Вы узнаете о татарском быте в знаменитой Старо-татарской слободе, сможете устроить фотосессию у «домика Барби» и познакомитесь с особым памятником регионального значения — домом Сафы Бахтеева. А также прикоснетесь к культуре коренных жителей края в чудесном этнографическом комплексе — татарской деревне «Туган Авылым». Возле самых ярких объектов мы поговорим о том, какие традиции здесь чтут уже много веков и как вопреки историческим испытаниям удалось сохранить народную самобытность.
Вы посмотрите, как выглядит наша казанская Рублевка, и посетите Дворцовую площадь. Устроим мини-квест у памятника казанскому немцу Карлу Фуксу, а чуть позже — небольшой интерактив «Где в Казани лучший климат». Посетим Национальную библиотеку республики, где я расскажу о лучшей библиотеке России, проекте супруги известного кинорежиссера. А еще покажу площадь, которую каждое утро фотографирует глава Татарстана, чтобы потом выложить в социальные сети.
Обзорную экскурсию невозможно представить без Казанского кремля и мечети Кул-Шариф, падающей башни Сююмбике и Ханского мавзолея. Кроме того, вы обязательно посетите собор Казанской иконы Божьей Матери, где услышите историю важнейшей городской реликвии. Осмотрите Императорский Казанский университет и «свадебный тортик» — особняк, построенный местным олигархом в начале 20 века для своей возлюбленной. Также вы познакомитесь с удивительным храмом, построенным в честь визита Петра I, и старейшим памятником жилой архитектуры Казани, где останавливался сам император.
Кроме того, в программе: Детский театр кукол «Экият», Министерство сельского хозяйства «Дворец Земледельцев», ЗАГС «Чаша», Домашняя арена футбольной команды Рубин «Ак Барс Арена».
🛍 В конце экскурсии я предложу заехать в фермерский магазин от прямых производителей, где вы сможете приобрести колбасы и татарские сладости. Или, если захотите, я отвезу вас в хлебозавод, где продаётся лучший чак-чак.