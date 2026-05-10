Эта экскурсия станет глубоким погружением в историю. Мы увидим древние постройки, музеи и современные символы города. Разберёмся, какое место Болгар занимал в жизни Золотой Орды. Поговорим об истории становления татарского народа и его государственности.
Описание экскурсии
8:30 — отправление из Казани на метеоре
10:30 — прибытие в Болгар и прогулка по городищу. Вы увидите руины и сохранившиеся постройки 14 века — наследие первой столицы Улуса Джучи (Золотой Орды). Узнаете, какую роль город играл в средневековом мире.
Белая мечеть. Посетите одну из самых впечатляющих современных построек комплекса.
Музей Болгарской цивилизации. Я подробно расскажу об истории становления татарского народа и его государственности, начиная с 3 века до н. э. Покажу раритеты, найденные в ходе раскопок древнего Болгара.
Памятный знак принятия ислама. Поговорим об исламе, ведь именно в Болгаре в 922 году предки татар официально приняли ислам. Рассмотрим самый большой в мире печатный Коран.
16:30 — отправление обратно на метеоре
18:30 — прибытие в Казань
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены билеты на транспорт для перемещения по городищу
- Возможна отмена поездки на метеоре по решению компании «Флот РТ»
Дополнительно оплачиваются:
- билет на метеор — 1500–1700 ₽ за чел. в один конец в зависимости от модификации метеора
- билет на право проведения экскурсии на территории Болгара — 1200 ₽
- билеты в Болгар — 700 ₽ за взрослого, 500 ₽ за студента и пенсионера, 450 ₽ за школьника
- обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала в Казани
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
В 1992 году посетила остров-град Свияжск — и появилась мечта работать гидом. И мечта сбылась! В 2017 году окончила курсы повышения квалификации по программе «Экскурсовод» и получила аккредитацию по Казанскому
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Рекомендую к посещению. места с богатой историей, потрясающей природой. великолепный музей. Очень понравилась история места, появилось структурное понимание эпохи. Благодарю за чудесную возможность окунуться в века
Елена
Ответ организатора:
Надежда, спасибо большое за отзыв!
Жду Вас снова. У нашей республики богатая история, с радостью поделюсь своими знаниями!
