Квест в увлекательной форме познакомит вас со Старо-Татарской слободой, одним из самых уникальных районов Казани, которого не коснулась современность, который сохранил дух прошлого. Старо-Татарская слобода, действительно, похожа на шкатулку с драгоценностями, и к каждой из этих драгоценностей вы сможете прикоснуться, пройдя наш квест.

Программа

Мы встретим вас на старте, зарядим хорошим настроением и расскажем об условиях прохождения квеста. От нас вы получите стартовый конверт с предметами, которые пригодятся вам во время прохождения квеста. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы узнаете столько, сколько не расскажет вам ни один экскурсовод, сможете погрузиться в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей 📖 и неповторимым колоритом.

Во время прохождения квеста вы узнаете: