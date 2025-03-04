Если вы уже погуляли по Старо-Татарской слободе, то пора увидеть другую Казань. Менее туристическую, но не менее атмосферную.
Маршрут и информация будут в Телеграм-боте — так вы самостоятельно, без чужих людей познакомитесь с разнообразием города.
Узнаете о несуществующей ныне деревне Плетени, увидите одну из старейших мечетей, откроете для себя промышленную Казань.
Маршрут и информация будут в Телеграм-боте — так вы самостоятельно, без чужих людей познакомитесь с разнообразием города.
Узнаете о несуществующей ныне деревне Плетени, увидите одну из старейших мечетей, откроете для себя промышленную Казань.
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание аудиогида
Главные точки маршрута
- Плетеневский переулок, в котором нет ни единого дома.
- Дом братьев Крестовниковых и история о самых известных мыловарах дореволюционной России.
- Азимовская мечеть 1884 года постройки c 50-метровым минаретом.
- Завод Петцольда и успех знаменитого казанского пивовара.
- Приют Юнусова, где вы услышите трогательную историю о добре, которое щедро творили благотворители старой Казани.
- Заводы «Радиоприбор» и «Аромат» и промышленная сторона Казани.
Организационные детали
- После внесения предоплаты вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. После полной оплаты мы отправим вам ссылку на чат-бот в Телеграме.
- Вы можете отправиться на прогулку в любое удобное вам время.
- Для прогулки вам понадобятся телефон и наушники.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Cайдашева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 37 туристов
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по историческим местам и детально изучать прошлое. Одна из нас посетила чуть ли не все экскурсии в Казани.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
4 мар 2025
Классная экскурсия! Даже мужу понравилась, хотя он тот еще критикан😀Вчера мы посмотрели мечеть Кул Шариф в Кремле, но она новая, а здесь зашли в старую Азимовскую мечеть - она такая красивая! И мы были там одни, ни одного туриста не встретили. Просто волшебно! Вообще интересный необычный маршрут, рекомендую!
Алия
4 мар 2025
Мне так понравилась экскурсия! Я вообще не знала, что татары оказывается очень давно пиво варят. Увидела бывший пивоваренный завод Петцольда. Я пиво обожаю, поэтому было особенно интересно) И про мыловаров послушала, еще несколько производств посмотрела. Я такое люблю!
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 10 чел.
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
Завтра в 10:00
19 мар в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Познакомьтесь с историей Казани, посетите Старо-Татарскую слободу и Казанский кремль, а завершите день дегустацией фирменных напитков в уютном питейном доме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
20 мар в 16:00
22 мар в 16:30
700 ₽ за человека