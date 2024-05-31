Л Лиза По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.

Е Елена По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани Экскурсия проходит на не большом катере. Ансамбль из двух красивых девушек, которые замечательно поют и танцуют! Проводят викторины и конкурсы! Заряжают позитивной энергией!)