Из Казани - в Раифский Богородицкий мужской монастырь

Посетить крупнейший монастырь Татарстана и прикоснуться к его истории
Раифский монастырь был основан в начале 17 века отшельником Филаретом на землях языческих марийских племен.

Сейчас он представляет собой великолепный архитектурный ансамбль из 60-метровой колокольни и пяти храмов, окружённых башнями и каменной стеной. Рядом — заповедное озеро и лес. Приглашаем вас увидеть это сказочное место своими глазами!
Из Казани - в Раифский Богородицкий мужской монастырь
Из Казани - в Раифский Богородицкий мужской монастырь
Из Казани - в Раифский Богородицкий мужской монастырь
Ближайшие даты:
1
фев8
фев15
фев22
фев1
мар8
мар15
мар
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Грузинский собор, где хранится главная святыня монастыря
  • Софийскую церковь конца 18 века — один из самых маленьких храмов Европы
  • Надвратную 60-метровую колокольню с храмом Михаила Архангела
  • Часовню с источником святой воды
  • Заповедное Раифское озеро, в котором никогда не квакают лягушки
  • Троицкий собор в русско-византийском стиле

Наш гид расскажет о них интересные факты.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с одним из наших профессиональных гидов.

в субботу в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ТЦ «Свита холл» 1 этаж, ул. Баумана, 82
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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