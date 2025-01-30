Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь известен не всем даже среди жителей Казани, не говоря уже о приезжих.
А между тем, это одна из духовных обителей Татарстана, почитаемых ещё с 13 века — коренными татарами, булгарскими князьями и православными верующими.
Мы изучим все этапы его развития, отыщем самое старое дерево в Казани, посаженное Екатериной II, и осмотрим современную часть города с необычного ракурса.
А между тем, это одна из духовных обителей Татарстана, почитаемых ещё с 13 века — коренными татарами, булгарскими князьями и православными верующими.
Мы изучим все этапы его развития, отыщем самое старое дерево в Казани, посаженное Екатериной II, и осмотрим современную часть города с необычного ракурса.
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии проходит по той части города, куда редко завозят туристов. Места здесь благословенные — необычайная тишина (хотя рядом — оживлённая автотрасса!), луговые террасы спускаются к озеру, а на горе, опоясанной лесом, высится монастырь. На его территории вы увидите:
- Архиерейский парк с тенистыми аллеями и вековыми деревьями
- Храм Иверской иконы Божией Матери с его главной святыней — Иверской иконой
- Храм Воскресения Словущего — дивный образец православного зодчества 17 века, один из старинных храмов Казани
- «Иголичье ушко», через которое мы всё-таки сможем пройти
- Источник со святой водой
Мы вспомним об исторических событиях, прикоснёмся к молитвенной монастырской жизни прошлого и современному миру обители. В числе прочих тем, обсудим:
- процесс возникновения монастыря
- известных личностей, которые посещали это место
- проекты, которые реализуются в монастыре сегодня
Организационные детали
- До места встречи вы добираетесь самостоятельно
- Женщинам необходимо иметь головной убор для посещения храмов (платок, шапочка, шляпа), в одежде отдайте предпочтение длинному платью или длинной юбке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Оренбургском тракте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 2832 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я представляю профессиональную команду гидов, влюблённых в свой город и край. Работаю экскурсоводом с 18 лет. Начинала работать в компании «Интурист». Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. ПринималаЗадать вопрос
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