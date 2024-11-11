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Казанский университет — первый нестоличный университет России. Он ведёт свою историю с 1804 года.



За это время в нём сформировались научные школы, получившие мировое признание, а в стенах заведения были сделаны важные открытия. Обо всём этом вы узнаете на экскурсии. Также увидите университетский городок и побываете в одном из профильных музеев вуза.