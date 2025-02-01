Раифский монастырь был основан в начале 17 века отшельником Филаретом на землях языческих марийских племен.
Сейчас он представляет собой великолепный архитектурный ансамбль из 60-метровой колокольни и пяти храмов, окружённых башнями и каменной стеной. Рядом — заповедное озеро и лес. Приглашаем вас увидеть это сказочное место своими глазами!
Сейчас он представляет собой великолепный архитектурный ансамбль из 60-метровой колокольни и пяти храмов, окружённых башнями и каменной стеной. Рядом — заповедное озеро и лес. Приглашаем вас увидеть это сказочное место своими глазами!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Грузинский собор, где хранится главная святыня монастыря
- Софийскую церковь конца 18 века — один из самых маленьких храмов Европы
- Надвратную 60-метровую колокольню с храмом Михаила Архангела
- Часовню с источником святой воды
- Заповедное Раифское озеро, в котором никогда не квакают лягушки
- Троицкий собор в русско-византийском стиле
Наш гид расскажет о них интересные факты.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с одним из наших профессиональных гидов.
в субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ТЦ «Свита холл» 1 этаж, ул. Баумана, 82
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айрат — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 67 туристов
Наша компания имеет огромный опыт в области внутреннего туризма, организации и реализации круизного турпродукта, проведении разнообразных мероприятий и экскурсий по республике Татарстан. Мы покажем вам самые красивые места Казани, погрузим в историю православия и мусульманства на острове-граде Свияжске, в Раифском монастыре, Великом Болгаре, окунём в ауру купечества в Елабуге и подарим ещё множество впечатлений.Задать вопрос
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