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Речная прогулка по Волге

5
3 отзыва
Медиана Ж.
Медиана Ж. – Гид из Казани
Вы хотите немного замедлиться и отдохнуть от рабочей рутины? Вы устали от сумасшедшего ритма города? Проходите на борт нашей лодки.

Капитан провезет по самой крупной реке Европы — Волге.

Вы увидите невероятные пейзажи, остров 🏝️ Маркиза с полями и лесами, Вселенский храм и песчаные берега.

На один час вы вырвитесь из ежедневной рутины и наполнитесь новыми эмоциями.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Речная прогулка по Волге
Речная прогулка по Волге

Что вы увидите

  • макарьевский м-рь
  • остров маркиз
  • геологический печищинский разрез
  • храм всех религий
  • мост М7
Туда, где Свияга сливается с ВолгойВо время незабываемого путешествия, там где Свияга сливается с Волгой, на крутом берегу, среди густых лесов в тихом и уединенном месте перед вами предстанет Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь и статуя самого преподобного Макария, который смотрит с гор ⛰️ на просторы реки. Не оставит вас безразличным и остров 🏝️ Маркиз с его тайнами Екатерининской эпохи и секретами самого маркиза Палуччи; когда-то огромнейший остров с лесами, лугами и заводями даже сегодня светит как полярная звезда для туристов, яхтсменов и путешественников. Ваш взор не сможет не остановится также на необычном природном явлении, которому более миллиона лет — геологический Печищинский разрез, который привлекает ученых и исследователей со всего мира, Вы увидите место, где добывался белый камень из которого возведен Казанский Кремль и храмы в Свияжске, прочувствуете всю силу огромнейшего Казанского моря 🌊, существовавшего именно здесь многие лета назад.
Храм всех религий с водыНа пути нашего незабываемого приключения с палубы теплохода вам откроется вид на уникальнейший и единственный в мире Вселенский храм. Это место, где соединяются воедино все религии нашего мира, один из главнейших архитектурных символов и музеев Республики. Ваше внимание и интерес вызовут и современные архитектурные сооружения, которые поразят своей красотой и величием, такие как новый мост М7 и многие другие... Именно поэтому речная прогулка 👣 по Волге еще никого не оставляла безразличным.
Что входит
  • транспортное водное обслуживание
Что не входит
  • экскурсия
Начало
🚩 г. Казань, пляж Локомотив
Место завершения
🏁 г. Казань пляж Локомотив
Речная прогулка по Волге
Речная прогулка по Волге
Речная прогулка по Волге
Речная прогулка по Волге
Речная прогулка по Волге
Речная прогулка по Волге

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Медиана Ж.
Медиана Ж.
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3 отзыва оставили туристы

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