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Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»

4.6
15 отзывов
Наталия Ч.
Наталия Ч. – Гид из Казани
Чак-чак – любимое блюдо татарской кухни 🥧 многих людей.

На мастер-классе в настоящем татарском ресторане под чутким руководством мастер-шефов вы научитесь готовить легендарные блюда татарской выпечки, а также ближе познакомитесь с историей 📖 и гастрономическими традициями татар.

Я расскажу вам обо всем, что вы захотите узнать о культуре татарской кухни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»

Что вы увидите

  • музей самоваров или музей «Мишкин дом» (по желанию)
На мастер-классе в настоящем татарском ресторане под чутким руководством мастер-шефов вы научитесь готовить легендарные блюда татарской выпечки, а также ближе познакомитесь с историей 📖 и гастрономическими традициями татар.
Татарская кухня 🥧 вобрала в себя многие интересные моменты из культуры булгар (предков сегодняшних татар), традиций и уклада жизни татар. Я расскажу об истории и видах татарских блюд, об обязательном сопровождении любой татарской трапезы: салатах-гарнирах-супах — какие они бывают, как и когда их подают, о татарском застольном этикете, истории чаепития в местной культуре, о вкусах и кулинарных пристрастиях татар.
Под руководством мастер-шефов вы научитесь готовить на выбор одно из традиционных блюд татарской кухни: чак-чак или эчпочмак. А затем с чаем попробуете результат!
На территории комплекса, где расположен ресторан, вы увидите, как выглядел татарский дом, и послушаете татарскую музыку. При желании можно дополнительно посетить два музея на территории комплекса: музей 🖼 самоваров или «Мишкин дом».
Что входит
  • услуги гида
  • мастер класс
  • чаепитие с чак чаком.
Что не входит
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 пл. Габдуллы Тукая
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия Ч.
Наталия Ч.
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15 отзывов оставили туристы

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