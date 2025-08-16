Теплоходная прогулка по Волге

Погрузитесь в атмосферу спокойствия на борту теплохода «Троттер», любуясь живописными видами Казани и её окрестностей. Отличный отдых для всех
На борту теплохода «Троттер» вас ждёт увлекательная прогулка по Волге.

Путешествие включает в себя осмотр таких достопримечательностей, как Храм всех религий и водонапорная башня, а также живописные сёла. Комфортные палубы и бар с напитками и выпечкой обеспечат приятный отдых. Радиогид поделится интересными историями, делая поездку познавательной и запоминающейся
5 причин купить эту экскурсию

  • 🛳️ Комфортабельный теплоход
  • 🎧 Интересные рассказы аудиогида
  • 🍰 Вкусная татарская выпечка
  • 🌄 Живописные виды природы
  • 🎶 Музыкальное сопровождение

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для прогулки - май, июнь и сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В июле и августе также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать большую загруженность. В апреле и октябре прохладнее, но виды всё ещё впечатляют. Зимой прогулки не проводятся.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Храм всех религий
  • Водонапорная башня

Описание экскурсии

Прогулка на теплоходе «Троттер» — отличный способ передохнуть от городской суеты. Вы полюбуетесь панорамами Казани, увидите Храм всех религий, старинную водонапорную башню, а также живописные сёла Верхний Услон и Печищи.

По ходу маршрута услышите интересные факты — их расскажет радиогид на борту. И сможете отдохнуть на открытой или закрытой палубах.

Организационные детали

  • Теплоход оборудован всеми современными средствами безопасности
  • На борту работает бар, в котором можно купить прохладительные и горячие напитки, свежую татарскую выпечку

в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, во вторник и субботу в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 12 лет1500 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Речном порту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, во вторник и субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айрат
Айрат — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 973 туристов
Наша компания имеет огромный опыт в области внутреннего туризма, организации и реализации круизного турпродукта, проведении разнообразных мероприятий и экскурсий по республике Татарстан. Мы покажем вам самые красивые места Казани, погрузим в историю православия и мусульманства на острове-граде Свияжске, в Раифском монастыре, Великом Болгаре, окунём в ауру купечества в Елабуге и подарим ещё множество впечатлений.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
1
Евгения
Хороший корабль, интересная экскурсия, виды просто потрясающие, аудио гид был совмещён с музыкой, прям попадание 10 из 10.
По местам: не все поместятся на открытую палубу, но это не беда, на втором этаже тоже открываются окна и сидеть там по мне даже более комфортно, потому что часто ветрено и в целом прохладно.
Внизу можно купить зерновой (!!) кофе.
Полина
Речная прогулка очень понравилась! Записанные профессиональными дикторами комментарии к окружающим нас объектам были ненавязчивы и интересны. Волга поразила нас своей красотой на закате! На борту есть небольшой бар с выпечкой,
читать дальшеуменьшить

эчпочмаки порадовали👍🏻 Из естественных минусов: нехватка мест на верхней палубе и, к сожалению, никем не регулируемый хаос, который наводят люди пластиковыми стульями, ну и после заката холодно и ветрено, одевайтесь теплее))

Римма
Всё очень понравилось, людей было немного, путешествие было очень комфортным и приятным. Остались очень довольны, рекомендуем посетить эту экскурсию
Леся
Очень понравилась прогулка на теплоходе!
Красивые виды с воды, удачное время начала прогулки - на закате.
Очень уютная атмосфера на борту, вежливый организатор и персонал.

На самом деле, отличный способ отдохнуть и насладиться городом и природой с другой стороны.
Ольга
Очень необычный маршрут. Много интересной (не тривиальной) информации по маршруту корабля.
Я
Организация четко по времени. Шикарный вид.
