Приглашаем вас на увлекательную новогоднюю экскурсию по Казани, которая сияет праздничной иллюминацией и ждет гостей! Вы увидите великолепный, подсвеченный огнями Кремль и оживленную Кремлёвскую набережную с зимним городком.
Прогуляетесь по украшенной улице Баумана, побываете у у главной ели и окунетесь в атмосферу Старо-Татарской слободы.
Прогуляетесь по украшенной улице Баумана, побываете у у главной ели и окунетесь в атмосферу Старо-Татарской слободы.
Описание экскурсии
Приглашаю на незабываемую экскурсию по новогодней Казани. Город в эти праздничные дни преображается: улицы, площади и набережные украшают иллюминацией, огнями, тематическими световыми инсталляциями. Особенно впечатляют вечерние прогулки по улицам и набережным, украшенным огоньками и зимними ярмарками. А главная городская ёлка (и световые инсталляции рядом) становится центром праздничной программы: выставки, шоу, ярмарки, праздничные гуляния. На экскурсии мы увидим:
- Казанский Кремль. Величественный архитектурный ансамбль — башни, стены, исторические памятники. Зимой он особенно красиво подсвечен;
- Кремлёвскую набережную. Зимний городок, ледовый каток, праздничные программы, прогулочные зоны вдоль воды — все это особенно эффектно в вечернее время;
- улицу Баумана — пешеходную улицу с праздничным оформлением, световыми инсталляциями, атмосферными кафе/магазинами;
- Центр семьи «Казан»— здесь размещается главная новогодняя ёлка города с шоу-программами, представлениями, и новогодней ярмаркой;
- Старо‑Татарскую слободу — исторический район, в котором особенности национальной архитектуры и культуры сочетаются с праздничным настроением;
- Туган авылым и театр Кукол Экият — эта локация особенно красива в зимний период с новогодними украшениями и подсветкой.
Туган авылым и театр Кукол Экият — эта локация особенно красива в зимний период с новогодними украшениями и подсветкой.
*Туган авылым и театр Кукол Экият — эта локация особенно красива в зимний период с новогодними украшениями и подсветкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский Кремль
- Кремлёвская набережная
- Улица Баумана
- Центр семьи «Казан»
- Старо‑Татарская слобода
- Туган авылым
- Театр кукол «Экият»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Кремль: 150 руб. /чел. - взрослые, 140 руб. /чел. - льготные
Где начинаем и завершаем?
Начало: Территория Кремль, 8
Завершение: В центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Групповая
Лучший выборНочная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
История Казани в лицах
Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 дек в 15:00
6933 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и легенды Казани: индивидуальная экскурсия
Казань хранит множество тайн, которые можно раскрыть на этой увлекательной экскурсии. Откройте для себя мистические истории и легенды города
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.