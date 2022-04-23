Что вас ожидает

Природа и памятники Татарстана с Волги! Наш водный маршрут пройдет вдоль побережья Казани, мимо речных бухт и маленьких островков. Мы стартуем от Храма Всех религий, где православные купола соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой. Пройдем мимо Свияжской Макарьевской пустыни и синих куполов монастыря. А в пути я поделюсь историями могучей Волги и мест, вдоль которых мы проплывем.

Остановка в Верхнем Услоне. По пути наш кораблик сделает остановку в живописной бухте. Вы увидите место, где Волга круто поворачивает на 90 градусов и устремляется вниз, пройдёте по Печищинскому геологическому разрезу и найдете отпечатки древних моллюсков на камнях! А с затем с плато полюбуетесь панорамой реки.

Мини-урок яхтинга. При желании во время прогулки вы можете поучиться управлять яхтой: помочь капитану отдать якорь при швартовке, постоять у штурвала, узнать, как ловить попутный ветер, и познакомиться с основными принципами хождения под парусом.

Организационные детали