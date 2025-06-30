Эта экскурсия — возможность побывать в трёх значимых местах, соединяющих духовность, культуру и природу.
Посетив Храм всех религий, Раифский монастырь и обсерваторию, вы привезёте с собой не только воспоминания о тишине православных святынь и научных открытиях, но и ощущение покоя, наполненности и уважения к многообразию мира вокруг.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Казани
11:00 — Раифский Богородицкий монастырь
Прогулка по территории мужской обители на берегу Раифского озера. Вы узнаете историю монастыря и его соседства с Раифским училищем закрытого типа.
11:30 — Грузинский собор
Посещение собора с чудотворной Грузинской иконой Божией Матери. Время для молитвы, свечей и личного обращения к святыне.
12:00 — святой источник
Подход к источнику, освящённому Патриархом Алексием II. Возможность набрать святой воды.
12:30 — смотровая башня монастыря
Подъём на башню. Панорамный вид на озеро, монастырь и лесной заповедник.
13:00 — переезд в Храм всех религий
Небольшой переезд по живописному маршруту.
13:30 — Храм всех религий
Прогулка по залам эклектичного архитектурного комплекса. История идеи и её воплощения.
14:30 — Обсерватория имени В. П. Энгельгарда
Завершим день у одного из четырёх объектов ЮНЕСКО в Татарстане. Вы узнаете, как создавалась астрономическая станция и какое место она занимает в науке сегодня.
15:00 — обратный путь в Казань
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле (кроссовер иностранного производства)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульфия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 18329 туристов
Здравствуйте, меня зовут Гульфия. Я профессиональный гид по Казани, Свияжску и Раифе. По основной специальности — историк. Вместе со мной в команде работают опытные коллеги, которые не только профессионалы, но и влюблённые в свой город гиды. На наших экскурсиях мы покажем вам город так, что и вы непременно его полюбите!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
30 июн 2025
Замечательная экскурсия!
Мы посетили Вселенский храм, созданный художниками - братьями Хановыми, очень интересное и необычное место. Побывали на территории Обсерватории и посетили Раифский монастырь. Прекрасная погода, комфортная дорога и интересный душевный рассказ гида Геннадия - из всего этого сложилась чудесная экскурсия. Нам очень понравилось!
Большое спасибо гиду Геннадию и организатору Гульфие!
