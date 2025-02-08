Татарская кухня славится своими сладостями, и чак-чак - её жемчужина.
На мастер-классе в Казани участники не только научатся готовить этот десерт, но и узнают его историю и значение в татарской культуре.
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На мастер-классе в Казани участники не только научатся готовить этот десерт, но и узнают его историю и значение в татарской культуре.
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5 причин купить этот мастер-класс
- 🍯 Узнайте секреты татарской кухни
- 🍵 Попробуйте национальные сладости
- 👩🍳 Приготовьте чак-чак сами
- 🗣 Проводится на русском и английском
- 🎉 Подходит для новичков
Что можно увидеть
- Татарская кухня
Описание мастер-класса
- Пока вы будете готовить десерт, мастерица расскажет об основах татарской кухни.
- Вы узнаете, как чак-чак переводится с древнебулгарского языка.
- Поймёте, почему раньше он был праздничным угощением и готовили его только на большие события, такие как свадьба или сабантуй.
- Познакомитесь с настоящим татарским гостеприимством и выясните, какой чай у татар самый любимый.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт даже тем, кто не умеет готовить.
- Возрастное ограничение — от 14 лет.
- Можем провести мастер-класс на английском языке. Стоимость для одного гостя — 5000 ₽, для группы от 2 гостей — 3500 ₽ за человека. Дату и время проведения программы нужно отдельно согласовать с мастерицей.
в четверг в 19:00, в пятницу в 16:00, в субботу в 18:00, в воскресенье в 17:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Московском районе Казани
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00, в пятницу в 16:00, в субботу в 18:00, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 220 туристов
Я профессиональный гид 1 категории, стаж работы 15 лет. Участвовала в экскурсионном сопровождении всех крупных спортивных мероприятий, проводимых в Казани. Я родилась и выросла в Казани, люблю свой город и считаю своей миссией помочь гостям нашего города тоже полюбить его.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
8 фев 2025
Мастер -класс прошел очень хорошо. Лилия все подготовила заранее, все четко объясняла. В конце напоила вкусным чаем со сладостями.
Единственный минус - помещение, где проходил мастер-класс, расположено далеко от центра. Такси
Единственный минус - помещение, где проходил мастер-класс, расположено далеко от центра. Такси
И
Илья
7 фев 2025
Мастер-класс просто отличный! Остались в полном восторге, наготовились, наелись и унесли с собой прекрасный чак чак и хорошее настроение!
Лилия прекрасный рассказчик, знаток татарской культуры и всего, что с этим связано,
Лилия прекрасный рассказчик, знаток татарской культуры и всего, что с этим связано,
И
Илья
6 фев 2025
Очень понравился мастер класс, все объяснили, показали рассказали. Узнали историю происхождения чак чака и много тонкостей приготовления. В конце было вкусное чаяпитие с традиционными сладостями. Очень рекомендую)
Е
Еремеева
3 фев 2025
Прекрасный мастер-класс и душевная Лилия погрузили нас в мир приготовления Чак-Чака. От и до всё делали самостоятельно, под чутким руководством мастера. Так же узнали много интересных фактов об истории приготовления и появления Чак-Чака. Спасибо!
С
Светлана
2 фев 2025
Очень рекомендую данный мастер класс как для гостей Казани, так и для ее жителей. В уютном домике с национальным колоритом нас встретила гостеприимная радушная хозяйка- мастер Лилия. На мастер классе
Екатерина
31 янв 2025
Недавно посетила мастер-класс по приготовлению чак-чака, и это было просто незабываемо! С самого начала атмосфера была теплой и дружелюбной, а наш инструктор — настоящий профессионал, который с любовью делился секретами
Анастасия
25 янв 2025
Безумно интересный мастер-класс. Говорю, как человек, который с плитой на вы общается😁
Было очень увлекательно и тесто месить, и слушать интересные рассказы Лилии. Лилия - просто потрясающий человек с огромным количеством информации. Уходить вообще не хотелось, уж очень душевно все было. Однозначно рекомендасьон. Приходите, не пожалеете)
Было очень увлекательно и тесто месить, и слушать интересные рассказы Лилии. Лилия - просто потрясающий человек с огромным количеством информации. Уходить вообще не хотелось, уж очень душевно все было. Однозначно рекомендасьон. Приходите, не пожалеете)
Наталия
8 янв 2025
Были проездом в Казани на январских праздниках. Всегда знакомимся с городом заранее,берём для прогулки по возможности местного гида. В последнее время стараюсь привозить из путешествий не только магнитики, но и
А
Алексей
7 янв 2025
Отлично провели время! В аутентичной обстановке, под интересные рассказы, всей семьей готовили национальное блюдо. И в финале вкуснейшее чаепитие.
Кристина
6 янв 2025
Выражаем огромную благодарность и восхищение Лилии! ❤️ Чудесный мастер-класс! Все шаги по приготовлению чак-чака выполняли самостоятельно под чутким руководством, записали рецепт, попробуем приготовить и дома. Интересно, полезно и душевно! Будем советовать друзьям!
Дарья
5 янв 2025
Замечательный мастер-класс. Все мы знаем чак-чак как национальное татарское блюдо, но в большинстве своем не задумываемся, как его готовят. Лилия рассказала нам, как и когда татары готовили это блюдо, и
Дарья
9 дек 2024
Очень увлекательный мастер-класс, все просто и понятно, большое спасибо, что провели, несмотря на то, что я была одна. В конце ждало чаепитие с национальными сладостями и рассказ увлекательных легенд о происхождении чак-чака
С
София
5 дек 2024
Спасибо большое за мастер-класс! Очень понравился процесс приготовления и результат. Вкусные угощения с традиционным чаем и приятная беседа были одним из самых ярких впечатлений в Казани! Желаю дальнейших профессиональных успехов!
К
Курьангалиева
3 дек 2024
Ооооочень понравился мастер класс, давно хотелось научиться готовить чак-чак, и вот под руководством такого шикарного наставника, как Лилия-это оказалось легко и интересно💗 ненавязчивый и познавательный рассказ про культуру, происхождение, способы
Эльвира
3 дек 2024
Была на мастер классе по изготовлению чак-чака 29.11.24
Я житель г. Казань, обожаю чак-чак, но готовить его не умела. И вот я на мастер-классе…
Это восторг. Приятная обстановка с татарским колоритом, со
Я житель г. Казань, обожаю чак-чак, но готовить его не умела. И вот я на мастер-классе…
Это восторг. Приятная обстановка с татарским колоритом, со
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