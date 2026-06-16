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К Ксения Это было здорово! Увлекательно, познавательно, не скучно и интересно и подросткам, и взрослым. Получили массу положительных эмоций и узнали много нового. Спасибо организаторам! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Петрова читать дальше уменьшить случаях, когда у нас возникали затруднения. Пока дети азартно разгадывали ребусы и носились по улице, Лиля грамотно ответила на некоторые мои вопросы по истории Казани. В общем и целом, у нас осталось море положительных эмоций, а также сладкий приз:))))) Я (женщина 40 лет) и двое детей (мальчик и девочка 10 лет) с удовольствием прошли этот квест под руководством Лили. Она интересно рассказала нам всю фабулу квеста, подсказывала в тех Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Пугачева Экскурсию заказывали для детей- сын и дочь по 9 лет. Они с удовольствием находили подсказки, читали задания и параллельно узнавали много нового. Сюрприз в конце квеста приятно удивил. Цель - донести до детей историю в игровой форме- была достигнута. Наш гид Наталья всемерно способствовала этому. Спасибо за приятное и познавательное времяпровождение. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Пугачева Экскурсию заказывали для детей- сын и дочь по 9 лет. Они с удовольствием находили подсказки, читали задания и параллельно узнавали много нового. Сюрприз в конце квеста приятно удивил. Цель - донести до детей историю в игровой форме- была достигнута. Наш гид Наталья всемерно способствовала этому. Спасибо за приятное и познавательное времяпровождение. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Катерина Наш экскурсовод Гульнара провела для детей интереснейшую экскурсию квест. Они с удовольствием включились в игру и не заскучали ни на минуту.

Гульнара с пониманием отнеслась к тому, что с нами была 2-х летняя малышка и когда было необходимо останавливалась, рассказывая детям интересные подробности о городе. Однозначно рекомендую этого гида. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет