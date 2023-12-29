Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Приглашаем на прогулку по узнаваемым улицам города, где снимали популярные фильмы и сериалы.
Вы почувствуете праздничную атмосферу комедии «Ёлки», пройдёте там, где бегали от Кощея герои «Реальной сказки», и побываете в местах, где ходила Ксюша Кузнецова из «Девушки средних лет». А созданный нами бот будет показывать фрагменты лент на вашем смартфоне в нужный момент.
Вы почувствуете праздничную атмосферу комедии «Ёлки», пройдёте там, где бегали от Кощея герои «Реальной сказки», и побываете в местах, где ходила Ксюша Кузнецова из «Девушки средних лет». А созданный нами бот будет показывать фрагменты лент на вашем смартфоне в нужный момент.
Ближайшие даты:
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
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янв
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6
янв
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7
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Описание
Что вас ожидает
- На площади 1 Мая вы узнаете истории кремля, гостиного двора и городской думы. Эти здания мелькают в сериале «Зулейха открывает глаза», когда главную героиню привезли в Казань.
- Спуститесь с Кремлёвского холма и погрузитесь в новогоднюю атмосферу фильма «Ёлки».
- Рассмотрите Казанскую летающую тарелку, площадь Тысячелетия и узнаваемую панораму кремля и мечети Кол-Шариф. На фоне этих локаций проносится карета скорой помощи из сериала «Неотложка».
- Отправитесь по самой старинной улице города в «Реальную сказку» — в погоню за Лешим или убегая от Кощея.
- На улицах Баумана и Мусы Джалиля мы обратимся к эпизодам фильма «Сокровища озера Кабан» и сериала «Девушка средних лет».
- Также вы услышите несколько городских легенд — о создании Казани, крылатом змее Зиланте и ханской царице Сююмбике.
- А после прогулки мы отправимся на сыроварню Минлебай, где вы продегустируете татарские сыры и чай.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: дегустация сыров и чая — 450 руб. /чел.
- Перед экскурсией мы отправим вам ссылку на бота. После его установки вы сможете смотреть фрагменты фильмов и сериалов по ходу прогулки в нужные моменты.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади 1 Мая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Меня зовут Эльмира Мира — я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана в первую очередь тем, что у меня есть возможность создавать для вас посредством этого вау-эмоции. А эмоции — это главное, что вы увозите с собой после каждого путешествия! Наша команда — это профессионалы своего дела, любящие Казань и обожающие знакомить с её особенностями и изюминками гостей.
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