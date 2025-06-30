Эта экскурсия — возможность побывать в трёх значимых местах, соединяющих духовность, культуру и природу. Посетив Храм всех религий, Раифский монастырь и обсерваторию, вы привезёте с собой не только воспоминания о тишине православных святынь и научных открытиях, но и ощущение покоя, наполненности и уважения к многообразию мира вокруг.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Казани

11:00 — Раифский Богородицкий монастырь

Прогулка по территории мужской обители на берегу Раифского озера. Вы узнаете историю монастыря и его соседства с Раифским училищем закрытого типа.

11:30 — Грузинский собор

Посещение собора с чудотворной Грузинской иконой Божией Матери. Время для молитвы, свечей и личного обращения к святыне.

12:00 — святой источник

Подход к источнику, освящённому Патриархом Алексием II. Возможность набрать святой воды.

12:30 — смотровая башня монастыря

Подъём на башню. Панорамный вид на озеро, монастырь и лесной заповедник.

13:00 — переезд в Храм всех религий

Небольшой переезд по живописному маршруту.

13:30 — Храм всех религий

Прогулка по залам эклектичного архитектурного комплекса. История идеи и её воплощения.

14:30 — Обсерватория имени В. П. Энгельгарда

Завершим день у одного из четырёх объектов ЮНЕСКО в Татарстане. Вы узнаете, как создавалась астрономическая станция и какое место она занимает в науке сегодня.

15:00 — обратный путь в Казань

Организационные детали