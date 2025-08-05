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К Катерина Хорошая ранняя экскурсия по Волге, день выдался жарким (+26 уже с утра) и мы рады, что экскурсия началась в 09:00. Капитан очень вежливый мужчина, подсказал как пройти к лодочной станции и встретил на месте.

Да и в целом прогулка на воде - это прекрасное времяпровождения. Планируем как-нибудь еще одну поездку Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мурашкина У нас была поездка по Волге с капитаном Артуром, несмотря на дождик остались очень довольны, Артур предусмотрел тент на катере, что делает поездку возможной в любую погоду, провел нам небольшую экскурсию и прокатил виртуозно с ветерком:) получили массу удовольствия! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Капитан Игорь очень хороший профессионал. Останавливался в самых красивых ракурсах для фото, плыли с разной скоростью, получили хорошую долю и адреналинчика, и море эндорфинов! Было Супер! Обалденный закат и красивейшие места на Волге! Благодарим! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Нам прогулка на катере очень понравилась. Осталось большое впечатление. Капитан Игорь по пути нашей поездки рассказывал о достопромечательностях. Что очень даже понравилось)))) Советую всем прокатится!!!!! Мы там были одни, что тоже порадовало Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дина Экскурсия понравилась! Капитан Игорь всё подробно рассказывал и показывал, отвечал на все вопросы о Казани! Обратно привез нас ближе к нашему отелю чтобы не ехать на такси, за что отдельное ему спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет