В Казани открывается уникальная возможность познакомиться с культурой тюрков. Экскурсия в юрту позволяет ощутить атмосферу древности: от приветственного чая с чак-чаком до знакомства с музыкальными инструментами. Участники узнают о философии устройства юрты, изучат тюрко-татарский орнамент и смогут загадать желание, ударив в бубен. Это путешествие во времени подарит незабываемые впечатления и оставит яркие воспоминания

Описание экскурсии

Сначала — приветственный чай с чак-чаком. То, что нужно для создания гостеприимной и уютной обстановки!

Затем — рассказ об устройстве юрты, собранной по древним технологиям:

Откроем вам философию организации такого жилища

Расскажем о строении юрты и названиях всех её элементов

Научим «читать» тюрко-татарский орнамент

После — знакомство с древними орудиями быта и охоты. Вы увидите камчы классический и гламурный, чыбыркы и многое другое. И познакомитесь с их историей.

Наконец — посвящение в музыкальную культуру древних тюрков:

Вы узнаете, что такое таш, кыл кубыз и домбра

Конечно же, услышите их звучание

И даже сможете загадать желание, самостоятельно ударив в древний бубен!

