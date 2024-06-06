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рассказывала нам очень много фактов, историй, легенд. С ней мы посетили Кремль с его достопримечательностями, угостились чак-чаком. Даже когда мы стояли в очереди в мечети Кул-Шариф, она ни на минуту не останавливалась и рассказывала очень много про татарский язык, его историю. Спасибо вам огромное за ваш труд!