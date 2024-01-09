Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Индивидуальная экскурсия в Казани

Посетить древнее благодатное место, где больше вкладывают в душу, чем в камень

Монастырь, в который мы отправимся, находится в 20 км от Казани, в окружении хвойных лесов и семи озёр.

Здесь нет красивых золочёных куполов, узорчатых крестов, поливной керамики и колонн в стиле классицизма — стоит церквушка на фоне разрушенных в советские годы церквей и монастырских помещений. Зато есть совершенно особая атмосфера благодати. Вы посетите святое место, куда за исцелением приезжают и православные, и мусульмане. И познакомитесь с реликвиями храма.
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Ближайшие даты:
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
15
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

  • Я расскажу главное об истории и архитектуре Седмиозерного Богородицкого мужского монастыря.
  • Вы посетите церковь в честь Ефимия и Тихона Задонского, увидите братский корпус, дом паломника и часовни.
  • Узнаете, чем прославились местные реликвии: мощи Гавриила Седмиозерного, Седмиозерная икона Божьей Матери и святые источники, которые мы обязательно посетим.
  • Услышите о жизни и служении преподобного Гавриила Седмиозерного — почитаемого наместника обители, чьим духовным отцом был сам Амвросий Оптинский.
  • И конечно, я расскажу о чудесах исцеления, ради которых сюда приезжают не только православные, но и мусульмане.

Монастырь ведёт свое хозяйство — на прилегающей территории вы увидите огромные теплицы, где выращивают фрукты и овощи. Монастырское подворье — не диковинка, но здесь у этой традиции есть своя история. Я расскажу, как она началась с Анисьих грядок, которые находятся неподалёку.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Lada Vesta
  • Дорога в одну сторону займёт в районе 40 минут
  • Целевая аудитория экскурсии — верующие люди
  • Необходимо соблюдать общепринятые правила посещения православных храмов (на входе есть платки для женщин)
  • Протяжённость пешего маршрута к источнику — 2 км по лесу, поэтому рекомендую надеть удобную обувь
  • Дополнительные расходы опциональны: заказ служб в монастыре, личные покупки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеСвятые местаВыездныеМонастыри, церкви, храмыПравославные

Похожие туры из Казани

Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
70 отзывов
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
в холле отеля Ибис
Сегодня
11 янв
12 янв
13 янв
2 400 за человека
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
🚶 Пешая
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
на Площади 1 мая
Сегодня
Завтра
11 янв
12 янв
14901 043 за всё до 4 чел.
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно»
на площади Первого мая
Сегодня
Завтра
11 янв
12 янв
от 7 810 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ