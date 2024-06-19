Великий город Болгар, расположенный на высоком берегу Волги, является уникальным местом для любителей археологии и истории.



В рамках индивидуальной экскурсии вы сможете узнать о богатой истории города, осмотреть старинные мечети и мавзолеи, посетить музеи и даже пообщаться с верблюдами. Путешествие начинается в Казани и включает живописный маршрут через русские пейзажи и реку Каму

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии в Болгар - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться не только историческими достопримечательностями, но и живописными пейзажами по пути, а также комфортной погодой для прогулок на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.