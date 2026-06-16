Наш квест пройдет по историческому району Казани — Старо-Татарской слободе.
Известно, что лучший способ донести до детей информацию — превратить ее в игру, поэтому в процессе квеста участники будут разгадывать шифры и загадки и самостоятельно добывать интересные сведения об истории Казани.
Мы поговорим о древнем Дербенте, о том, как выглядел Шурале, и выясним, какие подарки получали купеческие дочки.
Известно, что лучший способ донести до детей информацию — превратить ее в игру, поэтому в процессе квеста участники будут разгадывать шифры и загадки и самостоятельно добывать интересные сведения об истории Казани.
Мы поговорим о древнем Дербенте, о том, как выглядел Шурале, и выясним, какие подарки получали купеческие дочки.
Описание квестаТайны Старо-Татарской слободы Мы расскажем вам о «третьей столице России» в виде увлекательного квеста. Все дети любят играть. Поэтому им, наверняка, понравится двухчасовая экскурсия, во время которой нужно отгадывать загадки и искать подсказки. Для полного погружения мы будем использовать предметы-подсказки авторской работы. А родители будут рады тому, сколько нового узнают дети об истории Казани и о Старо-Татарской слободе. В этом месте поселились татары после захвата Казани Иваном Грозным. Теперь здесь находятся самые красивые старинные мечети и купеческие усадьбы. И сосредоточены главные достопримечательности старинного города. Вы узнаете об истории строительства первой каменной мечети и о древнем Дербенте. Выясните, нужно ли бояться Шурале и откуда взялся Валибай. Будет много красочных и запоминающихся фактов о Казани. Вы познакомитесь с ее главными достопримечательностями: прогуляемся по набережной озера Кабан, на дне которого, по преданию, спрятаны сокровища Казанского ханства, найдем дом Шамиля и дом Юнусова-Апанаева. Мы будем отгадывать самые запутанные загадки. После квеста вы будете уверенно чувствовать себя в этой части города. Важная информация:
- Экскурсия подходит для гостей и жителей Казани. В квесте можно участвовать всей семьей.
- Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви — мы будем много двигаться. В конце квеста всех ждет отличное настроение и приятный сюрприз.
- Минимальная стоимость экскурсии — 7500 рублей. Экскурсия проводится для любого количества человек. Для группы от 1 до 6 человек стоимость составит 7500 человек. Каждый дополнительный билет на экскурсию — 1250 рублей.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр им. Камала
- Площадь фонтанов
- Памятник Шурале
- Дом Валибая
- Учительская семинария
- Дом Апанаева
- Музей Габдуллы Тукая
- Юнусовская площадь
- Дом Юнусовых-Апанаевых
- Апанаевская мечеть
- Мечеть Марджани
- Татарская усадьба
- Ретроспектива Старо-Татарской слободы
- Набережная озера Кабан
Что включено
- Услуги гида
- Сладкий национальный сувенир
- Реквизит для квеста
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Татарстан, 1
Завершение: Ул. Каюма Насыри
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия подходит для гостей и жителей Казани. В квесте можно участвовать всей семьей
- Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви - мы будем много двигаться. В конце квеста всех ждет отличное настроение и приятный сюрприз
- Минимальная стоимость экскурсии - 7500 рублей. Экскурсия проводится для любого количества человек. Для группы от 1 до 6 человек стоимость составит 7500 человек. Каждый дополнительный билет на экскурсию - 1250 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Это было здорово! Увлекательно, познавательно, не скучно и интересно и подросткам, и взрослым. Получили массу положительных эмоций и узнали много нового. Спасибо организаторам!
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П
Я (женщина 40 лет) и двое детей (мальчик и девочка 10 лет) с удовольствием прошли этот квест под руководством Лили. Она интересно рассказала нам всю фабулу квеста, подсказывала в тех
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П
Экскурсию заказывали для детей- сын и дочь по 9 лет. Они с удовольствием находили подсказки, читали задания и параллельно узнавали много нового. Сюрприз в конце квеста приятно удивил. Цель - донести до детей историю в игровой форме- была достигнута. Наш гид Наталья всемерно способствовала этому. Спасибо за приятное и познавательное времяпровождение.
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П
Экскурсию заказывали для детей- сын и дочь по 9 лет. Они с удовольствием находили подсказки, читали задания и параллельно узнавали много нового. Сюрприз в конце квеста приятно удивил. Цель - донести до детей историю в игровой форме- была достигнута. Наш гид Наталья всемерно способствовала этому. Спасибо за приятное и познавательное времяпровождение.
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К
Наш экскурсовод Гульнара провела для детей интереснейшую экскурсию квест. Они с удовольствием включились в игру и не заскучали ни на минуту.
Гульнара с пониманием отнеслась к тому, что с нами была 2-х летняя малышка и когда было необходимо останавливалась, рассказывая детям интересные подробности о городе. Однозначно рекомендую этого гида.
Гульнара с пониманием отнеслась к тому, что с нами была 2-х летняя малышка и когда было необходимо останавливалась, рассказывая детям интересные подробности о городе. Однозначно рекомендую этого гида.
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М
Замечательная экскурсия-квест! С нами была экскурсовод Мила. Удалось заинтересовать сына 11 лет. Какие-то факты с экскурсии вспомнились ему днями позже - успех:) Нам, взрослым, было не менее интересно и познавательно. Спасибо!
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