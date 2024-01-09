Посетить древнее благодатное место, где больше вкладывают в душу, чем в камень
Монастырь, в который мы отправимся, находится в 20 км от Казани, в окружении хвойных лесов и семи озёр.
Здесь нет красивых золочёных куполов, узорчатых крестов, поливной керамики и колонн в стиле классицизма — стоит церквушка на фоне разрушенных в советские годы церквей и монастырских помещений. Зато есть совершенно особая атмосфера благодати. Вы посетите святое место, куда за исцелением приезжают и православные, и мусульмане. И познакомитесь с реликвиями храма.
Здесь нет красивых золочёных куполов, узорчатых крестов, поливной керамики и колонн в стиле классицизма — стоит церквушка на фоне разрушенных в советские годы церквей и монастырских помещений. Зато есть совершенно особая атмосфера благодати. Вы посетите святое место, куда за исцелением приезжают и православные, и мусульмане. И познакомитесь с реликвиями храма.
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Описание
Что вас ожидает
- Я расскажу главное об истории и архитектуре Седмиозерного Богородицкого мужского монастыря.
- Вы посетите церковь в честь Ефимия и Тихона Задонского, увидите братский корпус, дом паломника и часовни.
- Узнаете, чем прославились местные реликвии: мощи Гавриила Седмиозерного, Седмиозерная икона Божьей Матери и святые источники, которые мы обязательно посетим.
- Услышите о жизни и служении преподобного Гавриила Седмиозерного — почитаемого наместника обители, чьим духовным отцом был сам Амвросий Оптинский.
- И конечно, я расскажу о чудесах исцеления, ради которых сюда приезжают не только православные, но и мусульмане.
Монастырь ведёт свое хозяйство — на прилегающей территории вы увидите огромные теплицы, где выращивают фрукты и овощи. Монастырское подворье — не диковинка, но здесь у этой традиции есть своя история. Я расскажу, как она началась с Анисьих грядок, которые находятся неподалёку.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Lada Vesta
- Дорога в одну сторону займёт в районе 40 минут
- Целевая аудитория экскурсии — верующие люди
- Необходимо соблюдать общепринятые правила посещения православных храмов (на входе есть платки для женщин)
- Протяжённость пешего маршрута к источнику — 2 км по лесу, поэтому рекомендую надеть удобную обувь
- Дополнительные расходы опциональны: заказ служб в монастыре, личные покупки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Казани
Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Дмитрий, всю жизнь я прожил в Татарстане — сначала в сельской местности, а последние 12 лет в Казани. Отлично знаю, чем живёт республика. Мои экскурсии проходят в формате дружеского диалога, в ходе которого я знакомлю путешественников с историей города и всего региона, рассказываю о культурных особенностях и традициях Татарстана. Я всегда рад ответить на вопросы гостей и с удовольствием даю рекомендации по отдыху в нашем самобытном крае.
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