Вечерняя Казань – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерняя Казань» в Казани, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
На автобусе
На микроавтобусе
916 отзывов
2.5 часа
Групповая
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Завтра в 19:00
20 фев в 19:00
2000 за человека
Музыкальные бары Казани
Пешая
40 отзывов
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
21 фев в 18:30
22 фев в 18:30
4500 за человека
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Пешая
162 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
20 фев в 19:30
22 фев в 19:30
2500 за человека
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
Взглянуть на город с нового ракурса и почувствовать атмосферу ночного города
Начало: От вашего отеля
Завтра в 16:00
20 фев в 16:00
6900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 февраля 2025
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Волшебно. Для детей. Мне не хватило содержательности.
  • Н
    Наталья
    8 февраля 2025
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Экскурсия очень понравилась! Автобус удобный, теплый! Самое главное - это экскурсовод с "большой буквы", человек своего дела!!! Не помню к сожалению его имя, но благодаря, ему, экскурсия была очень интересная, прошла на позитиве, несмотря на холодную погоду.
  • А
    Антон
    7 февраля 2025
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Экскурсовод Елена очень грамотный специалист Это была моя первая экскурсия по Казани и я смог соориентироваться в осовных реперных моментах исследования города Гуляя по Казани видел ее экскурсии по улице Баумана и по Кремлю Автобус был чистый и снаружи и внутри
  • Л
    Лариса
    31 января 2025
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо.
    Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    26 января 2025
    Музыкальные бары Казани
    Ходила на экскурсию со своим парнем. Так вышло, что мы оказались в тот день единственными посетителями, так что у нас
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    получилось индивидуальное путешествие 🥰 Сперва думала что дороговато, а потом посмотрела цены напитков которые мы пили + между локациями перемещались мы на такси + в некоторых местах был платный вход + многие из них были забиты и проходили мы по брони и скажу честно это ещё дёшево вышло Руслан очень интересно всё рассказывал, локации посетили крутые, музыка была потрясной и вообще впечатления отличные, всем советую!)

  • Н
    Надежда
    26 января 2025
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Отличная прогулка, погружает в сказку, необычный формат, интересно и детям и взрослым) классный интерактив с загадыванием желаний (до слез) и бенгальскими огнями. Чай очень в тему!
    Отличная прогулка, погружает в сказку, необычный формат, интересно и детям и взрослым) классный интерактив с загадываниемОтличная прогулка, погружает в сказку, необычный формат, интересно и детям и взрослым) классный интерактив с загадываниемОтличная прогулка, погружает в сказку, необычный формат, интересно и детям и взрослым) классный интерактив с загадыванием
  • Н
    Наталия
    19 января 2025
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Экскурсия очень понравилась! Мы были просто в восторге. Замечательный автобус. Экскурсовод рассказывала очень интересно, отвечала на все возникающие вопросы.
  • Л
    Людмила
    8 января 2025
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
    Были на вечерней экскурсии с экскурсоводом Павлом! Экскурсия очень понравилась! Живая подача материала, интересный очень, красивый маршрут по всем основным
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    достопримечательностям города. Павел очень увлекательно рассказывает как про памятные места, так и про современные постройки Казани, учитывая интересы и пожелания гостей. Очень рекомендую данную экскурсию и экскурсовода.

  • А
    Андрей
    4 января 2025
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
    Мы с женой довольны проведенной экскурсией! Маршрут был составлен удобно, Марсель рассказывал интересно, были факты о которых мы не знали,
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    все прошло увлекательно и познавательно! По ходу экскурсии Марсель декламировал стихи, на время не смотрели, вместо положенных 2 часов, не заметили как пролетели 3 часа (стоимость осталась такая же). Рекомендую всем кто хочет индивидуальную экскурсию по Казани!

    Мы с женой довольны проведенной экскурсией! Маршрут был составлен удобно, Марсель рассказывал интересно, были факты оМы с женой довольны проведенной экскурсией! Маршрут был составлен удобно, Марсель рассказывал интересно, были факты оМы с женой довольны проведенной экскурсией! Маршрут был составлен удобно, Марсель рассказывал интересно, были факты оМы с женой довольны проведенной экскурсией! Маршрут был составлен удобно, Марсель рассказывал интересно, были факты оМы с женой довольны проведенной экскурсией! Маршрут был составлен удобно, Марсель рассказывал интересно, были факты о
  • М
    Мария
    23 ноября 2024
    Музыкальные бары Казани
    Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Вечерняя Казань»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
  2. Музыкальные бары Казани
  3. Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
  4. Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Кул-Шариф
  7. Башня Сююмбике
  8. Кремль
  9. Улица Баумана
  10. Старая Казань
Сколько стоит экскурсия по Казани в феврале 2025
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