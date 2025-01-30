Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь известен не всем даже среди жителей Казани, не говоря уже о приезжих. А между тем, это одна из духовных обителей Татарстана, почитаемых ещё с 13 века — коренными татарами, булгарскими князьями и православными верующими. Мы изучим все этапы его развития, отыщем самое старое дерево в Казани, посаженное Екатериной II, и осмотрим современную часть города с необычного ракурса.

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Описание экскурсии

Маршрут экскурсии проходит по той части города, куда редко завозят туристов. Места здесь благословенные — необычайная тишина (хотя рядом — оживлённая автотрасса!), луговые террасы спускаются к озеру, а на горе, опоясанной лесом, высится монастырь. На его территории вы увидите:

Архиерейский парк с тенистыми аллеями и вековыми деревьями

Храм Иверской иконы Божией Матери с его главной святыней — Иверской иконой

Храм Воскресения Словущего — дивный образец православного зодчества 17 века, один из старинных храмов Казани

«Иголичье ушко», через которое мы всё-таки сможем пройти

Источник со святой водой

Мы вспомним об исторических событиях, прикоснёмся к молитвенной монастырской жизни прошлого и современному миру обители. В числе прочих тем, обсудим:

процесс возникновения монастыря

известных личностей, которые посещали это место

проекты, которые реализуются в монастыре сегодня

Организационные детали