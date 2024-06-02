Дом Шамиля – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом Шамиля» в Казани, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа
Начало: в сквере Тукая
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
6 отзывов
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
10 июня в 15:00
17 июня в 11:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Модерн Казани: русский и татарский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Модерн Казани: русский и татарский
Рассмотреть богатство разностилевого декора и узнать его историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
    Спасибо огромное Айгуль за проведенную экскурсию. Старо-татарская слобода очень тихое и колоритное место. Так получилось, что это была самая познавательная наша экскурсия в Казани. Айгуль прекрасный экскурсовод, очень много и интересно рассказывала. Время пролетело незаметно.
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
    Спасибо Айгуль за содержательный рассказ. Когда человек любит свой город и свою работу экскурсия проходит интересно и легко.
  • Н
    Наседкина
    22 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
    Благодарим за интересную и познавательную экскурсию по старо-татарской слободе, которую провела Айгуль. Наша большая компашка из детей и взрослых осталась
    читать дальше

    очень довольна, узнав все секреты татарских традиций, посетив мечеть и прогулявшись по улочкам города. В следующий раз обязательно пригласим Айгуль с нами, чтобы еще раз влюбиться в Казань. Несмотря на холодную погоду, мы с удовольствием гуляли, наслаждаясь видами и вкусной едой.

    Благодарим за интересную и познавательную экскурсию по старо-татарской слободе, которую провела Айгуль. Наша большая компашка изБлагодарим за интересную и познавательную экскурсию по старо-татарской слободе, которую провела Айгуль. Наша большая компашка изБлагодарим за интересную и познавательную экскурсию по старо-татарской слободе, которую провела Айгуль. Наша большая компашка изБлагодарим за интересную и познавательную экскурсию по старо-татарской слободе, которую провела Айгуль. Наша большая компашка из
  • П
    Петрова
    24 августа 2023
    Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
    Я (женщина 40 лет) и двое детей (мальчик и девочка 10 лет) с удовольствием прошли этот квест под руководством Лили.
    читать дальше

    Она интересно рассказала нам всю фабулу квеста, подсказывала в тех случаях, когда у нас возникали затруднения. Пока дети азартно разгадывали ребусы и носились по улице, Лиля грамотно ответила на некоторые мои вопросы по истории Казани. В общем и целом, у нас осталось море положительных эмоций, а также сладкий приз:)))))

  • M
    Mailkit
    22 ноября 2022
    Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»
    22 ребенка участвовали, 3 гида разделили их на команды и по городу команды друг за другом искали подсказки - с интересом, призами, историческими фактами… Отзыв всех детей - лучше Обзорной и Колеса обозрения))

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дом Шамиля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
  2. Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
  3. Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
  4. Модерн Казани: русский и татарский
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Дом Шамиля" можно забронировать 4 экскурсии от 750 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Дом Шамиля», 24 ⭐ отзыва, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам