Памятник Мусе Джалилю – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Мусе Джалилю» в Казани, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200 за человека
Казань для детей: прогулка по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Казань для детей: прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Начало: Рядом с домом 33 по улице Баумана, возле скульптур...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 650 за всё до 10 чел.
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    Без сомнения рекомендую обращаться к экскурсоводу Рамилю. Было интересно и детям (10, 13,15 лет), и взрослым. Очень украсили общение сюрпризы и вкусняшки. Спасибо большое!
  • А
    Алена
    2 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2 часа прочувствовать историю Казани 🤗
    Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
    У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
  • А
    Алёна
    30 мая 2024
    3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
    Замечательна экскурсия! Спасибо большое гиду Екатерине! И прошлись по всем популярным местам, и рассказывает очень интересно!
  • Л
    Лариса
    14 мая 2024
    3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
    Большое спасибо организаторам и экскурсоводу Людмиле Ивановне. Несмотря на ветер в наушниках (весь день был штормовой ветер), Людмила Ивановна старалась,
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    рассказывала нам очень много фактов, историй, легенд. С ней мы посетили Кремль с его достопримечательностями, угостились чак-чаком. Даже когда мы стояли в очереди в мечети Кул-Шариф, она ни на минуту не останавливалась и рассказывала очень много про татарский язык, его историю. Спасибо вам огромное за ваш труд!

    Большое спасибо организаторам и экскурсоводу Людмиле Ивановне. Несмотря на ветер в наушниках (весь день был штормовойБольшое спасибо организаторам и экскурсоводу Людмиле Ивановне. Несмотря на ветер в наушниках (весь день был штормовой
  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
    Гид Людмила провела отличную экскурсию, отвечала на вопросы всех туристов. Большое ей спасибо. Маршрут разработан отлично, много интересной, познавательной информации.
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    Идеально для тех, кто в Казани первый раз. Организаторы всю информацию скидывали в WhatsApp, всё предельно понятно. Спасибо за отлично проведенное время.

    Гид Людмила провела отличную экскурсию, отвечала на вопросы всех туристов. Большое ей спасибо. Маршрут разработан отличноГид Людмила провела отличную экскурсию, отвечала на вопросы всех туристов. Большое ей спасибо. Маршрут разработан отличноГид Людмила провела отличную экскурсию, отвечала на вопросы всех туристов. Большое ей спасибо. Маршрут разработан отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Памятник Мусе Джалилю»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
  2. Казань для детей: прогулка по центру города
  3. Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Памятник Мусе Джалилю" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 6 650. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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