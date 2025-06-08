Интерактивная программа «Гостеприимный Дом Бая» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой татарского народа.
Гости узнают о национальных праздниках и обрядах, таких как Навруз и Сабантуй, через театрализованные представления.
В уютной обстановке дома Бая, под руководством Эбики и Бабая, участники смогут попробовать традиционные блюда, включая чак-чак и кыстыбый. Завершает вечер знакомство с татарскими традициями через игры и рассказы
Гости узнают о национальных праздниках и обрядах, таких как Навруз и Сабантуй, через театрализованные представления.
В уютной обстановке дома Бая, под руководством Эбики и Бабая, участники смогут попробовать традиционные блюда, включая чак-чак и кыстыбый. Завершает вечер знакомство с татарскими традициями через игры и рассказы
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Театрализованная программа
- 🍽 Дегустация национальных блюд
- 🎶 Музыкальное сопровождение
- 🕌 Знакомство с обрядами
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет комфортно наслаждаться программой. В это время Казань особенно красива, а национальные праздники проходят с размахом. В октябре и ноябре также можно насладиться программой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой мероприятие проходит в помещении, что делает его доступным круглый год.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Бая
Описание экскурсии
Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» в ходе которой вы познакомитесь как с культурными, так и с гастрономическими обычаями татарского народа. Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села - дом Бая. Состоятельные хозяева дома - Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. Гости разделяются на 2 группы и располагаются за столами в мужской и женской половинах дома. За столом, за сытным обедом или ужином из национальных блюд (суп Токмач, Чак-чак, Перемяч, Треугольник, Кыстыбый, Кош теле, Коймак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния - Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры. Важная информация:• На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1,5 метра — 200 руб/чел (при группе до 10 чел.). Важная информация: Остаток оплаты необходимости перевести до начала экскурсии: для успешного проведения программы мы заранее покупаем продукты, просчитываем количество блюд для наших гостей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная программа
- Ужин
- Музыкальное и танцевальное сопровождение вечера
Что не входит в цену
- Личные расходы
- При наборе группы больше 20 человек: радиогиды для хорошей слышимости - 200 руб/чел гиду наличными
Место начала и завершения?
Ул. Каюма Насыри, дом 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Полная оплата по заказу должна осуществится не позднее чем до 12:00 дня экскурсии
- Так как список по ужину подается заранее. Оплату турист может осуществить на стойке продаж офиса
- Которая находится по адресу: ул. Баумана 19
- Отель Ногай (вход через Арку)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 87 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
8 июн 2025
Экскурсионное бюро отменило экскурсию, а также ещё две, деньги вернули не сразу. Поэтому испорченное настроение. Пришлось в другом месте искать чем себя занять. Очень жалею,что связалась с этим экскурсионным бюро.
С
Светлана
1 июн 2025
Замечательно проведенный театрализованный ужин. Был накрыт стол с национальными блюдами. Весь вечер сопровождался песнями, шутками, загадками, рассказами о традициях татарских семей. В сценки вовлекались гости. Огромное спасибо организаторам.
Е
Елена
11 мая 2025
Гостеприимный Дом Бая - это вовсе не дом, а обычный банкетный зал в гостинице Биляр Палас. Так что местного колорита и уклада жизни татар мы не увидели. Были татарские песни, загадки, накрытые столы и конкурсы (как на свадьбе). Единой цепочки татарских традиций не прослеживается. Вообщем больше напомнило детский утренник. А вот татарская кухня была великолепна. .
Н
Николай
6 мая 2025
Уже были на этой замечательной во всех смыслах программе. Теперь вернулись уже с ребёнком и не прогадали. Зал в этот раз был побольше, не в избушке Бая, а в ресторане
А
Алена
4 мая 2025
И
Ирина
8 янв 2025
Добрый день) понравилось ВСЕ!! Душевно, приятно, весело) и попели, и потанцевали, и в игры поиграли, и поели, и о национальных традициях узнали! Молодцы!!
Гостеприимный Дом Бая - действительно гостеприимный! Туристы, рекомендую
к посещению))
Гостеприимный Дом Бая - действительно гостеприимный! Туристы, рекомендую
к посещению))
С
Светлана
6 янв 2025
Великолепный прием татарского бая и его спутницы. Блюда вкусные, с интересными рассказами и увлекательная программа для гостей!
Е
Екатерина
4 ноя 2024
Отличная программа, и познавательная и очень вкусная) играючи познакомились с традициями и вкусно поужинали)
Т
Татьяна
21 сен 2024
Очень весело, задорно и увлекательно!
С
София
15 сен 2024
Мероприятие превзошло все ожидания! Весело, музыкально и невероятно вкусно. Рекомендую всем!
С
София
15 сен 2024
Это было просто потрясающе! Весело, музыкально и невероятно вкусно. Не буду раскрывать все секреты, но обязательно советую посетить!
Н
Надежда
1 сен 2024
Спасибо за бережное сохранение народных традиций!
В
Вероника
11 авг 2024
Очень понравилось радушие и хлебосольность хозяев. Было очень весело и интересно. Все гости были задействованы. А как красиво поют песни на татарском языке, просто заслушаться можно. Юмор, смех, вкусный ужин…. обязательно советую всем посетить данное мероприятие, не пожалеете.
М
Марина
11 авг 2024
Е
Елена
11 авг 2024
Если хотите попробовать настоящую татарскую кухню, отгадать загадки и поучаствовать в интересных конкурсах — это место точно для вас!
Входит в следующие категории Казани
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