых
  • Апанаевская мечеть
  • мечеть Марджани
  • татарская усадьба
  • набережная знаменитого озера Кабан
Квест в увлекательной форме познакомит вас со Старо-Татарской слободой, одним из самых уникальных районов Казани, которого не коснулась современность, который сохранил дух прошлого. Старо-Татарская слобода, действительно, похожа на шкатулку с драгоценностями, и к каждой из этих драгоценностей вы сможете прикоснуться, пройдя наш квест.
Программа
Мы встретим вас на старте, зарядим хорошим настроением и расскажем об условиях прохождения квеста. От нас вы получите стартовый конверт с предметами, которые пригодятся вам во время прохождения квеста. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы узнаете столько, сколько не расскажет вам ни один экскурсовод, сможете погрузиться в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей 📖 и неповторимым колоритом.

Во время прохождения квеста вы узнаете:

  • кто дал разрешение на постройку первой каменной мечети;
  • как Старо-Татарская слобода связана с древним городом Дербент;
  • кто такой Шурале и Валибай;
  • какие подарки дарили богатые купцы своим дочерям;
  • и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
  • сладкий национальный сувенир
  • реквизит для квеста
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Улица Татарстан, около касс театра Камала
Место завершения
🏁 Улица Татарстан
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Е.
Юлия Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

15 отзывов оставили туристы

Юлия Е. проводит ещё 2 экскурсии

Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
4 800
2 часа
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
11 отзывов
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
4 800
2 часа
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
11 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
405 отзывов
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
344 отзыва
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв