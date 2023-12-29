Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Индивидуальная экскурсия в Казани

Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха

Приглашаем на прогулку по узнаваемым улицам города, где снимали популярные фильмы и сериалы.

Вы почувствуете праздничную атмосферу комедии «Ёлки», пройдёте там, где бегали от Кощея герои «Реальной сказки», и побываете в местах, где ходила Ксюша Кузнецова из «Девушки средних лет». А созданный нами бот будет показывать фрагменты лент на вашем смартфоне в нужный момент.
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Ближайшие даты:
29
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Описание

Что вас ожидает

  • На площади 1 Мая вы узнаете истории кремля, гостиного двора и городской думы. Эти здания мелькают в сериале «Зулейха открывает глаза», когда главную героиню привезли в Казань.
  • Спуститесь с Кремлёвского холма и погрузитесь в новогоднюю атмосферу фильма «Ёлки».
  • Рассмотрите Казанскую летающую тарелку, площадь Тысячелетия и узнаваемую панораму кремля и мечети Кол-Шариф. На фоне этих локаций проносится карета скорой помощи из сериала «Неотложка».
  • Отправитесь по самой старинной улице города в «Реальную сказку» — в погоню за Лешим или убегая от Кощея.
  • На улицах Баумана и Мусы Джалиля мы обратимся к эпизодам фильма «Сокровища озера Кабан» и сериала «Девушка средних лет».
  • Также вы услышите несколько городских легенд — о создании Казани, крылатом змее Зиланте и ханской царице Сююмбике.
  • А после прогулки мы отправимся на сыроварню Минлебай, где вы продегустируете татарские сыры и чай.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: дегустация сыров и чая — 450 руб. /чел.
  • Перед экскурсией мы отправим вам ссылку на бота. После его установки вы сможете смотреть фрагменты фильмов и сериалов по ходу прогулки в нужные моменты.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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