Вечером Казань выглядит совсем по-другому — огни набережных отражаются в воде, мосты подсвечиваются, а знакомые достопримечательности становятся ещё эффектнее.
Во время прогулки на теплоходе «Мария Ермолова» вы сможете расслабиться, послушать музыку и посмотреть на город, пожалуй, с самого красивого ракурса — со стороны реки Казанка.
Во время прогулки на теплоходе «Мария Ермолова» вы сможете расслабиться, послушать музыку и посмотреть на город, пожалуй, с самого красивого ракурса — со стороны реки Казанка.
Описание экскурсии
С воды вы увидите:
- Казанский кремль.
- Кремлёвскую набережную.
- Дворец земледельцев.
- Центр семьи «Казан» («Чашу»).
- мост «Миллениум».
- парк «Урам».
- Казанский цирк и колесо обозрения.
- храм-памятник Нерукотворного Образа Спасителя.
Организационные детали
- Работаем на основании обязательной лицензии на водные пассажирские перевозки. Есть спасательные жилеты для каждого пассажира.
- Рейс может быть перенесён или отменён из-за погодных условий.
- Еда и напитки в баре и ресторане на борту оплачиваются дополнительно по желанию.
- На теплоход не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с животными, а также с кальянами, оружием и пиротехническими изделиями.
- Если вы с ребёнком до 2-х лет, на борт можно взять коляску и детское питание. Занять место для младенца возможно только при наличии свободных мест на теплоходе.
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Студенты
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нижнезареченской дамбе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы успешно организуем речные прогулки по Казанке и Волге с 2023 года. Создаём маршруты, где сочетаются красивые виды, комфортная атмосфера и яркие впечатления. У нашей команды большой опыт в организации прогулок и мероприятий, поэтому мы знаем, как сделать отдых на воде действительно запоминающимся. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Казань с нового ракурса — с воды.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Прогулка на теплоходе по Казанке «Вечерняя Казань»»
-
5%
Групповая
Сияние вечерней Казани
Ночная Казань на автобусной экскурсии: Дворец земледельцев, Цирк, "Туган Авылым", "Казан" и другое
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Завтра в 20:30
30 мая в 20:30
1500 ₽
1578 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Казани
Увидеть знаковые места татарской столицы и погрузиться в ее волшебную ночную атмосферу
Завтра в 17:00
30 мая в 17:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Вечернее свидание с Казанью
Автобусная экскурсия по современным локациям в яркой иллюминации
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
30 мая в 20:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия
Ночью Казань оживает, превращаясь в сказочный город с огнями. Откройте для себя её тайны и узнайте, где скрываются местные "Рублёвка" и "Патрики"
Начало: От вашего отеля
Завтра в 20:00
30 мая в 20:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
1600 ₽ за человека