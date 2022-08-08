Все дороги ведут в Казань

Нескучное авто-пешеходное путешествие по местам, без которых нельзя представить современную Казань

5
7 отзывов
За 4 часа мы исследуем самые интересные уголки столицы Татарстана.

Вы узнаете о татарской культуре в аутентичных кварталах и этнодеревне, раскроете секреты исторического центра на мини-квестах, полюбуетесь главной мечетью и прикоснетесь к прошлому, которое хранят старинные стены кремля, храмов и особняков. Наш город сильно изменился после 2005 года — и я хочу показать, как он прекрасен!
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
Все дороги ведут в Казань
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Описание

Что вас ожидает

Аутентичный быт и культура татар

Вы узнаете о татарском быте в знаменитой Старо-татарской слободе, сможете устроить фотосессию у «домика Барби» и познакомитесь с особым памятником регионального значения — домом Сафы Бахтеева. А также прикоснетесь к культуре коренных жителей края в чудесном этнографическом комплексе — татарской деревне «Туган Авылым». Возле самых ярких объектов мы поговорим о том, какие традиции здесь чтут уже много веков и как вопреки историческим испытаниям удалось сохранить народную самобытность.

Исторический центр: детали, секреты, загадки

Вы посмотрите, как выглядит наша казанская Рублевка, и посетите Дворцовую площадь. Устроим мини-квест у памятника казанскому немцу Карлу Фуксу, а чуть позже — небольшой интерактив «Где в Казани лучший климат». Посетим Национальную библиотеку республики, где я расскажу о лучшей библиотеке России, проекте супруги известного кинорежиссера. А еще покажу площадь, которую каждое утро фотографирует глава Татарстана, чтобы потом выложить в социальные сети.

Шедевры древности и старины

Обзорную экскурсию невозможно представить без Казанского кремля и мечети Кул-Шариф, падающей башни Сююмбике и Ханского мавзолея. Кроме того, вы обязательно посетите собор Казанской иконы Божьей Матери, где услышите историю важнейшей городской реликвии. Осмотрите Императорский Казанский университет и «свадебный тортик» — особняк, построенный местным олигархом в начале 20 века для своей возлюбленной. Также вы познакомитесь с удивительным храмом, построенным в честь визита Петра I, и старейшим памятником жилой архитектуры Казани, где останавливался сам император.

Кроме того, в программе: Детский театр кукол «Экият», Министерство сельского хозяйства «Дворец Земледельцев», ЗАГС «Чаша», Домашняя арена футбольной команды Рубин «Ак Барс Арена».

🛍 В конце экскурсии я предложу заехать в фермерский магазин от прямых производителей, где вы сможете приобрести колбасы и татарские сладости. Или, если захотите, я отвезу вас в хлебозавод, где продаётся лучший чак-чак.

Организационные детали

  • Экскурсия смешанная, проводится на автомобиле, в главных местах останавливаемся и гуляем пешком
  • В стоимость экскурсии входит: трансфер на легковом автомобиле категории комфорт, чак-чак и бутилированная вода
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Казанский кремль (взрослый — 130 руб., льготный 100 руб.), а также экскурсия на арендованном транспорте для групп из 5-6 человек — плюс 3600 руб., для групп 7-19 человек — плюс 4600 руб.
  • В процессе экскурсии мы будем посещать храмы и мечеть, поэтому рекомендую женщинам брать с собой головные уборы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Т
8 авг 2022
Экскурсия очень понравилась. В Казани не первый раз но узнали и увидели много нового. Рената очень аккуратный водитель и отзывчивый человек - построилась под наши пожелания при выборе места встречи и окончания экскурсии. В 30 градусну жару 3 часовое путешествие по Казани оказалось очень комфортным.
Я
5 авг 2022
Рената, спасибо за экскурсию! Мы увидели город с лучшей стороны. Поездка была комфортная. Вернёмся снова 😊
Н
5 авг 2022
Рената очень доброжелательный и грамотный экскурсовод,, и что особенно ценно- после экскурсии, на следующий день, помогла нам ответами на любые вопросы пребывания в Казани. Будь то подборка адресов симпатичных мест для завтрака или советов по посещению Свияжска. . экскурсию по городу провела на комфортабельном автомобиле, предусмотрев даже бутылочки воды и чак чак. Спасибо!
И
2 авг 2022
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию. Хочется отметить отличное знание материала и его подачу - доступно, понятно и увлекательно. Рената за 4 часа познакомила нас с историей города, очень комфортно составлен маршрут, сочетая автомобильный и пеший. Отличный вариант для первого знакомства с Казанью.
Е
26 июля 2022
Замечателньая экскурсия с замечательным гидом Ренатой. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков Казани, о которых не пишут в путеводителях. Рената рассказала нам о городе, его истории, жителях, напитках, еде, оставив нам самые лучшее впечатления и желание вернуться. Кроме того, дала огромное количество полезных советов о транспорте, ресторанах, кафе, магазинах и т. д. Рекомендую гида Ренату всем приезжающим в Казань.
В
23 июля 2022
Отлично организованное первое знакомство с прекрасным городом. Комфортный автомобиль. 4 часа как на одном дыхании - подкупила подача материала и гибкий подход с учетом некоторых наших пожеланий (напр. посещение фермерского магазина). В ходе общения получили также много дополнительной нформации - кас. работы музеев, ТОП ресторанов и т. д. Спасибо за интересную эскурсию и внимательное отношение к клиентам.
Ольга
14 июля 2022
Экскурсия шикарная! Время пролетело на одном дыхании. Огромное количество материала, преподнесенное в такой спокойной и ненавязчивой форме заставило нас полюбить этот город. Удивительное знание истории, факты и легенды преподносились в очень интересной форме. Комфортное перемещение на машине в сочетании с пешими прогулками это очень удобно. И конечно же, сама Рената - чудесная! Огромное спасибо!

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