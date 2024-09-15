С наступлением темноты Казань превращается в город из сказок «Тысячи и одной ночи»: её дворцы и набережные сверкают, как изумруды.
Вы окунётесь в эту особенную атмосферу, увидите кремль, Дворец земледельцев, национальный культурный центр «Казань», главный дворец бракосочетания, дворец «Экият» и другие места без толп туристов. А мы дополним погружение интересными рассказами.
Вы окунётесь в эту особенную атмосферу, увидите кремль, Дворец земледельцев, национальный культурный центр «Казань», главный дворец бракосочетания, дворец «Экият» и другие места без толп туристов. А мы дополним погружение интересными рассказами.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
- Начнём с главного — «Игенчеләр сарае», или Дворца земледельцев. Ночью его украшает белая подсветка, а дерево подсвечивается зелёным. Рядом вы увидите ЖК «Дворцовая набережная» в том же стиле.
- Прогуляемся по Кремлёвской набережной, где стоят настоящие жилые дворцы, до национального культурного центра «Казань».
- А вот и знаменитая «чаша» — центр семьи «Казан», он же главный дворец бракосочетаний (ЗАГС). Почему оно такой формы? Тюркское слово «казан» означает котёл для приготовления пищи. Такой вид строения выбран неспроста — чаша символизирует домашний очаг и семейный уют, а также ассоциируется с культурой местного народа.
- Сделаем остановки у современных дворцов спортивной Казани.
- Проедем по огненному мосту «Миллениум», название которого говорит само за себя.
- Дворец «Экият» — кукольный театр в Казани, название которого переводится как «Сказка». Здание театра действительно похоже на дворец из восточной сказки.
- В завершение посетим развлекательный комплекс «Туган Авылым», стилизованный под татарскую деревню. Здесь есть всё — от самого большого эчпочмака до гончарной мастерской.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.
- Поездка проходит на автобусе с остановками у достопримечательностей и небольшими прогулками.
ежедневно в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 400 ₽
|Дети 8-12 лет
|1 300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айрат — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 47 туристов
Наша компания имеет огромный опыт в области внутреннего туризма, организации и реализации круизного турпродукта, проведении разнообразных мероприятий и экскурсий по республике Татарстан. Мы покажем Вам самые красивые места Казани, погрузим в историю православия и мусульманства на острове-граде Свияжске, в Раифском монастыре, Великом Болгаре, окунем в ауру купечества в Елабуге и подарим еще множество впечатлений.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
15 сен 2024
Всё супер
М
Мария
4 сен 2024
Оптимальное решение для тех, кому лень самим ходить на каждую экскурсию отдельно. Посетили быстро все самые красивые места, успели нафоткаться и послушать интересные истории. Спасибо большое!
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