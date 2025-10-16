Я расскажу историю появления самых известных православных обителей на Казанской земле. Поговорим об их судьбе в советское время, об их восстановлении и возрождении. А ещё поклонимся самым известным святыням Казани — Казанской и Грузинской иконам Божией Матери.
Описание экскурсии
Кому подойдёт экскурсия
Поездка понравится всем, кто интересуется историей православия в Татарстане и его святынями. Это могут быть паломники, школьники, студенты гуманитарных и духовных учебных заведений, а также специалисты гуманитарной сферы (культурологи, историки, религиоведы, теологи, искусствоведы и др.).
Что вас ожидает
Вы увидите
- Успенский женский Зилантов монастырь — самый древний на Казанской земле. По сей день здесь расположено множество исторических и культурных объектов, отражающих развитие православной веры в регионе. Я расскажу, как обитель была спасена от разрушений в советский период и что помогает монастырю активно восстанавливаться.
- Раифский Богородицкий мужской монастырь — один из самых известных в Татарстане, восстановлен из руин в 1990-х г. . Мы посетим его главные храмы: Троицкий собор и собор Грузинской иконы Божией Матери. Если захотите, сможете набрать святой воды из часовни и окунуться в купель на берегу Раифского озера.
- Казанский Богородицкий мужской монастырь — основан на месте нахождения Казанской иконы Божией Матери. Мы осмотрим собор, где хранится чудотворный Ватиканский список Казанской иконы.
Вы узнаете
- Какие трагедии и сложные времена пережила православная церковь Татарстана
- Что произошло в момент похищения Казанской иконы Божией Матери в 1904 г.
- Почему площадь вокруг нового собора Казанской иконы Божией Матери вымощена по кругу
Организационные детали
- Между монастырями мы будем передвигаться на легковом автомобиле (Opel Astra H седан с климат-контролем)
- С учётом посещения храмов женщинам желательно взять с собой головные уборы
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 76 туристов
Меня зовут Валерий. Я родился и живу в Казани. Бесконечно люблю свой родной город — уникальное место, где встретились Восток и Запад и где мирно рядом друг с другом живут
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
О
Ольга
16 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Гиду удалось погрузить нас в атмосферу мира и безмятежности на территории монастыркй. А ещё мы заглянули туда, где группы обычно не ходят…
Спасибо!
Спасибо!
Л
Людмила
27 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, все было четко, хорошо организовано. Валерий отличный гид, любящий свой город, знающий и комфортный в общении. Посетили 3 монастыря, по ходу Валерий ответил на все наши вопросы не только по теме экскурсии. Всем рекомендую!
