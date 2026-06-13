Нескучное автопешеходное путешествие по местам, без которых нельзя представить современную Казань
За 4 часа мы исследуем самые интересные уголки столицы Татарстана.
Вы узнаете о татарской культуре в аутентичных кварталах и этнодеревне, раскроете секреты исторического центра, полюбуетесь главной мечетью и прикоснётесь к прошлому, которое хранят старинные стены кремля, храмов и особняков. Наш город сильно изменился после 2005 года — и мы хотим показать, как он прекрасен!
Вы узнаете о татарском быте в знаменитой Старо-татарской слободе, сможете устроить фотосессию у домиков с национальным колоритом. А также прикоснётесь к культуре коренных жителей края в чудесном этнографическом комплексе — татарской деревне «Туган Авылым». Возле самых ярких объектов мы поговорим о том, какие традиции здесь чтут уже много веков и как вопреки историческим испытаниям удалось сохранить народную самобытность.
Исторический центр: детали, секреты, загадки
Вы посмотрите, как выглядит наша казанская Рублёвка, и посетите Дворцовую площадь с её шикарной «французской» архитектурой. Увидите Национальную библиотеку республики, построенную при активном участии супруги известного кинорежиссёра современности, одну из лучших библиотек России. А ещё мы покажем площадь, которую каждое утро фотографирует глава Татарстана, чтобы потом выложить в социальные сети. В ходе экскурсии вас ожидает множество тайн и немного загадок.
Шедевры древности и старины
Обзорную экскурсию невозможно представить без Казанского кремля и мечети Кул-Шариф, падающей башни Сююмбике и Ханского мавзолея. Кроме того, вы обязательно посетите собор Казанской иконы Божьей Матери, где услышите историю важнейшей городской реликвии. Осмотрите Императорский Казанский университет и «свадебный тортик» — особняк, построенный местным олигархом в начале 20 века для своей возлюбленной. Также вы познакомитесь с удивительным храмом, построенным в честь визита Петра I, и старейшим памятником жилой архитектуры Казани, где останавливался сам император.
Кроме того, с панорамных площадок мы полюбуемся: Детский театр кукол «Экият», Министерство сельского хозяйства «Дворец Земледельцев», ЗАГС «Чаша», Домашняя арена футбольной команды Рубин «Ак Барс Арена».
🛍 В конце экскурсии по вашему желанию мы заедем в фермерский магазин от прямых производителей, где вы сможете приобрести колбасы и татарские сладости.
Организационные детали
Экскурсия смешанная, проводится на автомобиле, в главных местах останавливаемся и гуляем пешком
В стоимость экскурсии входит: трансфер на легковом автомобиле категории «комфорт»
Для больших групп можем предложить экскурсию на арендованном транспорте (минивэны, микроавтобусы и автобусы) — детали уточняйте у организатора
Для гостей, предпочитающих комфорт, можем предложить любой другой транспорт категории «бизнес» и «премиум»
В процессе экскурсии мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы
Экскурсию можно организовать на разных языках (английский, китайский, турецкий и прочие). Детали уточняйте у организатора.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 12907 туристов
В Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по читать дальшеуменьшить
Казани. Буду рада показать вам город. Иногда меня заменяют мои коллеги, также профессиональные экскурсоводы и единомышленники. Все, кто приходит к нам на экскурсии, становятся желанными гостями и друзьями, которым мы стремимся показать самое сердце Казани через достопримечательности, историю, народные обычаи, вековые традиции. Ждём всех в Казани — до скорых встреч, друзья!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 428 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
411
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11
3
4
2
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1
–
О
Оксана
Ильдар,спасибо за отличную обзорную экскурсию! Очень живо, с душой и юмором. Показали не только главные открытки, но и интересные детали. Несмотря на праздник и некоторые форс-мажоры по дороге, все прошло читать дальшеуменьшить
замечательно. И отдельное спасибо, что заранее забронировали столик в великолепном ресторане — без вас мы бы туда не попали, и обед стал идеальным завершением прогулки. Также благодарим за совет, откуда смотреть салют!
+1
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Д
Денис
Экскурсия очень интересная, экскурсовод Ильдар ответил на все наши вопросы, рассказал и показал все основные достопримечательности Казани. Рекомендуем!
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Е
Елена
очень приятный гид, интересный маршрут. рассказ не скучный, не переполненный датами.
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Г
Григорьев
Спасибо гиду Регине! Всем очень понравилась экскурсия.
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Любовь
Очень интересная экскурсия, посмотрели много красивых мест, гид с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Спасибо за такую полезную и уютную поездку!
+1
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Николай
Мы 01 августа путешествовали по Казани на автомобиле с гидом Региной. Хочется отметить профессионализм Регины, её глубокие знания истории Республики Татарстан и Казани, в частности. Путешествие было интересным, маршрут выстроен читать дальшеуменьшить
оптимально, с посещением основных знаковых и исторических мест города. За четыре часа, которые пролетели незаметно, мы узнали много интересных фактов из истории Казани и быта населения Республики. Ещё нельзя не отметить у Регины уверенный и безопасный стиль вождения автомобиля. Это очень важно для нас! Спасибо, Регина, за экскурсию и общение!