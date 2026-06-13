За 4 часа мы исследуем самые интересные уголки столицы Татарстана. Вы узнаете о татарской культуре в аутентичных кварталах и этнодеревне, раскроете секреты исторического центра, полюбуетесь главной мечетью и прикоснётесь к прошлому, которое хранят старинные стены кремля, храмов и особняков. Наш город сильно изменился после 2005 года — и мы хотим показать, как он прекрасен!

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Описание экскурсии

Аутентичный быт и культура татар

Вы узнаете о татарском быте в знаменитой Старо-татарской слободе, сможете устроить фотосессию у домиков с национальным колоритом. А также прикоснётесь к культуре коренных жителей края в чудесном этнографическом комплексе — татарской деревне «Туган Авылым». Возле самых ярких объектов мы поговорим о том, какие традиции здесь чтут уже много веков и как вопреки историческим испытаниям удалось сохранить народную самобытность.

Исторический центр: детали, секреты, загадки

Вы посмотрите, как выглядит наша казанская Рублёвка, и посетите Дворцовую площадь с её шикарной «французской» архитектурой. Увидите Национальную библиотеку республики, построенную при активном участии супруги известного кинорежиссёра современности, одну из лучших библиотек России. А ещё мы покажем площадь, которую каждое утро фотографирует глава Татарстана, чтобы потом выложить в социальные сети. В ходе экскурсии вас ожидает множество тайн и немного загадок.

Шедевры древности и старины

Обзорную экскурсию невозможно представить без Казанского кремля и мечети Кул-Шариф, падающей башни Сююмбике и Ханского мавзолея. Кроме того, вы обязательно посетите собор Казанской иконы Божьей Матери, где услышите историю важнейшей городской реликвии. Осмотрите Императорский Казанский университет и «свадебный тортик» — особняк, построенный местным олигархом в начале 20 века для своей возлюбленной. Также вы познакомитесь с удивительным храмом, построенным в честь визита Петра I, и старейшим памятником жилой архитектуры Казани, где останавливался сам император.

Кроме того, с панорамных площадок мы полюбуемся: Детский театр кукол «Экият», Министерство сельского хозяйства «Дворец Земледельцев», ЗАГС «Чаша», Домашняя арена футбольной команды Рубин «Ак Барс Арена».

🛍 В конце экскурсии по вашему желанию мы заедем в фермерский магазин от прямых производителей, где вы сможете приобрести колбасы и татарские сладости.

Организационные детали