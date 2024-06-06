1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казань для детей: прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Начало: Рядом с домом 33 по улице Баумана, возле скульптур...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 650₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Без сомнения рекомендую обращаться к экскурсоводу Рамилю. Было интересно и детям (10, 13,15 лет), и взрослым. Очень украсили общение сюрпризы и вкусняшки. Спасибо большое!
- ААлена2 июня 2024Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2 часа прочувствовать историю Казани 🤗
- ЕЕкатерина1 июня 2024У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
- ААлёна30 мая 2024Замечательна экскурсия! Спасибо большое гиду Екатерине! И прошлись по всем популярным местам, и рассказывает очень интересно!
- ЛЛариса14 мая 2024Большое спасибо организаторам и экскурсоводу Людмиле Ивановне. Несмотря на ветер в наушниках (весь день был штормовой ветер), Людмила Ивановна старалась,
- ААнастасия13 мая 2024Гид Людмила провела отличную экскурсию, отвечала на вопросы всех туристов. Большое ей спасибо. Маршрут разработан отлично, много интересной, познавательной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Памятник Мусе Джалилю»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Памятник Мусе Джалилю" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 6 650. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Памятник Мусе Джалилю», 31 ⭐ отзыв, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август