Туда, где Свияга сливается с ВолгойВо время незабываемого путешествия, там где Свияга сливается с Волгой, на крутом берегу, среди густых лесов в тихом и уединенном месте перед вами предстанет Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь и статуя самого преподобного Макария, который смотрит с гор ⛰️ на просторы реки. Не оставит вас безразличным и остров 🏝️ Маркиз с его тайнами Екатерининской эпохи и секретами самого маркиза Палуччи; когда-то огромнейший остров с лесами, лугами и заводями даже сегодня светит как полярная звезда для туристов, яхтсменов и путешественников. Ваш взор не сможет не остановится также на необычном природном явлении, которому более миллиона лет — геологический Печищинский разрез, который привлекает ученых и исследователей со всего мира, Вы увидите место, где добывался белый камень из которого возведен Казанский Кремль и храмы в Свияжске, прочувствуете всю силу огромнейшего Казанского моря 🌊, существовавшего именно здесь многие лета назад.

Храм всех религий с водыНа пути нашего незабываемого приключения с палубы теплохода вам откроется вид на уникальнейший и единственный в мире Вселенский храм. Это место, где соединяются воедино все религии нашего мира, один из главнейших архитектурных символов и музеев Республики. Ваше внимание и интерес вызовут и современные архитектурные сооружения, которые поразят своей красотой и величием, такие как новый мост М7 и многие другие... Именно поэтому речная прогулка 👣 по Волге еще никого не оставляла безразличным.