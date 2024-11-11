Умная Казань: знакомство с научной школой Казанского университета

Посетить один из старейших университетов России с богатой историей, традициями и достижениями
Казанский университет — первый нестоличный университет России. Он ведёт свою историю с 1804 года.

За это время в нём сформировались научные школы, получившие мировое признание, а в стенах заведения были сделаны важные открытия. Обо всём этом вы узнаете на экскурсии. Также увидите университетский городок и побываете в одном из профильных музеев вуза.
Умная Казань: знакомство с научной школой Казанского университета
Умная Казань: знакомство с научной школой Казанского университета
Умная Казань: знакомство с научной школой Казанского университета
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Мы посетим исторический архитектурный ансамбль университетского городка и прогуляемся по улицам Университетской, Кремлёвской, Астрономической и Лобачевского.

Вы узнаете:

  • Об истории университета
  • Известных учёных, имена которых связаны с заведением
  • Мировых открытиях, сделанных в стенах Казанского императорского университета (так он назывался до революции)

Вы побываете в одном из университетских музеев на ваш выбор:

  • Музее истории Казанского университета
  • Зоологическом музее имени Э. А. Эверсмана
  • Археологическом музее
  • Ботаническом музее
  • Музее Казанской химической школы
  • Музее-лаборатории Е. К. Завойского
  • Геологическом музее им А. А. Штукенберга

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение музея — 2100 ₽ за группу 1-6 человек
  • Экскурсии в музеях проводят сотрудники университета
  • Можем организовать экскурсию для школьной группы. Подробности и стоимость обсудим в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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