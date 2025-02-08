Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей

Окунитесь в мир татарской кухни: приготовьте чак-чак и попробуйте национальные сладости. Узнайте, почему чак-чак был праздничным угощением
Татарская кухня славится своими сладостями, и чак-чак - её жемчужина.

На мастер-классе в Казани участники не только научатся готовить этот десерт, но и узнают его историю и значение в татарской культуре.

Под
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руководством опытной мастерицы, каждый сможет создать свой первый чак-чак, а затем насладиться им с ароматным чаем и другими национальными сладостями. Программа подходит даже для новичков в кулинарии и проводится на русском и английском языках. Участники смогут погрузиться в атмосферу татарского гостеприимства и узнать о традициях чаепития

4.95
19 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍯 Узнайте секреты татарской кухни
  • 🍵 Попробуйте национальные сладости
  • 👩‍🍳 Приготовьте чак-чак сами
  • 🗣 Проводится на русском и английском
  • 🎉 Подходит для новичков
Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей
Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей
Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Татарская кухня

Описание мастер-класса

  • Пока вы будете готовить десерт, мастерица расскажет об основах татарской кухни.
  • Вы узнаете, как чак-чак переводится с древнебулгарского языка.
  • Поймёте, почему раньше он был праздничным угощением и готовили его только на большие события, такие как свадьба или сабантуй.
  • Познакомитесь с настоящим татарским гостеприимством и выясните, какой чай у татар самый любимый.

Организационные детали

  • Мастер-класс подойдёт даже тем, кто не умеет готовить.
  • Возрастное ограничение — от 14 лет.
  • Можем провести мастер-класс на английском языке. Стоимость для одного гостя — 5000 ₽, для группы от 2 гостей — 3500 ₽ за человека. Дату и время проведения программы нужно отдельно согласовать с мастерицей.

в четверг в 19:00, в пятницу в 16:00, в субботу в 18:00, в воскресенье в 17:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Московском районе Казани
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00, в пятницу в 16:00, в субботу в 18:00, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Илья)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Илья)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Илья)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Екатерина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Екатерина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Екатерина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Екатерина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Екатерина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Екатерина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Екатерина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Екатерина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Наталия)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Наталия)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Наталия)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Алексей)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Алексей)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Алексей)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Кристина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Кристина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Кристина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Кристина)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Дарья)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (София)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (София)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (София)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Эльвира)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Эльвира)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Эльвира)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Эльвира)Мастер-класс по приготовлению чак-чака и чаепитие с дегустацией татарских сладостей (Эльвира)
Н
8 фев 2025
Мастер -класс прошел очень хорошо. Лилия все подготовила заранее, все четко объясняла. В конце напоила вкусным чаем со сладостями.
Единственный минус - помещение, где проходил мастер-класс, расположено далеко от центра. Такси
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туда-обратно нам обошлось почти в 800 рублей, что очень дорого для Казани (это была пятница, вечер, наверное поэтому). Фактически эту сумму надо прибавлять к стоимости мастер-класса. Если бы знали заранее место проведения мастер-класса, вряд ли бы его забронировали.
Хотя, повторю, сам мастер-класс прошел интересно и с пользой, Лилии большое спасибо!

И
7 фев 2025
Мастер-класс просто отличный! Остались в полном восторге, наготовились, наелись и унесли с собой прекрасный чак чак и хорошее настроение!
Лилия прекрасный рассказчик, знаток татарской культуры и всего, что с этим связано,
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узнали столько новой и интересной информации, что стали лучше понимать что к чему!

Лилия, мы очень хотим вернуться к вам, но уже на мастер-класс по эщпощмакам! Спасибо вам еще раз и удачи!

Мастер-класс просто отличный! Остались в полном восторге, наготовились, наелись и унесли с собой прекрасный чак чак и хорошее настроение!Мастер-класс просто отличный! Остались в полном восторге, наготовились, наелись и унесли с собой прекрасный чак чак и хорошее настроение!Мастер-класс просто отличный! Остались в полном восторге, наготовились, наелись и унесли с собой прекрасный чак чак и хорошее настроение!
И
6 фев 2025
Очень понравился мастер класс, все объяснили, показали рассказали. Узнали историю происхождения чак чака и много тонкостей приготовления. В конце было вкусное чаяпитие с традиционными сладостями. Очень рекомендую)
Е
3 фев 2025
Прекрасный мастер-класс и душевная Лилия погрузили нас в мир приготовления Чак-Чака. От и до всё делали самостоятельно, под чутким руководством мастера. Так же узнали много интересных фактов об истории приготовления и появления Чак-Чака. Спасибо!
С
2 фев 2025
Очень рекомендую данный мастер класс как для гостей Казани, так и для ее жителей. В уютном домике с национальным колоритом нас встретила гостеприимная радушная хозяйка- мастер Лилия. На мастер классе
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нас было четыре человека(это максимум, сколько может быть на одном мастер классе). Лилия нам рассказала и показала весь процесс приготовления чак Чака и каждому из нас было уделено максимум внимания. Мы узнали историю этого национального блюда и секреты его приготовления, под чутким руководством Лилии сами приготовили чак чак. В конце мастер класса мы пили вкуснейший чай с национальными татарскими сладостями. Домой мы пошли с морем впечатлений, положительных эмоций от самой обстановки на мастер классе, от общения с прекрасным человеком -Лилией и со сделанным своими руками Чак-чаком. Очень рекомендую!

Екатерина
31 янв 2025
Недавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера была теплой и дружелюбной, а наш инструктор — настоящий профессионал, который с любовью делился секретами
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приготовления этого традиционного блюда.
Каждый этап процесса был тщательно объяснен, и я смогла не только научиться готовить чак-чак, но и узнать много интересного о его истории и значении в культуре.
Результат превзошел все ожидания: я не только научилась готовить чак-чак, но и получила массу положительных эмоций. Теперь у меня есть не только рецепт, но и вдохновение для экспериментов на кухне!
Советую всем попробовать этот мастер-класс — это отличный способ провести время с пользой, научиться чему-то новому и порадовать себя и своих близких вкусным десертом!

Недавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера былаНедавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера былаНедавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера былаНедавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера былаНедавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера былаНедавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера былаНедавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера былаНедавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера была
Анастасия
25 янв 2025
Безумно интересный мастер-класс. Говорю, как человек, который с плитой на вы общается😁
Было очень увлекательно и тесто месить, и слушать интересные рассказы Лилии. Лилия - просто потрясающий человек с огромным количеством информации. Уходить вообще не хотелось, уж очень душевно все было. Однозначно рекомендасьон. Приходите, не пожалеете)
Наталия
8 янв 2025
Были проездом в Казани на январских праздниках. Всегда знакомимся с городом заранее,берём для прогулки по возможности местного гида. В последнее время стараюсь привозить из путешествий не только магнитики, но и
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создавать что-то своими руками. Вот и Казань не могла обойтись без мастер класса по приготовлению чак-чака! Удивительно, что нас в тот день было только двое, но это для нас было к лучшему. Все внимание, помощь были оказаны нам с лихвой. Готовить домашнюю обычную еду мы всегда успеем, но теперь будем радовать близких домашним чак-чаком. Мы свой уже доели))) Сам мастер класс походил максимально комфортно и интересно. Лилия очень внимательно следила за нашими действиями, помогала и подсказывала когда это было нужно. Но мы все от и до делали сами. Делается все на удивление просто и быстро. Потом было чаепитие с местными вкусностями под грустную, но очень красивую легенду. Спасибо, всех благ вам, хороших и благодарных гостей-туристов! Кто сомневается идти или нет - идти обязательно, бежать, лететь!!! Спасибо за подарок дочке (книга с татарскими рецептами), они с папой уже составили меню)))

Были проездом в Казани на январских праздниках. Всегда знакомимся с городом заранее,берём для прогулки по возможностиБыли проездом в Казани на январских праздниках. Всегда знакомимся с городом заранее,берём для прогулки по возможностиБыли проездом в Казани на январских праздниках. Всегда знакомимся с городом заранее,берём для прогулки по возможности
А
7 янв 2025
Отлично провели время! В аутентичной обстановке, под интересные рассказы, всей семьей готовили национальное блюдо. И в финале вкуснейшее чаепитие.
Отлично провели время! В аутентичной обстановке, под интересные рассказы, всей семьей готовили национальное блюдо. И в финале вкуснейшее чаепитие.Отлично провели время! В аутентичной обстановке, под интересные рассказы, всей семьей готовили национальное блюдо. И в финале вкуснейшее чаепитие.Отлично провели время! В аутентичной обстановке, под интересные рассказы, всей семьей готовили национальное блюдо. И в финале вкуснейшее чаепитие.
Кристина
6 янв 2025
Выражаем огромную благодарность и восхищение Лилии! ❤️ Чудесный мастер-класс! Все шаги по приготовлению чак-чака выполняли самостоятельно под чутким руководством, записали рецепт, попробуем приготовить и дома. Интересно, полезно и душевно! Будем советовать друзьям!
Выражаем огромную благодарность и восхищение Лилии! ❤️ Чудесный мастер-класс! Все шаги по приготовлению чак-чака выполняли самостоятельноВыражаем огромную благодарность и восхищение Лилии! ❤️ Чудесный мастер-класс! Все шаги по приготовлению чак-чака выполняли самостоятельноВыражаем огромную благодарность и восхищение Лилии! ❤️ Чудесный мастер-класс! Все шаги по приготовлению чак-чака выполняли самостоятельноВыражаем огромную благодарность и восхищение Лилии! ❤️ Чудесный мастер-класс! Все шаги по приготовлению чак-чака выполняли самостоятельно
Дарья
5 янв 2025
Замечательный мастер-класс. Все мы знаем чак-чак как национальное татарское блюдо, но в большинстве своем не задумываемся, как его готовят. Лилия рассказала нам, как и когда татары готовили это блюдо, и
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научила делать это своими руками. Аккуратная уютная студия, обставленная с любовью, очень теплый прием, внимательность ко всему, что мы делали, чуткий контроль, не ограничивающий самостоятельность. Мастер-класс подойдёт и далёким от кулинарии людям, на нем объяснят все тонкости и помогут, если что-то идёт не так. А в заключении нас угостили и другими сладостями, рассказали, как они готовятся. Мы провели время с удовольствием и увезли с собой подарок из Татарстана, сделанный своими руками.
Спасибо!

Дарья
9 дек 2024
Очень увлекательный мастер-класс, все просто и понятно, большое спасибо, что провели, несмотря на то, что я была одна. В конце ждало чаепитие с национальными сладостями и рассказ увлекательных легенд о происхождении чак-чака
Очень увлекательный мастер-класс, все просто и понятно, большое спасибо, что провели, несмотря на то, что я
С
5 дек 2024
Спасибо большое за мастер-класс! Очень понравился процесс приготовления и результат. Вкусные угощения с традиционным чаем и приятная беседа были одним из самых ярких впечатлений в Казани! Желаю дальнейших профессиональных успехов!
Спасибо большое за мастер-класс! Очень понравился процесс приготовления и результат. Вкусные угощения с традиционным чаем иСпасибо большое за мастер-класс! Очень понравился процесс приготовления и результат. Вкусные угощения с традиционным чаем иСпасибо большое за мастер-класс! Очень понравился процесс приготовления и результат. Вкусные угощения с традиционным чаем и
К
3 дек 2024
Ооооочень понравился мастер класс, давно хотелось научиться готовить чак-чак, и вот под руководством такого шикарного наставника, как Лилия-это оказалось легко и интересно💗 ненавязчивый и познавательный рассказ про культуру, происхождение, способы
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приготовления дополнил и полностью погрузил в процесс. Еще очень понравилось, что Лилия все доходчиво и понятно объясняет, я все делаешь абсолютно самостоятельно💗 и у каждой из нас получилось вкусно💗 компания подобралась очень душевная💗 само пространство вдохновляюще-погружающее💗 чай, ммммм. Я восхищена и однозначно рекомендую💗💗💗💗

Эльвира
3 дек 2024
Была на мастер классе по изготовлению чак-чака 29.11.24
Я житель г. Казань, обожаю чак-чак, но готовить его не умела. И вот я на мастер-классе…
Это восторг. Приятная обстановка с татарским колоритом, со
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старинными элементами в мебели, пусуде, татарская музыка на фоне. Прекрасная хозяйка студии Лилия, которая научила не только готовить чак-чак, но ещё много рассказывала об истории и культуре нашего родного края. Было очень уютно, весело, вкусный чай с татарскими лакомствами, много фотографий, видео, а самое главное - я научилась за эти 1,5-2 часа готовить чак-чак и унесла его домой для своих родных. Всем сердечно рекомендую, это творчество, отдых, эмоции, которые вы унесёте с собой и будете долго с теплом вспоминать!

Была на мастер классе по изготовлению чак-чака 29.11.24Была на мастер классе по изготовлению чак-чака 29.11.24Была на мастер классе по изготовлению чак-чака 29.11.24Была на мастер классе по изготовлению чак-чака 29.11.24Была на мастер классе по изготовлению чак-чака 29.11.24Была на мастер классе по изготовлению чак-чака 29.11.24Была на мастер классе по изготовлению чак-чака 29.11.24

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