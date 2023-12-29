Эльмира — ваша команда гидов в Казани

Меня зовут Эльмира Мира — я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана в первую очередь тем, что у меня есть возможность создавать для вас посредством этого вау-эмоции. А эмоции — это главное, что вы увозите с собой после каждого путешествия! Наша команда — это профессионалы своего дела, любящие Казань и обожающие знакомить с её особенностями и изюминками гостей.

Задать вопрос