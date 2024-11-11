Казанский университет — первый нестоличный университет России. Он ведёт свою историю с 1804 года.
За это время в нём сформировались научные школы, получившие мировое признание, а в стенах заведения были сделаны важные открытия. Обо всём этом вы узнаете на экскурсии. Также увидите университетский городок и побываете в одном из профильных музеев вуза.
За это время в нём сформировались научные школы, получившие мировое признание, а в стенах заведения были сделаны важные открытия. Обо всём этом вы узнаете на экскурсии. Также увидите университетский городок и побываете в одном из профильных музеев вуза.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Мы посетим исторический архитектурный ансамбль университетского городка и прогуляемся по улицам Университетской, Кремлёвской, Астрономической и Лобачевского.
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Вы узнаете:
- Об истории университета
- Известных учёных, имена которых связаны с заведением
- Мировых открытиях, сделанных в стенах Казанского императорского университета (так он назывался до революции)
Вы побываете в одном из университетских музеев на ваш выбор:
- Музее истории Казанского университета
- Зоологическом музее имени Э. А. Эверсмана
- Археологическом музее
- Ботаническом музее
- Музее Казанской химической школы
- Музее-лаборатории Е. К. Завойского
- Геологическом музее им А. А. Штукенберга
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение музея — 2100 ₽ за группу 1-6 человек
- Экскурсии в музеях проводят сотрудники университета
- Можем организовать экскурсию для школьной группы. Подробности и стоимость обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 2827 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я представляю профессиональную команду гидов, влюблённых в свой город и край. Работаю экскурсоводом с 18 лет. Начинала работать в компании «Интурист». Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. ПринималаЗадать вопрос
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