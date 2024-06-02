1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа
Начало: в сквере Тукая
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
10 июня в 15:00
17 июня в 11:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Модерн Казани: русский и татарский
Рассмотреть богатство разностилевого декора и узнать его историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Спасибо огромное Айгуль за проведенную экскурсию. Старо-татарская слобода очень тихое и колоритное место. Так получилось, что это была самая познавательная наша экскурсия в Казани. Айгуль прекрасный экскурсовод, очень много и интересно рассказывала. Время пролетело незаметно.
- ВВладимир27 мая 2024Спасибо Айгуль за содержательный рассказ. Когда человек любит свой город и свою работу экскурсия проходит интересно и легко.
- ННаседкина22 мая 2024Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.
- ААнна18 мая 2024Благодарим за интересную и познавательную экскурсию по старо-татарской слободе, которую провела Айгуль. Наша большая компашка из детей и взрослых осталась
- ППетрова24 августа 2023Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»Я (женщина 40 лет) и двое детей (мальчик и девочка 10 лет) с удовольствием прошли этот квест под руководством Лили.
- MMailkit22 ноября 2022Квест-экскурсия «Восточная шкатулка»22 ребенка участвовали, 3 гида разделили их на команды и по городу команды друг за другом искали подсказки - с интересом, призами, историческими фактами… Отзыв всех детей - лучше Обзорной и Колеса обозрения))
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дом Шамиля»
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