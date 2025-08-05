Вы хотите немного замедлиться и отдохнуть от рабочей рутины? Вы устали от сумасшедшего ритма города? Проходите на борт нашей лодки. Капитан провезет по самой крупной реке Европы — Волге. Вы увидите невероятные пейзажи, остров Маркиза с полями и лесами, Вселенский храм и песчаные берега. На один час вы вырветесь из ежедневной рутины и наполнитесь новыми эмоциями.
Описание экскурсииОстановите время и насладитесь красотой природы Татарстана. Мощь самой большой реки Европы, нетронутая природа, уединенные монастыри и место, где соединены все религии — здесь нет бешеного ритма города и вечной спешки. Усаживайтесь поудобнее — мы начинаем наше путешествие по Волге.
Нетронутая природа
Мы отправимся туда, где Свияга сливается с Волгой. Здесь можно прочувствовать единение с природой и ничего не напоминает о шумном городе:
- на крутом берегу среди тихих лесов спрятался Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь;
- с высоты горы на речную гладь смотрит статуя преподобного Макария;
- нам повстречается тайный остров Маркиз с лесами, лугами и заводями;
- мы проплывем рядом с Печищинским разрезом — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске.
- Храм всех религий.
- Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Организационные детали• Прогулка проходит без гида (экскурсионное сопровождение – по договоренности, оплачивается дополнительно).
• Вы можете взять на борт еду и напитки. Важная информация:
- Наши судна закрываются от дождя и ветра тентом, некоторые имеют закрытый отапливаемый салон для совершения комфортной поездки.
- При особых неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть отменена. Организатор об этом сообщает. При увеличении группы до 4 чел., доплата с человека 1000 ₽ По договоренности возможно экскурсионное обслуживание за доп. плату -2500₽ с группы Отправление по адресу: ул. Брюсова 51, ВМК(лодочная станция).
Любой день и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Макарьевский монастырь
- Остров Маркиз
- Геологический Печищинский разрез
- Храм всех религий
- Мост М7
Что включено
- Транспортное водное обслуживание
Что не входит в цену
- По договоренности возможно экскурсионное сопровождение - доплата 2500 руб.
- При увеличении группы более 4 чел., доплата за каждого чел. 1000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отправление по адресу: ул. Брюсова 51, ВМК (лодочная станция)
Завершение: Ул. Брюсова, 51
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наши судна закрываются от дождя и ветра тентом, некоторые имеют закрытый отапливаемый салон для совершения комфортной поездки
- При особых неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть отменена
- Организатор об этом сообщает
- При увеличении группы до 4 чел., доплата с человека 1000 ₽
- По договоренности возможно экскурсионное обслуживание за доп. плату - 2500₽ с группы
- Отправление по адресу: ул. Брюсова 51, ВМК (лодочная станция)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Хорошая ранняя экскурсия по Волге, день выдался жарким (+26 уже с утра) и мы рады, что экскурсия началась в 09:00. Капитан очень вежливый мужчина, подсказал как пройти к лодочной станции и встретил на месте.
Да и в целом прогулка на воде - это прекрасное времяпровождения. Планируем как-нибудь еще одну поездку
Да и в целом прогулка на воде - это прекрасное времяпровождения. Планируем как-нибудь еще одну поездку
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М
У нас была поездка по Волге с капитаном Артуром, несмотря на дождик остались очень довольны, Артур предусмотрел тент на катере, что делает поездку возможной в любую погоду, провел нам небольшую экскурсию и прокатил виртуозно с ветерком:) получили массу удовольствия!
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Е
Капитан Игорь очень хороший профессионал. Останавливался в самых красивых ракурсах для фото, плыли с разной скоростью, получили хорошую долю и адреналинчика, и море эндорфинов! Было Супер! Обалденный закат и красивейшие места на Волге! Благодарим!
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Е
Нам прогулка на катере очень понравилась. Осталось большое впечатление. Капитан Игорь по пути нашей поездки рассказывал о достопромечательностях. Что очень даже понравилось)))) Советую всем прокатится!!!!! Мы там были одни, что тоже порадовало
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Д
Экскурсия понравилась! Капитан Игорь всё подробно рассказывал и показывал, отвечал на все вопросы о Казани! Обратно привез нас ближе к нашему отелю чтобы не ехать на такси, за что отдельное ему спасибо!
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А
Очень крутая прогулка, всем советую!!! Особенно хорошо после посещения автобусной обзорной экскурсии по городу - с воды открываются великолепные виды! Просто море эмоций!!!
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