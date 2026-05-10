Эта экскурсия станет глубоким погружением в историю. Мы увидим древние постройки, музеи и современные символы города. Разберёмся, какое место Болгар занимал в жизни Золотой Орды. Поговорим об истории становления татарского народа и его государственности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:30 — отправление из Казани на метеоре

10:30 — прибытие в Болгар и прогулка по городищу. Вы увидите руины и сохранившиеся постройки 14 века — наследие первой столицы Улуса Джучи (Золотой Орды). Узнаете, какую роль город играл в средневековом мире.

Белая мечеть. Посетите одну из самых впечатляющих современных построек комплекса.

Музей Болгарской цивилизации. Я подробно расскажу об истории становления татарского народа и его государственности, начиная с 3 века до н. э. Покажу раритеты, найденные в ходе раскопок древнего Болгара.

Памятный знак принятия ислама. Поговорим об исламе, ведь именно в Болгаре в 922 году предки татар официально приняли ислам. Рассмотрим самый большой в мире печатный Коран.

16:30 — отправление обратно на метеоре

18:30 — прибытие в Казань

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены билеты на транспорт для перемещения по городищу

Возможна отмена поездки на метеоре по решению компании «Флот РТ»

Дополнительно оплачиваются: