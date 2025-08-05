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Речная прогулка по Волге на катере

Индивидуальная экскурсия на катере по Волге в Казани: путешествие в историю
Вы хотите немного замедлиться и отдохнуть от рабочей рутины? Вы устали от сумасшедшего ритма города? Проходите на борт нашей лодки. Капитан провезет по самой крупной реке Европы — Волге. Вы увидите невероятные пейзажи, остров Маркиза с полями и лесами, Вселенский храм и песчаные берега. На один час вы вырветесь из ежедневной рутины и наполнитесь новыми эмоциями.
4.9
36 отзывов
Речная прогулка по Волге на катере
Речная прогулка по Волге на катере
Речная прогулка по Волге на катере

Описание экскурсии

Остановите время и насладитесь красотой природы Татарстана. Мощь самой большой реки Европы, нетронутая природа, уединенные монастыри и место, где соединены все религии — здесь нет бешеного ритма города и вечной спешки. Усаживайтесь поудобнее — мы начинаем наше путешествие по Волге.

Нетронутая природа

Мы отправимся туда, где Свияга сливается с Волгой. Здесь можно прочувствовать единение с природой и ничего не напоминает о шумном городе:

  • на крутом берегу среди тихих лесов спрятался Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь;
  • с высоты горы на речную гладь смотрит статуя преподобного Макария;
  • нам повстречается тайный остров Маркиз с лесами, лугами и заводями;
  • мы проплывем рядом с Печищинским разрезом — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске.
  • Храм всех религий.
  • Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Организационные детали• Прогулка проходит без гида (экскурсионное сопровождение – по договоренности, оплачивается дополнительно).

• Вы можете взять на борт еду и напитки. Важная информация:

  • Наши судна закрываются от дождя и ветра тентом, некоторые имеют закрытый отапливаемый салон для совершения комфортной поездки.
  • При особых неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть отменена. Организатор об этом сообщает. При увеличении группы до 4 чел., доплата с человека 1000 ₽ По договоренности возможно экскурсионное обслуживание за доп. плату -2500₽ с группы Отправление по адресу: ул. Брюсова 51, ВМК(лодочная станция).

Любой день и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Макарьевский монастырь
  • Остров Маркиз
  • Геологический Печищинский разрез
  • Храм всех религий
  • Мост М7
Что включено
  • Транспортное водное обслуживание
Что не входит в цену
  • По договоренности возможно экскурсионное сопровождение - доплата 2500 руб.
  • При увеличении группы более 4 чел., доплата за каждого чел. 1000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отправление по адресу: ул. Брюсова 51, ВМК (лодочная станция)
Завершение: Ул. Брюсова, 51
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Наши судна закрываются от дождя и ветра тентом, некоторые имеют закрытый отапливаемый салон для совершения комфортной поездки
  • При особых неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть отменена
  • Организатор об этом сообщает
  • При увеличении группы до 4 чел., доплата с человека 1000 ₽
  • По договоренности возможно экскурсионное обслуживание за доп. плату - 2500₽ с группы
  • Отправление по адресу: ул. Брюсова 51, ВМК (лодочная станция)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
2
1
К
Хорошая ранняя экскурсия по Волге, день выдался жарким (+26 уже с утра) и мы рады, что экскурсия началась в 09:00. Капитан очень вежливый мужчина, подсказал как пройти к лодочной станции и встретил на месте.
Да и в целом прогулка на воде - это прекрасное времяпровождения. Планируем как-нибудь еще одну поездку
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М
У нас была поездка по Волге с капитаном Артуром, несмотря на дождик остались очень довольны, Артур предусмотрел тент на катере, что делает поездку возможной в любую погоду, провел нам небольшую экскурсию и прокатил виртуозно с ветерком:) получили массу удовольствия!
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Е
Капитан Игорь очень хороший профессионал. Останавливался в самых красивых ракурсах для фото, плыли с разной скоростью, получили хорошую долю и адреналинчика, и море эндорфинов! Было Супер! Обалденный закат и красивейшие места на Волге! Благодарим!
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Е
Нам прогулка на катере очень понравилась. Осталось большое впечатление. Капитан Игорь по пути нашей поездки рассказывал о достопромечательностях. Что очень даже понравилось)))) Советую всем прокатится!!!!! Мы там были одни, что тоже порадовало
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Д
Экскурсия понравилась! Капитан Игорь всё подробно рассказывал и показывал, отвечал на все вопросы о Казани! Обратно привез нас ближе к нашему отелю чтобы не ехать на такси, за что отдельное ему спасибо!
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А
Очень крутая прогулка, всем советую!!! Особенно хорошо после посещения автобусной обзорной экскурсии по городу - с воды открываются великолепные виды! Просто море эмоций!!!
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