На мастер-классе в настоящем татарском ресторане под чутким руководством мастер-шефов вы научитесь готовить легендарные блюда татарской выпечки, а также ближе познакомитесь с историей 📖 и гастрономическими традициями татар.

Татарская кухня 🥧 вобрала в себя многие интересные моменты из культуры булгар (предков сегодняшних татар), традиций и уклада жизни татар. Я расскажу об истории и видах татарских блюд, об обязательном сопровождении любой татарской трапезы: салатах-гарнирах-супах — какие они бывают, как и когда их подают, о татарском застольном этикете, истории чаепития в местной культуре, о вкусах и кулинарных пристрастиях татар.

Под руководством мастер-шефов вы научитесь готовить на выбор одно из традиционных блюд татарской кухни: чак-чак или эчпочмак. А затем с чаем попробуете результат!

На территории комплекса, где расположен ресторан, вы увидите, как выглядел татарский дом, и послушаете татарскую музыку. При желании можно дополнительно посетить два музея на территории комплекса: музей 🖼 самоваров или «Мишкин дом».