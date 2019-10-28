Что вас ожидает

Путь — тоже интересная часть экскурсии

Дорога до Болгара займет до трех часов: 198 километров. Но не переживайте, в пути вы точно не заскучаете, ведь маршрут до пункта назначения очень живописный! Наши греющие душу русские пейзажи в который раз очаруют, а прекрасную река Кама удивит цветом воды. По вашему желанию заедем в село Алексеевское, чтобы посмотреть на новый Собор, посвященный Воскресению Господня.

Столица волжской Булгарии

У города богатая и весьма интересная история. Некогда Булгария была одним целым с общеизвестной Болгарией. Какие события предшествовали их разделению, я обязательно с вами поделюсь, дополнив рассказ любопытными фактами.

Достигнув Болгар, вы осмотрите историко-археологический комплекс городища: старинную Соборную мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Черную и Белую палаты. Обязательно посетим новый музей Булгарской Цивилизации и зайдем в музей «Памятный знак», чтобы посмотреть на самый тяжелый Коран в мире. После культурно-исторической программы отправимся общаться — не поверите — с верблюдами! В черте города стоит питомник, в который мы и поедем в завершение нашего путешествия по краю.