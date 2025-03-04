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А вторая, наоборот, не могла выбраться на организованные мероприятия из-за привязки ко времени. Однажды за чашкой вкусного татарского чая мы обсуждали наши поездки. И подумали, как было бы здорово не выстраивать заранее маршрут, не гуглить возле каждого здания его историю, а спокойно гулять. Чтобы кто-то «вел за ручку» по нужным локациям и рассказывал простым языком интересные факты. В любое время: когда обеденный перерыв, когда есть с кем оставить малыша или во время длительной пересадки в городе. Так родились наши экскурсии с виртуальным гидом!