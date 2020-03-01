Исторические экскурсии в Казани

Что вас ожидает

История и легенды слободы

Вы пройдете по улицам, которые раньше назывались Сеннобазарная, Екатерининская и Захарьевская. Рассмотрите Галеевскую и Голубую мечети, типографию братьев Каримовых, театр Камала, медресе Мухаммадия и Тихвинскую церковь. А я расскажу, почему мечеть — не просто место для молитвы, как один человек поднял спрос на фотоуслуги и как кофе и чай стали символами противоборства поколений.

Татарская жизнь вчера и сегодня

Гуляя по слободе, вы услышите о самых разных аспектах татарской жизни прошлых столетий: бедности и богатстве, торговле и пятничной молитве, велосипедах и электричестве, лекториях и играх в лото. Рассмотрите купеческие дома Муллина, Казакова и Апанаева и раскроете, кем являются нынешние татары и насколько они похожи на своих предков.