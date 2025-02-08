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создавать что-то своими руками. Вот и Казань не могла обойтись без мастер класса по приготовлению чак-чака! Удивительно, что нас в тот день было только двое, но это для нас было к лучшему. Все внимание, помощь были оказаны нам с лихвой. Готовить домашнюю обычную еду мы всегда успеем, но теперь будем радовать близких домашним чак-чаком. Мы свой уже доели))) Сам мастер класс походил максимально комфортно и интересно. Лилия очень внимательно следила за нашими действиями, помогала и подсказывала когда это было нужно. Но мы все от и до делали сами. Делается все на удивление просто и быстро. Потом было чаепитие с местными вкусностями под грустную, но очень красивую легенду. Спасибо, всех благ вам, хороших и благодарных гостей-туристов! Кто сомневается идти или нет - идти обязательно, бежать, лететь!!! Спасибо за подарок дочке (книга с татарскими рецептами), они с папой уже составили меню)))