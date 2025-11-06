В Казани открывается уникальная возможность познакомиться с культурой тюрков.
Экскурсия в юрту позволяет ощутить атмосферу древности: от приветственного чая с чак-чаком до знакомства с музыкальными инструментами.
Участники узнают о философии устройства юрты, изучат тюрко-татарский орнамент и смогут загадать желание, ударив в бубен. Это путешествие во времени подарит незабываемые впечатления и оставит яркие воспоминания
Экскурсия в юрту позволяет ощутить атмосферу древности: от приветственного чая с чак-чаком до знакомства с музыкальными инструментами.
Участники узнают о философии устройства юрты, изучат тюрко-татарский орнамент и смогут загадать желание, ударив в бубен. Это путешествие во времени подарит незабываемые впечатления и оставит яркие воспоминания
5 причин купить эту экскурсию
- 🛖 Уникальная атмосфера древней юрты
- 🎶 Знакомство с музыкальной культурой тюрков
- ☕ Чаепитие с традиционным чак-чаком
- 🗣 Интересные рассказы о жизни предков
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Юрта
- Музыкальные инструменты
Описание экскурсии
Сначала — приветственный чай с чак-чаком. То, что нужно для создания гостеприимной и уютной обстановки!
Затем — рассказ об устройстве юрты, собранной по древним технологиям:
- Откроем вам философию организации такого жилища
- Расскажем о строении юрты и названиях всех её элементов
- Научим «читать» тюрко-татарский орнамент
После — знакомство с древними орудиями быта и охоты. Вы увидите камчы классический и гламурный, чыбыркы и многое другое. И познакомитесь с их историей.
Наконец — посвящение в музыкальную культуру древних тюрков:
- Вы узнаете, что такое таш, кыл кубыз и домбра
- Конечно же, услышите их звучание
- И даже сможете загадать желание, самостоятельно ударив в древний бубен!
Организационные детали
- После экскурсии вы сможете сделать фото в необычных интерьерах с древними орудиями быта и музыкальными инструментами
- В юрте всё сделано так, как было у древних тюрков, поэтому кому-то из гостей мы предложим разместиться на полу — на уютных подушках и мягком ковре
- Чаепитие с чак-чаком включено в стоимость
- Экскурсию по юрте для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульшат — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 192 туристов
Наша юрта — уникальное пространство в самом сердце исторической Казани, где история татарского народа оживает через все ваши чувства! Здесь, в старо-татарской слободе, вы не просто слушаете рассказы — вы погружаетесь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Евгения
6 ноя 2025
Интересный рассказ и внимание.
Дегустация чая с Чак-чаком- великолепна!
Дегустация чая с Чак-чаком- великолепна!
Ольга
23 сен 2025
Замечательная экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу Розе. Она - потрясающая! С любовью, душой, знаниями познакомила с жизнью и бытом татарского народа. Напоила душистым чаем с чак-чаком. Нафотографировала на память - целый альбом фото🥰🤣Уходить не хотелось.
Очень рекомендую всем! А Вам, Роза, только успехов в Вашем замечательном любимом деле и процветания!!! Спасибо!
Очень рекомендую всем! А Вам, Роза, только успехов в Вашем замечательном любимом деле и процветания!!! Спасибо!
А
Анна
22 сен 2025
Благодарим за экскурсию. Было очень интересно.
М
Мария
10 сен 2025
Замечательное погружение в средневековый быт тюркского народа. Отличные декорации и гид. Обалденный чай! Не пожалеете 😍❤️
О
Ольга
23 авг 2025
Понравилась экскурсия и взрослым и детям! Всем рекомендуем!
Елена
22 авг 2025
Интересно
А
Аделя
20 авг 2025
хорошая задумка, воссоздать юрту предков, найти свой корни. развития и процветания вам!
Ю
Юлия
11 авг 2025
Очень интересная экскурсия!
Ксения
11 авг 2025
Очень классная экскурсия, с полным погружением в образ жизни и быт татар. Уютная атмосферная юрта построена в соответствии с древней технологией. Гульшат рассказала нам, как устроена юрта, как одевались татары,
Н
Наталья
9 авг 2025
Одно из самых ярких впечатлений. Очень атмосферное место)
Елена
5 авг 2025
Очень удобный формат на 30 минут. У нас как раз это была промежуточная экскурсия между 2-х больших.
Уютно посидели, попили чай и получили представление о том, как юрты строились и что там вообще происходило. Время пролетело как 10 минут (показатель того, насколько все было интересно).
Большое спасибо❤️
Уютно посидели, попили чай и получили представление о том, как юрты строились и что там вообще происходило. Время пролетело как 10 минут (показатель того, насколько все было интересно).
Большое спасибо❤️
Мария
1 авг 2025
Посетили данную экскурсию, очень все понравилось! Интересный рассказ экскурсовода, много интересного узнали для себя. В конце экскурсии сделали фотографии,отведали чай с чак-чаком и мило побеседовали. Советую посетить, проведете приятно и с интересом время. 🤗
Олеся
26 июл 2025
Недавно с детьми посетили юрту!
Нам подробно рассказали про устройство юрты, какие материалы используются при строительстве и почему именно такая форма жилища идеально подходит кочевникам.
А еще нас угостили ароматным травяным чаем с вкуснейшим чак-чаком! Это было интересно, душевно и вкусно👍
Нам подробно рассказали про устройство юрты, какие материалы используются при строительстве и почему именно такая форма жилища идеально подходит кочевникам.
А еще нас угостили ароматным травяным чаем с вкуснейшим чак-чаком! Это было интересно, душевно и вкусно👍
Н
Назиля
18 июл 2025
Приятное, атмосферное место, погружающее в историю региона. Экскурсовод просто умница, очень завлекающее повествование. И очень вкусное чаепитие с традиционным чаем в конце. Рекомендую!
А
Анна
17 июл 2025
Прекрасная идея и её реализация! Очень интересно все рассказано,продемонстрировано, ещё и угощения в конце!
Рекомендую 100% к посещению!
Рекомендую 100% к посещению!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 3 чел.
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы, увидеть кремль и распробовать национальную выпечку
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
Коренная татарка расскажет о жизни Казани, её истории и традициях. Побывайте в исторических местах и насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 200 ₽ за всё до 2 чел.