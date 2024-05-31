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Групповая
2 часа
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
«Во время плавания перед вами будут выступать народные артисты с традиционной татарской музыкой»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Мы предлагаем самые разнообразные музыкальные направления, чтобы угодить всем вкусам и предпочтениям, начиная с репертуара 80-х и 90-х и заканчивая современными композициями»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
14 июня в 20:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Волге
«Утром вы сможете дополнить прогулку чашечкой кофе и вкусным завтраком, а вечером прогулка проходит под звуки живой музыки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза31 мая 2024Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.
- ЕЕлена24 мая 2024Экскурсия проходит на не большом катере. Ансамбль из двух красивых девушек, которые замечательно поют и танцуют! Проводят викторины и конкурсы! Заряжают позитивной энергией!)
- ККсения21 мая 2024Спасибо. Поездка понравилась. Музыка крутая. Сидеть невозможно. Все время танцевать хочется. Внутри на палубе уютно, чисто. Плавали на теплоходе Москва-43. Уже второй раз. Специально приезжаем из другого города за400км, чтобы проплыть именно с этой программой. Спасибо!
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