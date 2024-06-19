Болгар: поездка из Казани с историком (на вашем автомобиле)
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
Великий город Болгар, расположенный на высоком берегу Волги, является уникальным местом для любителей археологии и истории.
В рамках индивидуальной экскурсии вы сможете узнать о богатой истории города, осмотреть старинные мечети и мавзолеи, посетить музеи и даже пообщаться с верблюдами. Путешествие начинается в Казани и включает живописный маршрут через русские пейзажи и реку Каму
Лучшие месяцы для экскурсии в Болгар - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться не только историческими достопримечательностями, но и живописными пейзажами по пути, а также комфортной погодой для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная мечеть
Восточный мавзолей
Северный мавзолей
Черная палата
Белая палата
Музей Булгарской Цивилизации
Музей «Памятный знак»
Описание экскурсии
Путь — тоже интересная часть экскурсии
Дорога до Болгара займет до трех часов: 198 километров. Но не переживайте, в пути вы точно не заскучаете, ведь маршрут до пункта назначения очень живописный! Наши греющие душу русские пейзажи в который раз очаруют, а прекрасную река Кама удивит цветом воды. По вашему желанию заедем в село Алексеевское, чтобы посмотреть на новый Собор, посвященный Воскресению Господня.
Столица волжской Булгарии
У города богатая и весьма интересная история. Некогда Булгария была одним целым с общеизвестной Болгарией. Какие события предшествовали их разделению, я обязательно с вами поделюсь, дополнив рассказ любопытными фактами. Достигнув Болгар, вы осмотрите историко-археологический комплекс городища: старинную Соборную мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Черную и Белую палаты. Обязательно посетим новый музей Булгарской Цивилизации и зайдем в музей «Памятный знак», чтобы посмотреть на самый тяжелый Коран в мире. После культурно-исторической программы отправимся общаться — не поверите — с верблюдами! В черте города стоит питомник, в который мы и поедем в завершение нашего путешествия по краю.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Эту экскурсию имеют право проводить лишь аккредитованные экскурсоводы. Аккредитация по этому месту у меня есть
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи:
440 рублей взрослый (посещение 4-х музеев)
220 рублей школьник, пенсионер (посещение 4-музеев)
Дополнительно можно посетить:
Церковь Авраамия Болгарского (объект не включён в стандартный, групповой маршрут)
Музей лекаря
Музей «Дорогами добротолюбия»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3045 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром читать дальшеуменьшить
конкурса «Звёзды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод».
Представляю профессиональную команду гидов, мы проводим экскурсии по лучшим местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другим. Наша цель — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
У нас была лицензированный экскурсовод Людмила с чуть ли не 40-летним опытом, потому все было не только организовано на отлично, но и мы обогатились знаниями про народ булгар с самых читать дальшеуменьшить
древних времен и до их современных потомков. (Обалденный современный 6-этажный музей на территории!) По пути мы проехались через 4 района Татарстана и о каждом Людмила рассказывала по пути все самое интересное. Спасибо ей за это! 👍🏻 Еще заехали в Белую мечеть и деревянный храм, а на обратном пути закупили т домашним чак-чаком и гусиной колбасой. Ням-ням! PS Профессиональный водитель и новая машина сделали нашу индивидуальную экскурсию особенно комфортной.
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С
Светлана
Болгар понравился. Много исторических достопримечательностей, еще больше информации. Из нового Белая мечеть. Наталья отличный экскурсовод. Интересно рассказывает не только на месте, но и по дороге. Будете заказывать эту экскурсию учтите, что за машину придется доплатить.
+2
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Иван
Отличная экскурсия! Нас встретил Михаил на прекрасном минивене с экскурсоводом Людмилой. Очень комфортно и интересно доехали до Болгара. Была замечательная экскурсия. Всем очень довольны. Михаил и Людмила настоящие профессионалы своего дела.
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Ю
Юлия
Детям Очень понравилась ферма верблюдов на обратном пути!!! Ферма обязательно рекомендую посетить!!! Красное место
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В
Валерий
Большое спасибо Наталии за экскурсию. Экскурсия началась сразу по дороге в Болгар, плавно перетекла в экскурсию по городищу и музеям. Спасибо за впечателния.
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Ирина
Болгар- обязательно посетить нужно всём, независимо от вероисповедания. Это место силы! Вольные просторы, необыкновенные виды на Волгу и Каму. Историю этого места нужно знать и всё увидеть своими глазами.
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