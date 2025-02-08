2.5 часа
Групповая
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Завтра в 19:00
20 фев в 19:00
2000₽ за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
21 фев в 18:30
22 фев в 18:30
4500₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
20 фев в 19:30
22 фев в 19:30
2500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
Взглянуть на город с нового ракурса и почувствовать атмосферу ночного города
Начало: От вашего отеля
Завтра в 16:00
20 фев в 16:00
6900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 февраля 2025Волшебно. Для детей. Мне не хватило содержательности.
- ННаталья8 февраля 2025Экскурсия очень понравилась! Автобус удобный, теплый! Самое главное - это экскурсовод с "большой буквы", человек своего дела!!! Не помню к сожалению его имя, но благодаря, ему, экскурсия была очень интересная, прошла на позитиве, несмотря на холодную погоду.
- ААнтон7 февраля 2025Экскурсовод Елена очень грамотный специалист Это была моя первая экскурсия по Казани и я смог соориентироваться в осовных реперных моментах исследования города Гуляя по Казани видел ее экскурсии по улице Баумана и по Кремлю Автобус был чистый и снаружи и внутри
- ЛЛариса31 января 2025Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо.
- ЕЕкатерина26 января 2025Ходила на экскурсию со своим парнем. Так вышло, что мы оказались в тот день единственными посетителями, так что у нас
- ННадежда26 января 2025Отличная прогулка, погружает в сказку, необычный формат, интересно и детям и взрослым) классный интерактив с загадыванием желаний (до слез) и бенгальскими огнями. Чай очень в тему!
- ННаталия19 января 2025Экскурсия очень понравилась! Мы были просто в восторге. Замечательный автобус. Экскурсовод рассказывала очень интересно, отвечала на все возникающие вопросы.
- ЛЛюдмила8 января 2025Были на вечерней экскурсии с экскурсоводом Павлом! Экскурсия очень понравилась! Живая подача материала, интересный очень, красивый маршрут по всем основным
- ААндрей4 января 2025Мы с женой довольны проведенной экскурсией! Маршрут был составлен удобно, Марсель рассказывал интересно, были факты о которых мы не знали,
- ММария23 ноября 2024Рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Вечерняя Казань»
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