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Полюбоваться пейзажами по пути в Булгарию, услышать историю древнего города и обойти его комплекс

Наталия
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Наталия – ваш гид
Великий город Болгар, раскинувшийся на высоком берегу Волги, принадлежит к тем городам средневековой Европы, в истории которых отразились судьбы целых народов и государств.

Это место будет интересно для тех, кто увлекается археологией, нумизматикой и разгадыванием различных тайн истории.

Если вы из такой категории путешественников — жду вас на экскурсию! Вместе мы откроем хроники древнего Болгара шаг за шагом.
11000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком

Что вас ожидает

Путь — тоже интересная часть экскурсии
Дорога до Болгара займет до трех часов: 198 километров. Но не переживайте, в пути вы точно не заскучаете, ведь маршрут до пункта назначения очень живописный! Наши греющие душу русские пейзажи в который раз очаруют, а прекрасную река Кама удивит цветом воды. По вашему желанию заедем в село Алексеевское, чтобы посмотреть на новый Собор, посвященный Воскресению Господня.

Столица волжской Булгарии
У города богатая и весьма интересная история. Некогда Булгария была одним целым с общеизвестной Болгарией. Какие события предшествовали их разделению, я обязательно с вами поделюсь, дополнив рассказ любопытными фактами.
Достигнув Болгар, вы осмотрите историко-археологический комплекс городища: старинную Соборную мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Черную и Белую палаты. Обязательно посетим новый музей Булгарской Цивилизации и зайдем в музей «Памятный знак», чтобы посмотреть на самый тяжелый Коран в мире. После культурно-исторической программы отправимся общаться — не поверите — с верблюдами! В черте города стоит питомник, в который мы и поедем в завершение нашего путешествия по краю.

Организационные детали

Дополнительно можно посетить:

  • Церковь Авраамия Болгарского (объект не включён в стандартный, групповой маршрут)
  • Музей лекаря
  • Музей «Дорогами добротолюбия»

ВАЖНО! Расходы на транспорт не включены стоимость:
  • группа 1-3 человека (машина) — 500 рублей/час
  • группа 4-7 человек (минивен хёндай старекс) — 700 рублей/час
  • группа 8-18 человек (мерседес спринтер) — 1000 рублей/час

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи:
  • 440 рублей взрослый (посещение 4-х музеев)
  • 220 рублей школьник, пенсионер (посещение 4-музеев)
  • ВАЖНО! Данную экскурсию имеют право проводить лишь аккредитованные экскурсоводы. Аккредитация по этому месту у меня есть.
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком
Болгар: поездка из Казани с историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Очень люблю Казань и буду рада познакомить вас со своим любимым городом. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Провожу экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель моей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Mark
28 октября 2019
До сих пор под впечатлением от этой поездки. Меня, бывалого путешественника, туриста и пытливого краеведа удивить чем-либо сейчас уже сложно, но Наталья раскрыла для меня удивительный мир утраченной цивилизации булгар, предков современных татар. Однозначно, Болгар - жемчужина в туристической короне Татарстана. Эта поездка интеллектуальная и Наталья увлечена этой темой и смогла погрузить своим рассказом в культуру булгар: рассказала о ремеслах, которые были у булгар, объяснила откуда пошел такой этноним как "татары", почему именно ислам принимают булгары. Хочу посоветовать эту поездку всем, кто увлечен историей, археологией и кого увлекает краеведение. Хотелось бы вернуться в Болгар, но может быть, уже летом.
Наталья - отличный экскурсовод, историк, человек который любит свою работу.
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