Н Наталья Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом Спасибо огромное Айгуль за проведенную экскурсию. Старо-татарская слобода очень тихое и колоритное место. Так получилось, что это была самая познавательная наша экскурсия в Казани. Айгуль прекрасный экскурсовод, очень много и интересно рассказывала. Время пролетело незаметно.

В Владимир Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом Спасибо Айгуль за содержательный рассказ. Когда человек любит свой город и свою работу экскурсия проходит интересно и легко.

Н Наседкина Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода» Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.

А Анна Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом читать дальше очень довольна, узнав все секреты татарских традиций, посетив мечеть и прогулявшись по улочкам города. В следующий раз обязательно пригласим Айгуль с нами, чтобы еще раз влюбиться в Казань. Несмотря на холодную погоду, мы с удовольствием гуляли, наслаждаясь видами и вкусной едой. Благодарим за интересную и познавательную экскурсию по старо-татарской слободе, которую провела Айгуль. Наша большая компашка из детей и взрослых осталась

П Петрова Квест-экскурсия «Восточная шкатулка» читать дальше Она интересно рассказала нам всю фабулу квеста, подсказывала в тех случаях, когда у нас возникали затруднения. Пока дети азартно разгадывали ребусы и носились по улице, Лиля грамотно ответила на некоторые мои вопросы по истории Казани. В общем и целом, у нас осталось море положительных эмоций, а также сладкий приз:))))) Я (женщина 40 лет) и двое детей (мальчик и девочка 10 лет) с удовольствием прошли этот квест под руководством Лили.