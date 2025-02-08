Н Наталья Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро Волшебно. Для детей. Мне не хватило содержательности.

Н Наталья Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света» Экскурсия очень понравилась! Автобус удобный, теплый! Самое главное - это экскурсовод с "большой буквы", человек своего дела!!! Не помню к сожалению его имя, но благодаря, ему, экскурсия была очень интересная, прошла на позитиве, несмотря на холодную погоду.

А Антон Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света» Экскурсовод Елена очень грамотный специалист Это была моя первая экскурсия по Казани и я смог соориентироваться в осовных реперных моментах исследования города Гуляя по Казани видел ее экскурсии по улице Баумана и по Кремлю Автобус был чистый и снаружи и внутри

Л Лариса Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо.

Е Екатерина Музыкальные бары Казани читать дальше получилось индивидуальное путешествие 🥰 Сперва думала что дороговато, а потом посмотрела цены напитков которые мы пили + между локациями перемещались мы на такси + в некоторых местах был платный вход + многие из них были забиты и проходили мы по брони и скажу честно это ещё дёшево вышло Руслан очень интересно всё рассказывал, локации посетили крутые, музыка была потрясной и вообще впечатления отличные, всем советую!) Ходила на экскурсию со своим парнем. Так вышло, что мы оказались в тот день единственными посетителями, так что у нас

Н Надежда Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро Отличная прогулка, погружает в сказку, необычный формат, интересно и детям и взрослым) классный интерактив с загадыванием желаний (до слез) и бенгальскими огнями. Чай очень в тему!

Н Наталия Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света» Экскурсия очень понравилась! Мы были просто в восторге. Замечательный автобус. Экскурсовод рассказывала очень интересно, отвечала на все возникающие вопросы.

Л Людмила Вечерняя Казань: обзорная экскурсия читать дальше достопримечательностям города. Павел очень увлекательно рассказывает как про памятные места, так и про современные постройки Казани, учитывая интересы и пожелания гостей. Очень рекомендую данную экскурсию и экскурсовода. Были на вечерней экскурсии с экскурсоводом Павлом! Экскурсия очень понравилась! Живая подача материала, интересный очень, красивый маршрут по всем основным

А Андрей Вечерняя Казань: обзорная экскурсия читать дальше все прошло увлекательно и познавательно! По ходу экскурсии Марсель декламировал стихи, на время не смотрели, вместо положенных 2 часов, не заметили как пролетели 3 часа (стоимость осталась такая же). Рекомендую всем кто хочет индивидуальную экскурсию по Казани! Мы с женой довольны проведенной экскурсией! Маршрут был составлен удобно, Марсель рассказывал интересно, были факты о которых мы не знали,