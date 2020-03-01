Исторические экскурсии в Казани

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры

Погулять по самобытному историческому кварталу и узнать, как жили и живут здесь люди

Радиф
Задать вопрос
Радиф – ваш гид
Вы погрузитесь в атмосферу XVI-XX веков и услышите о татарских купцах и их женах, муллах и шакирдах, писателях и музыкантах.

Зайдете в мечети и церкви, рассмотрите старинные деревянные дома и медресе и раскроете, как в былые времена кони противостояли трамваям.
600 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча неподалеку от Сенной площади
Забронировать экскурсию
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры

Что вас ожидает

История и легенды слободы
Вы пройдете по улицам, которые раньше назывались Сеннобазарная, Екатерининская и Захарьевская. Рассмотрите Галеевскую и Голубую мечети, типографию братьев Каримовых, театр Камала, медресе Мухаммадия и Тихвинскую церковь. А я расскажу, почему мечеть — не просто место для молитвы, как один человек поднял спрос на фотоуслуги и как кофе и чай стали символами противоборства поколений.

Татарская жизнь вчера и сегодня
Гуляя по слободе, вы услышите о самых разных аспектах татарской жизни прошлых столетий: бедности и богатстве, торговле и пятничной молитве, велосипедах и электричестве, лекториях и играх в лото. Рассмотрите купеческие дома Муллина, Казакова и Апанаева и раскроете, кем являются нынешние татары и насколько они похожи на своих предков.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура неподалеку от Сенной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Радиф
Радиф
Меня зовут Радиф, мне 37 лет. Я журналист, социальный активист, музыкант, любитель краеведения и Казани. Мне нравится рассказывать о Казани татарской и современной. Эти темы действительно меня волнуют, поэтому я постоянно дополняю тексты экскурсий и, в том числе, делюсь актуальными новостями о городе. Надеюсь на скорую встречу!
Напишите мне

Исторические экскурсии в Казани

Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
1100 за человека
8 часов
67 отзывов
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья. В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья. А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
Кремлёвская — улица пяти имёнКремлёвская — улица пяти имёнКремлёвская — улица пяти имён
400 за человека
1.5 часа
Пройти по главной улице Казани и открыть историю города через судьбы его жителей
Спасская, Воскресенская, Чернышевского, Ленина, а сегодня Кремлёвская — это улица сменила немало названий, но сохранила красоту былых времен. Вы полюбуетесь особняками и пассажами и разберётесь в их архитектурных особенностях. Дворяне и купцы, творческая интеллигенция и студенты, словно герои исторического фильма, помогут в красках представить Казань 19 века.
Казанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперек
2600 за экскурсию
2 часа
20 отзывов
Познакомиться с символом города в компании профессионального гида
За 2 часа я проведу вас по всем главным местам за стенами Кремля. Вы снаружи и внутри рассмотрите мечеть Кул-Шариф, полюбуетесь городом с ее смотровой, заглянете в Благовещенский собор, поймете, почему падает башня Сююмбике. Я понятно и интересно расскажу о белокаменной крепости, в которой отражена тысячелетняя история моей родной Казани.
Старо-Татарская слобода: традиционное чаепитиеСтаро-Татарская слобода: традиционное чаепитиеСтаро-Татарская слобода: традиционное чаепитие
460 за человека
3 часа
Увидеть историческую часть Казани и познакомиться с многовековой татарской культурой за чашечкой чая
Неподалеку от озера Кабан притаился уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры. Здесь жили купцы, ученые просветители, писатели, врачи и профессора, а также главы самых почитаемых семей татарской общины. Вы осмотрите усадьбы, посетите старинные мечети и познакомитесь с местными обычаями.
Кто такие татарыКто такие татарыКто такие татары
2400 за экскурсию
2 часа
135 отзывов
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
На экскурсии по Старо-татарской слободе вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере и изменениях с течением веков. Цветные деревянные домики и образцовые доходные дома, самые старые и самые гармоничные мечети, меблированные квартиры, торговые лобазы и широкие проспекты расскажут о повседневной жизни казанских татар в контексте всей исламской цивилизации.
За что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить Казань
3990 за экскурсию
2 часа
311 отзывов
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада. Я объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история России и почему ее можно по праву считать «третьей столицей России». Вашим гидом станет не просто коренной казанец и профессиональный историк, но главное — человек, который любит свой город и гордится им.

Выбирайте и другие экскурсии в Казани

Для детейВ другой городНочныеРаифский монастырьМузеи и искусствоЕлабугаНеобычные маршрутыНа автомобилеКазанский КремльКул-ШарифСтарая КазаньГастрономическиеХрам Всех РелигийФотосессииВсеОбзорныеБолгарМастер-классыЗа городомТуган АвылымЗимойСтаро-Татарская слободаВечерниеНа автобусеГолубые озераИндивидуальныеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНа велосипедеСвияжскИннополисГрупповыеКвесты