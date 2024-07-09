Путешествие на парусной яхте по Волге - это уникальная возможность увидеть природу Татарстана с воды.
Участники смогут насладиться видами Свияжска, Печищинского разреза и искупаться в чистой речной бухте. В программе также мини-уроки яхтинга, где каждый сможет попробовать себя в роли капитана.
Путешествие проходит на комфортной яхте с опытным капитаном, что гарантирует безопасность и незабываемые впечатления
Участники смогут насладиться видами Свияжска, Печищинского разреза и искупаться в чистой речной бухте. В программе также мини-уроки яхтинга, где каждый сможет попробовать себя в роли капитана.
Путешествие проходит на комфортной яхте с опытным капитаном, что гарантирует безопасность и незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- ⛵️ Уроки яхтинга от капитана
- 🌊 Купание в чистой бухте
- 🌿 Виды природы Татарстана
- 🏞 Панорамы Свияжска
- 📚 Увлекательные истории о Волге
Лучшее время для посещения
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июн
июл
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сен
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Лучшее время для прогулки на яхте по Волге - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и теплая. В это время можно насладиться купанием и солнечными днями. Сентябрь также подходит для путешествий, хотя температура может быть ниже, но это компенсируется спокойствием и меньшим количеством туристов. В мае прогулки возможны, но стоит учитывать прохладную погоду и возможность дождей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Всех религий
- Остров Маркиз
- Старый водозабор
Описание экскурсии
Природа и памятники Татарстана с Волги! Наш водный маршрут пройдет вдоль побережья Казани, мимо речных бухт и маленьких островков. Мы проходим мимо Храма Всех религий, где православные купола соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой; мимо старого водозабора, острова Маркиз, посёлков Верхний и Нижний Услон. А в пути я поделюсь историями могучей Волги и мест, вдоль которых мы проплывём.
Мини-урок яхтинга. При желании во время прогулки вы можете поучиться управлять яхтой: помочь капитану отдать якорь при швартовке, постоять у штурвала, узнать, как ловить попутный ветер, и познакомиться с основными принципами хождения под парусом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с конца мая — начала июня и до конца сентября
- Экскурсия проходит на яхте, которая вмещает 7 человек, в компании гида и капитана
- С собой можно взять перекус и купальные принадлежности, так как будет остановка для купания (в тёплое время по договорённости)
- Для прогулок используются парусные яхты с мотором (например, Bavaria, Dufour и аналогичные). Яхты надежные и комфортные, а управляет ими опытный капитан.
Про место старта
- Если прогулка проходит в период с конца мая по середину августа, то мы стартуем от причала на улице Брюсова, 51. Окончание там же.
- Если прогулка проходит в период с середины августа по конец сентября, то мы стартуем от причала «Локомотив». Окончание там же.
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 680 туристов
Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю Аиду за организацию и нашего прекрасного капитана Александра за прогулку под парусами. Прекрасные виды, байки и рассказы. Мы получили невероятное удовольствие, очень рекомендуем 🫶
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С
Прогулка на яхте под парусами очень понравилась. Александр не просто Капитан, но еще и отличный собеседник. Все было как мы хотели. Яхта, солнце, вода и потрясающий закат. Отлично отдохнули.
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Всё было отлично. Яхта красивая, яхтсмен Александр (он сам ее построил) очень приятный и интересный рассказчик, идти под парусом - незабываемое впечатление.
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Первый раз ходила под парусом, да ещё и в компании легендарного опытного капитана! Сразу видно человека, влюблённого в свое дело. Александр - душа Казани и всего Поволжья. Посмотрели закат и искупались в теплейшей воде. На этой экскурсии хотелось провести целый день, так было комфортно и безмятежно ❤️
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Ю
Прогулка под парусом прошла отлично. Капитан Александр очень приятный мужчина, рассказал нам немного истории. Отлично провели время, насладились видами. Парусная яхта конечно гораздо атмосфернее обычного катера. Однозначно рекомендую!
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Н
Отличная прогулка на яхте, очень приятный капитан. Если хотите спокойно провести время и отдохнуть, очень рекомендую!!
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