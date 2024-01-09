Дмитрий — ваш гид в Казани

Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Дмитрий, всю жизнь я прожил в Татарстане — сначала в сельской местности, а последние 12 лет в Казани. Отлично знаю, чем живёт республика. Мои экскурсии проходят в формате дружеского диалога, в ходе которого я знакомлю путешественников с историей города и всего региона, рассказываю о культурных особенностях и традициях Татарстана. Я всегда рад ответить на вопросы гостей и с удовольствием даю рекомендации по отдыху в нашем самобытном крае.

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