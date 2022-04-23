Прогулка на парусной яхте по Волге

Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков

Индивидуальная
Поднять паруса! Приглашаю вас на авторскую прогулку по могучей Волге, чтобы насладиться водной романтикой, с лучшего ракурса оценить природу Татарстана, увидеть панорамы Свияжска, найди моллюсков в Печищинском разрезе и искупаться в чистейшей речной бухте.

А дополнят приключение уроки яхтинга от капитана и увлекательные истории о местах, которые встретятся нам на пути.
Прогулка на парусной яхте по Волге
Прогулка на парусной яхте по Волге
Прогулка на парусной яхте по Волге
Прогулка на парусной яхте по Волге
Прогулка на парусной яхте по Волге
Прогулка на парусной яхте по Волге
Прогулка на парусной яхте по Волге
Прогулка на парусной яхте по Волге
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Природа и памятники Татарстана с Волги! Наш водный маршрут пройдет вдоль побережья Казани, мимо речных бухт и маленьких островков. Мы стартуем от Храма Всех религий, где православные купола соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой. Пройдем мимо Свияжской Макарьевской пустыни и синих куполов монастыря. А в пути я поделюсь историями могучей Волги и мест, вдоль которых мы проплывем.

Остановка в Верхнем Услоне. По пути наш кораблик сделает остановку в живописной бухте. Вы увидите место, где Волга круто поворачивает на 90 градусов и устремляется вниз, пройдёте по Печищинскому геологическому разрезу и найдете отпечатки древних моллюсков на камнях! А с затем с плато полюбуетесь панорамой реки.

Мини-урок яхтинга. При желании во время прогулки вы можете поучиться управлять яхтой: помочь капитану отдать якорь при швартовке, постоять у штурвала, узнать, как ловить попутный ветер, и познакомиться с основными принципами хождения под парусом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на яхте, которая вмещает 15 человек, в компании гида и капитана
  • С собой можно взять перекус и купальные принадлежности, так как будет остановка для купания (в теплое время)
  • Для прогулок используются парусные яхты с мотором (например, Bavaria, Dufour и аналогичные). Яхты надежные и комфортные, а управляет ими опытный капитан.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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