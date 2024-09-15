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С наступлением темноты Казань превращается в город из сказок «Тысячи и одной ночи»: её дворцы и набережные сверкают, как изумруды.



Вы окунётесь в эту особенную атмосферу, увидите кремль, Дворец земледельцев, национальный культурный центр «Казань», главный дворец бракосочетания, дворец «Экият» и другие места без толп туристов. А мы дополним погружение интересными рассказами.