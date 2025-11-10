На экскурсии вы познакомитесь с кварталом на правом берегу озера Нижний Кабан. В 16 веке по приказу Ивана Грозного сюда переселяли местное татарское население. Постепенно возводили мечети, строили торговые ряды и мастерские. На прогулке вы рассмотрите хорошо сохранившиеся дома зажиточных горожан, памятники и набережную. И конечно, узнаете о богатом прошлом слободы.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- памятник герою татарских сказок Шурале.
- театр им. Камала.
- набережную озера Кабан.
- пешеходную улицу Насыри и множество старинных татарских домиков.
- мечеть Аль-Марджани.
- национальный комплекс «Татарская усадьба».
- дом-музей «Бик тэмле. Бик матур».
Вы узнаете:
- почему Старо-Татарская слобода — один из самых колоритных казанских музеев под открытым небом.
- кто исторически населял эту местность.
- как жили татары в 16 веке.
А ещё:
- сможете купить тюбетейки и татарскую обувь — ичиги.
- посетить мечети и лавки мастеров.
- побывать в доме-музее татарской кулинарии на национальном чаепитии или мастер-классе по выпечке треугольников. Вы попробуете татарский чай и выпечку так, как это делали местные жители испокон веков.
Организационные детали
- Можем скорректировать программу под вашу компанию (время проведения, тайминг, количество участников и т. д.). Детали обсудим в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительно по желанию в доме-музее оплачиваются:
- татарское чаепитие — 450 ₽ за чел. Минимальная сумма заказа — 4500 ₽.
- мастер-класс по треугольникам — 720 ₽ за чел., минимальная сумма заказа — 7200 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле театра им. Камала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльза — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 1026 туристов
Грамотные экскурсоводы, комфортабельный транспорт и низкие цены! Наша профессиональная команда предлагает экскурсии и туры на любой вкус, как для организованных групп, так и для индивидуальных туристов.Задать вопрос
