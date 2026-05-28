Мои заказы

Прогулка на теплоходе по Казанке «Вечерняя Казань»

Приятная прохлада, уютная обстановка и красивые виды
Вечером Казань выглядит совсем по-другому — огни набережных отражаются в воде, мосты подсвечиваются, а знакомые достопримечательности становятся ещё эффектнее.

Во время прогулки на теплоходе «Мария Ермолова» вы сможете расслабиться, послушать музыку и посмотреть на город, пожалуй, с самого красивого ракурса — со стороны реки Казанка.
Прогулка на теплоходе по Казанке «Вечерняя Казань»
Прогулка на теплоходе по Казанке «Вечерняя Казань»
Прогулка на теплоходе по Казанке «Вечерняя Казань»

Описание экскурсии

С воды вы увидите:

  • Казанский кремль.
  • Кремлёвскую набережную.
  • Дворец земледельцев.
  • Центр семьи «Казан» («Чашу»).
  • мост «Миллениум».
  • парк «Урам».
  • Казанский цирк и колесо обозрения.
  • храм-памятник Нерукотворного Образа Спасителя.

Организационные детали

  • Работаем на основании обязательной лицензии на водные пассажирские перевозки. Есть спасательные жилеты для каждого пассажира.
  • Рейс может быть перенесён или отменён из-за погодных условий.
  • Еда и напитки в баре и ресторане на борту оплачиваются дополнительно по желанию.
  • На теплоход не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с животными, а также с кальянами, оружием и пиротехническими изделиями.
  • Если вы с ребёнком до 2-х лет, на борт можно взять коляску и детское питание. Занять место для младенца возможно только при наличии свободных мест на теплоходе.

в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Студенты1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Нижнезареченской дамбе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы успешно организуем речные прогулки по Казанке и Волге с 2023 года. Создаём маршруты, где сочетаются красивые виды, комфортная атмосфера и яркие впечатления. У нашей команды большой опыт в организации прогулок и мероприятий, поэтому мы знаем, как сделать отдых на воде действительно запоминающимся. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Казань с нового ракурса — с воды.

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии на «Прогулка на теплоходе по Казанке «Вечерняя Казань»»

Сияние вечерней Казани
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
-
5%
94 отзыва
Групповая
Сияние вечерней Казани
Ночная Казань на автобусной экскурсии: Дворец земледельцев, Цирк, "Туган Авылым", "Казан" и другое
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Завтра в 20:30
30 мая в 20:30
1500 ₽1578 ₽ за человека
Магия вечерней Казани
На машине
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Казани
Увидеть знаковые места татарской столицы и погрузиться в ее волшебную ночную атмосферу
Завтра в 17:00
30 мая в 17:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Вечернее свидание с Казанью
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
Вечернее свидание с Казанью
Автобусная экскурсия по современным локациям в яркой иллюминации
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
30 мая в 20:00
1900 ₽ за человека
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
Ночью Казань оживает, превращаясь в сказочный город с огнями. Откройте для себя её тайны и узнайте, где скрываются местные "Рублёвка" и "Патрики"
Начало: От вашего отеля
Завтра в 20:00
30 мая в 20:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
1600 ₽ за человека